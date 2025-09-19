Skate - Tidlig tilgang

HQ

Hvis du ikke har hatt sjansen til å spille spillet selv ennå og bare har opplevd Skate gjennom Reddit tråder og innlegg på sosiale medier, kan du kanskje få inntrykk av at utvikleren Full Circle har rotet det til og virkelig kludret til denne rebooten. Jeg skal ikke gå så langt som å fortelle deg at Skate er en feilfri retur for serien, for det er det ikke, og det er områder som fører til frustrasjon og litt skuffelse i denne Early Access-versjonen. Men dette endrer heller ikke det faktum at Skate er, så langt som et skateboardspill går, morsomt å spille.

Riktignok sier jeg dette som en som alltid har vært en Skate fan snarere enn en Tony Hawk fan. Den sistnevnte spillserien, det være seg Pro Skater eller til og med Underground, har mye å sette pris på, men jeg har også alltid følt at EAs alternativ var en bedre representasjon av skateboardkulturen som helhet. Dette gjelder også for 2025-nyversjonen, som har den gode balansen mellom avslappede og avslappende vibber, et umiddelbart kjent og komplekst kontrollsystem, fokus på kultur og klippskaping, og i bunn og grunn bare det å leve sitt beste liv som skater i en lekeplassverden. Det er et inntrykk som Tony Hawk ikke alltid kan matche på grunn av sitt typisk større fokus på skateparker og utførelse av triks. På en måte kan du beskrive Skate -serien som litt mer av en livssimulering.

Men uansett, tilbake til spillingen, da det er her Skate utmerker seg langt. Igjen, kontrollskjemaet er enkelt å lære og utfordrende, men oppmuntrende å mestre, flyten og mekanikken fungerer flytende og med stor sammenheng, det er stor oppmerksomhet på tidligere elskede systemer, men også med et blikk på fremtiden med nye og godt implementerte systemer (som klatring) for å få tilgang til enda mer av kartet. Poenget er at når det gjelder spillopplevelsen, så oppnår Skate det jeg ønsket at det skulle oppnå, og da har jeg ikke engang nevnt at verdenen på San Vansterdam er en fantastisk lekeplass fylt med massevis av muligheter og variasjon uten å være for stor, at HUD- og menydesignet er intuitivt og enkelt, og at verden føles levende takket være de mange onlinespillerne.

Når det gjelder grunnlaget Full Circle kan bygge videre på, er det mye å elske og sette pris på med denne rebooten av Skate, men det ville være forsømmelig om jeg ikke også nevnte noen av de andre områdene som gir rikelig med rom for forbedringer...

Vi hopper over de sære feilene (som ærlig talt er ganske morsomme til tider, på en Bethesda jank måte) og eventuelle andre server- eller ytelsesproblemer, ettersom du forventer at Full Circle vil knuse og forbedre disse etter hvert som Early Access fortsetter. Min erfaring er også at Skate teknisk sett er ganske solid. Det som vil kreve mer oppmerksomhet er tonen i spillet, for selv om språkbruken og slangen er ganske spot on for skateboardkulturen, er noen av måtene den er implementert på mindre bra. Ta for eksempel AI-roboten som fungerer som en opplæringshjelper. Denne greia må vekk. Den tilfører egentlig aldri noe av substans til spillet, og fungerer mer som en overbærende og litt dømmende mor. Det er irriterende og Skate blir øyeblikkelig bedre når du skalerer det tilbake i innstillingene. Skate Tours som fungerer som opplæringsprogrammer er også grunnleggende dårlig implementert, ettersom du ikke "lærer" hvordan du gjør manualer, avanserte grabs, grinds og triks, og til og med noen av de mer stilige bevegelsene før du når de siste historiene, til tross for at mange av de daglige utfordringene på kartet - som kreves for progresjon for å låse opp ytterligere Skate Tours - ber deg om å gjøre disse ferdighetene uansett... Det er meningsløst, og når du kommer til disse turene, føles de for sene til festen og litt nedlatende.

På samme måte skjønner jeg hvor inspirasjonen og ideen til de mer tegneserieaktige karakterdesignene kom fra, men jeg hadde satt pris på noe litt mer realistisk. Mer Dragon Age: Inquisition og mindre Dragon Age: The Veilguard, om du vil. Og apropos utseende og kosmetikk, EAs signatur "overraskende spillmekanikk" er tilbake i et så overveldende og demoraliserende format at noe må endres ... og det snart. Jeg setter pris på at du kan få tilgang til mye kosmetikk gjennom enkel spilling, og at Skate også er et gratis spill, men loot boxes suger, og det er ikke gøy å måtte gå gjennom disse for å bygge ut kosmetikkbiblioteket ditt, og til og med utvalget av plasserbare ramper, skinner og skateparkbiter. Hvorfor du ikke bare kan kjøpe det du vil ha med valutaen du har tjent, er for meg en gåte. Og da har jeg ikke engang nevnt prislappene som er knyttet til noen av premiumkosmetikkene... Det føles som om "free-to-play"-elementet har fungert som et springbrett for å oversvømme Skate i mikrotransaksjoner, og det ser ærlig talt ikke bra ut og er heller ikke noe som lover godt for fremtiden.

Juryen er ute på om de daglige oppgavene vil være nok til å holde spillerne fornøyde, men jeg vil si at etter bare noen få dager ser det ut til å være en god variasjon i hva Full Circle tilbyr på denne fronten. På grunn av måten hver enkelt aktivitet er bakt inn i den overordnede progresjonen, er det også god grunn til å spille disse aktivitetene, og det er noe jeg setter pris på og kan stille meg bak. Vil det være behov for en utvidelse og innovasjon med tiden? Definitivt, men som en base å bygge videre på i starten av en Early Access-reise, er det som nevnt tidligere et godt fundament.

Og til syvende og sist er det fortsatt her jeg står med Skate. Som jeg nevnte i forhåndsomtalen min før lanseringen, er det mye å elske ved dette spillet, men det er også mye rom for forbedringer. Kjernespillmekanikken og den bredere verdenen til San Van er en fantastisk base og noe du kan se stort potensial med, men noen av mekanikkene og systemene er intet annet enn tonedøve. Jeg uttalte også i forhåndsvisningen min at jeg ventet på en EA-kurveball med dette spillet (som jeg fortsatt er med Battlefield 6), og det tar ikke mye spilletid i det hele tatt å se at dette kommer mot deg i full fart.

På slutten av dagen kan du spille dette spillet uten å bruke en krone, så det er et stort pluss. Men bare vit at hvis du er en veteranfan, er det noen få elementer i denne rebooten som vil gjøre deg litt trist hvis du ikke blindt kan holde fokus på å bare makulere og lure i den fargerike verdenen, eller finne morsomme måter å utføre et eller annet vanvittig stunt som ærlig talt er utenfor menneskelig fatteevne.