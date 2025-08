Grounded 2 (Tidlig tilgang)

HQ

Til tross for at Early Access per definisjon innebærer at utviklere selger ufullstendige spill og ber spillfellesskapet om å være tålmodige mens de former det til det lovede sluttproduktet, finnes det en rekke eksempler på at dette formatet kan være svært vellykket. Baldur's Gate III er det mest kjente eksempelet, men Obsidians Grounded er en annen god kandidat, og det opprinnelige overlevelsesspillet er nå et av de beste i sjangeren. Etter mange år med forbedringer har Obsidian kommet til den konklusjonen at fremtiden til Grounded krevde en betydelig evolusjon, og derfor ble vi tidligere i år introdusert for Grounded 2, et prosjekt som nylig ble lansert som en Early Access-tittel.

Jeg har nylig vendt tilbake til den miniatyriserte overlevelsesserien for å hoppe inn i et knippe Grounded 2 for å se hvordan spillet utvikler seg. Etter noen timer er det helt klart at Obsidian nok en gang har skapt en kompetent og spennende opplevelse, om enn en som er overvunnet med de samme designvalgene og til og med problemer som overlevelsessjangeren selv har en tendens til å møte. I hovedsak, hvis du befinner deg på gjerdet om overlevelsesspill, Grounded 2 vil ikke gjøre mye for å overbevise deg om at det er verdig din tid.

Det er en historie i hjertet av dette spillet, men når du koker den ned, er den veldig lik den som var tilgjengelig i det første Grounded. Kort fortalt har du blitt krympet ned til et insekts størrelse, og nå står du overfor den overveldende og enorme oppgaven det er å forsøke å overleve dag etter dag i en hage full av farer. Selv om det kan virke ganske enkelt for et menneske i vanlig størrelse, er verden et veldig farlig sted for et insekt på noen millimeter i høyden, full av miljøfarer, dødelige og sultne rovdyr og en knapphet på ressurser som er designet for små mennesker. Misforstå meg rett, det er mer i fortellingen enn dette, og den fletter inn bedriftskonspirasjoner og andre mysterier, men for det meste handler de daglige oppgavene om å overleve.

Til sin kreditt kaster Grounded 2 ikke bort mye av tiden din når du starter. Det er ingen formålsløs vandring når du prøver å finne og konstruere de mest grunnleggende og grunnleggende gjenstandene som klær og en ryggsekk. Du starter med noen få ting, og så bygger du på med utstyr og dingser som kan lages eller oppgraderes, enten det er et primitivt spyd, en rustning laget av løv eller den trofaste Omni-Tool, som er en alt-i-ett-øks, spade, spade og skiftenøkkel. De vanligste gjenstandene er som regel svært enkle å lage, ofte av ressurser som finnes i rikelig monn, og du kan bygge mye uten å trenge en arbeidsbenk. Men hvis du vil gå litt lenger og begynne å lage mer komplekse gjenstander, må du lage en arbeidsbenk og deretter lete i landet etter sjeldnere, og tradisjonelt farligere, ressurser.

Det er her den velkjente overlevelsessløyfen finner sted, ettersom du ender opp med å bruke timevis på å gjøre trivielle oppgaver og samle grunnleggende ressurser for å forbedre styrken og kampkraften din, slik at du er bedre rustet til å takle alt spillet byr på når du beveger deg lenger bort fra de "tryggere" sonene. Og tro meg, Grounded 2 legger ikke fingrene imellom. Selv om det kan være et mareritt å slåss mot en enkel soldatmaur i en-mot-en-kamp, bidrar edderkopper og skorpioner bare til å gjøre det lille livet ditt enda mer miserabelt og krevende.

Heldigvis handler Grounded 2 ikke bare om å kjempe for å overleve med en fyrstikk mellom tennene som en liten Rambo. Mye av spillet handler også om å lære og forske på gjenstandene i verden, alt i den gale vitenskapens navn. Ved å ta med deg ressurser til analysatoren kan du lære nye oppskrifter og håndverksteknikker, både for å bruke dem i praksis, men også for å øke intelligensen din og dermed stige i nivå og bane vei for enda flere håndverksoppskrifter. Til tross for at det er et spill med tidlig tilgang, har Grounded 2 allerede mange forskningsmuligheter og ni nivåer å klatre gjennom, noe som betyr at du vil ha mange grunner til å fortsette å jobbe deg fremover i vitenskapens navn.

I tillegg er det en viss grad av spillerintuisjon i dette spillet, en designstil der du lærer gjennom øvelse og kritisk tenkning, mest fordi verdenen Grounded 2 utspiller seg i, er svært kjent for de fleste. Når du blir bedt om å finne vann, prøver du ikke umiddelbart å lage noe som i Dune: Awakening, du ser opp og ser noen duggdråper som henger fra gresstrå. Hvis du leter etter eikenøtter, er den umiddelbare ideen å gå dit eikenøttene burde være; et sted rundt foten av et eiketre. Det er et veldig intuitivt spill, og det er absolutt positivt.

Når man kombinerer håndverk og vitenskap med byggepakken som lar deg konstruere dine egne tilfluktsrom og skape et trygt sted i denne ellers så fiendtlige verdenen, et system som er ganske intuitivt og enkelt å håndtere, har Grounded 2 mye å by på, selv på dette tidlige stadiet. Men det er også her jeg mister interessen for Grounded 2 en smule, for i praksis, bortsett fra verdensdesignet og premissene, spiller det som nesten alle andre overlevelsesspill på markedet. Og ja, det betyr at man til tider sitter fast og blir tvunget til å bruke for lang tid på kjedelige, repeterende oppgaver, og kanskje til og med må starte nesten helt på nytt hvis man gjør en feil eller tar seg vann over hodet og dør når man går på oppdagelsesferd. Med tanke på hvor mange overlevelsesspill som er tilgjengelige i dag, hvorav de fleste er utrolig like hverandre, er det dette som gjør Grounded 2 mindre til et must play og mer til et alternativ for dedikerte fans av sjangeren - i hvert fall i sin nåværende form.

Alt i alt fremstår Grounded 2 som et veldig tradisjonelt overlevelsesspill i praksis, selv om det intuitive designet og den morsomme og minneverdige verdenen er høydepunktene. Dette er et spill du vil elske i noen timer, for så å miste interessen etter hvert, med mindre du er en die-hard survival-fan som lever og ånder for denne sjangeren. Gjør av det hva du vil, men bare vit at til å være et Early Access-spill, føles Grounded 2 allerede mye mer komplett enn noen av alternativene i nyere tid, og det vil bare bli bedre på veien mot en eventuell 1.0-lansering.