Donkey Kong Bananza - DK Island & Emerald Rush - En god DLC som bare føles dårlig

Akkurat i dag fyller Donkey Kong Bananza bare to måneder. Det er en veldig ung tittel, til tross for sin betydelige dybde og lengde, noe som betyr at mange spillere kanskje fortsatt "går dypere under jorden", lag for lag, og nyter den vakre, morsomme og ganske unike opplevelsen. Andre kan kanskje se for seg at de nå er i ferd med å fullføre det innholdsrike og utfordrende post-game-innholdet. Begge deler er ekstremt tilfredsstillende opplevelser, slik vi forventer fra Nintendo EAD Tokyo.

DK Island & Emerald RushMen Nintendo EAD Tokyo, derimot, er ikke det vi forventer av dem, og det er hovedproblemet.

Fordi innholdet er bra, egentlig. Det består for det meste av en fullstendig nyfortolkning av spillereglene, der den såkalte "Emerald Rush"-spillmodusen gir deg i oppgave å fullføre forskjellige oppdrag for den tidligere skurken, Void Kong, mens DK og Pauline blir ansatte i VoidCo.

Som innholdets viktigste salgsargument er det implementert grundig og med omhu, og man merker hvordan de (mange) systemene passer sammen i et rundebasert forslag som gjør at den typiske utforsknings-/minedriftsopplevelsen føles annerledes. Den nye spillestilen er med andre ord godt gjennomført, fungerer med gamle og nye miljøer, og er morsom å spille. Det er vanedannende på den beste måten, engasjerende som vi sier nå for tiden, og får deg til å tenke nytt om hvordan du bruker perks og evner på en måte du ikke hadde forestilt deg før.

Kanskje vil spillsløyfen bli mindre interessant for noen etter noen runder, men for meg betyr det i hvert fall at jeg vil fortsette å spille, finpusse strategien min (for det er mer enn man tror) og perfeksjonere prestasjonene mine for å få alle titlene, belønningene, statuene, platene og klærne.

Og før jeg glemmer det, introduserer det også en av de mest interessante utfordringene i hele serien, det såkalte Banandiumtone-puslespillet, som er like fascinerende som det er det vanskeligste puslespillet i spillet. Den er obskur, vanskelig å forstå, og noen vil kanskje til og med ignorere den, men jeg kan fortelle deg at den er et av høydepunktene her.

Til slutt betyr den første delen av DLC-navnet at vi også får et nytt sted å utforske og nyte, det titulære DK Island, et miljø som ble antydet (ved dialog), eller til og med ertet (de nostalgiske sidescrollende Challenge -nivåene) i basisspillet, som sannsynligvis ble unngått da slik at de nye ideene og konseptene sto i sentrum, og som burde føles som hjemme for veteranspillere nå, full av referanser og fanservice.

Vel, selv om utseendet er der, ga det meg ikke følelsene. Det er som en dårlig Star Wars -film, der alle boksene er fylt opp (DK-formet stein, DK-hytte med en plakat av Candy Kong, Kremling Galleon, Diddy-Dixie-Cranky-Rambi, minevognseksjon som utforsker ruiner, nikk til både Rare og Retro Studios, og til og med bongo-formede øyer), men det er meningsløst til slutt, som om det bare var der for kulissene, uten noen som helst narrativ intensjon.

Dette, for et spill som spikret referanser og styrte timing og story beats så fint når det gjaldt å treffe hardt i fansenes hjerter, som fikk mange til å gråte med hvordan de brukte både den mektige nye karakteren (unge Pauline) og koblingene til den bredere DK/Mario-fortellingen nesten på samme måte som The Super Mario Bros. Movie, føltes ganske nedslående, skuffende og respektløst, definitivt ikke på nivå med grunnspillet. Og bare ved å nå helt til slutten av det obskure puslespillet (hvor få vil komme videre uten en guide) følte jeg spillets varemerke fan-tjenende sjel. Det er som en falsk teaterkulisse, eller en slags Truman Show, der du bokstavelig talt kan røre ved hva som helst, og det vil falle ned uten noe reelt formål.

Og så kommer når og hvordan. Noe som riktignok ikke burde påvirke min vurdering av den underholdende kvaliteten på selve innholdet, men grunnspillet er så fantastisk, og dette føles så utrolig feil i sammenligning, at det kanskje til og med setter en skamplett på dets velfortjente GOTY-kandidatur. Fordi Donkey Kong Bananza ga meg så mye, og så godt gjort og målt, at selv om jeg sannsynligvis bruker 10+ timer på å skynde meg rundt og samle smaragder, stemmer det ikke overens med de storslåtte forventningene som ble skapt. Jeg vil ikke bruke det åpenbare ordspillet å si at det var forhastet; jeg vil bare si at manerer betyr mye denne gangen.