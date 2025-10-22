HQ

Powerwash Simulator Det har lykkes å få gamere til å vaske seg med knapt noe trykk, og essensen her er like strålende som det blendende sluttresultatet etter hardt arbeid. Hele ideen er basert på å forvandle noe skittent til noe skinnende og vakkert mens man slapper av, logger ut og går inn i en transe. Det er selvfølgelig ikke vanskelig å slutte seg til mengden som setter pris på orden og ryddighet, renslighet og skjønnhet. Mange av oss har vært ute en sommerdag på avsidesliggende landeveier og virvlet opp støv, kjørt på nylagt asfalt eller i gjørme med bilene våre, for så å komme hjem og begynne å rengjøre, skylle, sjamponere og vokse. Et skinnende rent sluttresultat er tilfredsstillende og ekstremt behagelig, og å forvandle denne følelsen til et spill var grunnlaget for FuturLabs sovende hit fra 2022.

PowerWash Simulator 2 tilbyr velkjente, men effektive rengjøringsrutiner i flere nivåer.

Oppfølgeren tre år senere er i bunn og grunn det samme spillet. Man må nesten bruke forstørrelsesglass for å finne noen forskjeller fra studioets forrige del i serien, og fokuset ser først og fremst ut til å ha vært på å skape nye objekter, områder og bygninger å rengjøre. Kanskje det er nok, tenker du kanskje? Jeg tror egentlig ikke det er nok til å løfte dette til nye høyder... Powerwash Simulator har vært eksemplarisk støttet opp gjennom årene med gratis innhold, DLC og add-ons, i tillegg til store samarbeid og crossovers med kjente franchiser som Shrek, Tomb Raider, Back to the Future, Final Fantasy, og Warhammer. Vi har spylt ned det meste til nå og tatt en pause underveis ved å utsette rengjøringen av komfyren IRL for i stedet å polere SvampeBob Firkant ananashuset i skala 1:1.

Det som så ut til å være et reklameskilt på bakkenivå, viste seg senere å være en underjordisk og nedsenket latrine.

Dette er en annonse:

PowerWash Simulator 2 følger i behagelige fotspor og på en velbrukt sti. Du starter fra kontoret ditt og tar imot oppdrag på Muckingham som krever pleie og polering. Nivåene her er bygget opp i lengre sekvenser og flere trinn som åpner seg gradvis med delmål som du skal rengjøre. Du har ulike verktøy til rådighet, med høytrykksspyleren som ditt fremste våpen i jakten på skinnende renhet, sammen med en ny og større roterende rengjøringsbørste. Et skummende lag med løsemiddel hjelper deg med de hardeste og mest inngrodde flekkene, samt mosevekst og ulike typer forfall. Betjeningselementene har fått ny design, noe som gjør det enklere enn noensinne å bytte mellom verktøyene, inkludert kortere og lengre lanser avhengig av hvor smusset befinner seg, der rekkevidde og avstand er avgjørende for effektiviteten. Du kan også endre munnstykket for å konsentrere strålen eller kjøre i en vid vinkel vertikalt eller horisontalt for å være så produktiv som mulig over større områder. På samme måte er det nå mye enklere å finne den siste lille flekken som skjuler seg, men dette er neppe noen revolusjon, snarere en logisk og mer gjennomtenkt funksjon. Paller, stiger og elektriske sakseløftere hjelper deg også med å nå de vanskelig tilgjengelige stedene.

På spillkartet kan du navigere deg rundt i nye oppdrag i ulike miljøer.

Mye av dette føles kjent tre år etter at denne unike simulatoren slo gjennom, men det er ikke bare lek og moro i enspiller-, lokal co-op- og flerspillerdelen. Faktisk gikk spillet meg noen ganger på nervene på grunn av de mange svært umotiverte feilene jeg møtte på. Dette er noe overraskende, ettersom helhetsopplevelsen virker som en beskjeden oppgradering fra det første spillet, som i stor grad overså ambisjonene om å bryte ny mark. Etter en halvtime er jeg fortsatt i tutorialen og har startet spillet på nytt ti ganger, én gang fordi spillet krasjet og ni ganger fordi lyden sluttet å virke. Er lyd så viktig? Når det gjelder avslapning, vil jeg påstå at det er ekstremt viktig. Nok en gang er det ingen musikk, og de få lydene som er der - nemlig fuglekvitter i bakgrunnen som akkompagnerer de spinnende kattene dine når de følger deg gjennom spillets scener, ispedd trykksatt og gurglende vann og det hvesende skummet som løser opp og skyller bort alle verdens bekymringer - når dette plutselig forsvinner, forsvinner også en stor del av den rare feedbacken i opplevelsen.

Skumsprøyten var fenomenal når den fungerte som den skulle.

Dette er en annonse:

Spillets oppmerksomhet manglet noen ganger i versjonen som ble presentert på PlayStation 5. Jeg måtte til slutt slå meg til ro med å bruke tap-fire med skumputen for ikke å deaktivere spillet kontinuerlig, da langvarig bruk av skummet forårsaket problemet, noe som, gitt mine omstendigheter, skapte en del stress ettersom områdene som skulle rengjøres ble større og større jo lenger jeg kom i spillet. Det ble heller ikke bedre da den en gang så tilfredsstillende "Ka-Ching!"-lyden av mine hardt opptjente penger etter rengjøring av overflater begynte å glimre med sitt fravær. Den smarte jinglen som er designet for å trigge belønningssenteret og krysse av for fullførte oppgaver, kom og gikk som den ville. Pengene som tjenes fortløpende gjennom nivåene, brukes i spillets butikk til å kjøpe nye gjenstander og høytrykkstilbehør for å gjøre rengjøringsrutinen mer utholdelig og effektiv, så tenk deg min overraskelse da hele lageret av gjenstander som kunne kjøpes, plutselig forsvant. Til og med butikken var rammet av bugs, så jeg måtte begynne helt på nytt.

Etter hardt arbeid venter selvfølgelig neste oppgave.

Jeg satt i total stillhet, rengjorde skitne overflater i timevis og tjente penger jeg ikke kunne bruke på noe som helst. Jeg spurte meg selv høyt: "Martin, har du havnet i helvete likevel?" og jeg svarte meg selv, høyt, ettersom min egen stemme ble viktigere jo lenger dette pågikk. Jeg fortsatte med vannsprøyten min, for gjenstandene som var dekket av sediment, var mange og besto av alt fra toaletter til store siloer og gigantiske reklametavler. Kattene Ulysses, Squeaks og Bubbles satt nysgjerrig i bakgrunnen av spillet og så på mens jeg renset murstein og fettete vinduer, og begynte å miste kontakten med virkeligheten. Det er et ekstremt tidkrevende og avslappende spill når det fungerer etter hensikten, med dobbelt så lang spilletid når det krever omstart.

Her har de unektelig ødelagt det blå og hvite kabinettet som jeg satt og rengjorde for ugyldig valuta.

Jeg går selvfølgelig ut fra at feilene vil bli rettet i en ikke altfor fjern fremtid, og det kan godt hende at jeg har støtt på et unikt formatspesifikt fenomen, men det er også vanskelig å overse dette faktum når man spiller spillet i forkant av lanseringen. Jeg er klar over de feilene jeg har støtt på, men som opplevelse er det likevel helt greit når det fungerer etter hensikten. Ideen bak spillet er, som du sikkert allerede har forstått, nesten identisk med forgjengeren. Det er en beskjeden visuell oppgradering som ikke utnytter dagens konsoller, selv om våte flater, skitt og teksturer er litt mer definerte, i tillegg til strammere spillkontroll og en håndfull nye verktøy enn sist. Hvis du likte det første spillet, vil du føle deg hjemme her, da det er mer av det samme, men hvis du ikke likte det forrige gang, vil det neppe vinne hjertet ditt denne gangen heller. Prisen er i tråd med det du får, som er en marginalt polert versjon av det første spillet med nye nivåer snarere enn en fullverdig oppfølger.