Jurassic World Evolution 3 har blitt utgitt fire måneder etter den syvende filmen i serien, Jurassic World: Rebirth, som avslørte at nesten alle dinosaurene som rømte fra øya i de forrige filmene, er døende, bortsett fra de som befinner seg på noen avsidesliggende steder. Heldigvis ignorerte simspilleksperten Frontier Developments det deprimerende premisset i Scarlett Johansson-filmen, og i spillet deres trives dinosaurene over hele verden: fra Nord-Amerika til Japan, Italia og Malta, til Kina og Indonesia. I kampanjemodus vil du besøke alle disse stedene og mer, og igjen gjenforenes med de samme karakterene fra de tidligere spillene, som Cabot Finch, som gir deg ordrer og chatter på radioen, inkludert Jeff Goldblum som Ian Malcolm (den eneste karakteren fra filmene).

Hvis du har spilt de tidligere spillene i trilogien, vil alt føles kjent, og det vil ikke ta deg tid å huske kontrollene og brukergrensesnittet, som forblir veldig intuitive og komfortable for en kontroller, ettersom spillet slippes samtidig på PC, PS5 og Xbox Series X / S. Hvis du ikke spilte dem, tar kampanjemodus fortsatt tid å forklare alt, men det er mye mer enn en opplæring, og selv veteraner vil ikke kjede seg, ettersom de raskt blir introdusert for hovednyheten i spillet. Hvis Evolution 2 introduserte flygende og sjødyr, med sine egne innhegninger, introduserer Evolution 3 muligheten til å avle nesten alle dinosaurer og utdøde skapninger.

Det høres kanskje ikke ut som så mye mer enn å se søte dinosaurunger urealistisk komme ut av små egg, men i virkeligheten tilfører det mye dybde til spillet: Det er en annen faktor å ta hensyn til når du lager og vedlikeholder innhegninger for dyrene dine, og sørger for at de er komfortable nok til å formere seg og at ungene deres, noen ganger med forskjellige personligheter, også er lykkelige blant andre arter. Alt dette, samtidig som du sørger for at de er synlige for turistene dine, som fortsatt er de som betaler for alt ... selv om karakterene alltid snakker om viktigheten av å bevare dyr i stedet for å utnytte.

Etter hendelsene i den første Jurassic World -filmen for ti år siden har ikke franchisen handlet om dinosaurer som rømmer fra en dyrehage eller en fornøyelsespark, ettersom dinosaurene allerede hadde, ja, rømt. Dette er uheldig, ettersom Frontier lager alle disse fornøyelsespark-tycoon-spillene(Planet Coaster, Planet Zoo), og selv om de har oppdatert premisset ved å la spilleren jobbe for Dinosaur Integration Network (DIN), en organisasjon som bygger bevaringsanlegg for å redde og ta vare på strandede og utnyttede dinosaurer, har dette sjelden mye å si for spillingen, ettersom til og med et medisinsk forskningssenter etter hvert åpner for besøkende, og du blir oppfordret til å bygge safariturer, til og med varmluftsballonger denne gangen, for å øke fortjenesten og fortsette undersøkelsene dine.

Dette gjør at Evolution 3 føles akkurat som de andre spillene, noe som selvsagt ikke er en dårlig ting, ettersom det ikke ville være fornuftig for noen utvikler å endre en velprøvd formel, en som har tusenvis av fans som vil fortsette å kreve mer og mer. Babydinosaurene er ikke revolusjonerende, men de gir mer dybde i styringen, noe Evolution fans alltid har etterspurt, samtidig som de er uimotståelige for spillere som ikke liker å bli for stresset, men som vil gjøre en innsats for å se og beskytte de søte dinoene. Det gir kompleksitet og moro på samme tid.

Faktisk har Frontier strømlinjeformet noen deler av spillet, og lagt til automatisering av vedlikeholds- eller pleieoppgaver som parkvokterne dine automatisk kan utføre hvis du tildeler dem bestemte poster. Det finnes til og med overvåkningskameraer som automatisk sender ut fangstteam når de ser at en dinosaur har rømt. Dinosaurene kan selvfølgelig fortsatt angripe og spise besøkende: ikke noe altfor bloddryppende, men det kan skje... selv om de besøkende vil tilgi det (eller glemme det) dagen etter.

Som alltid passer spillet til enhver spillestil: kampanjemodusen, som langt fra er en enkel opplæring, er hoveddelen av spillet: lang og overraskende variert, ettersom hvert kart fokuserer på forskjellige aspekter ved bygging og ledelse, inkludert noen øyeblikk som gir mer direkte implikasjoner og sanntidsstrategi (øyeblikk der du blir tvunget til å kjøre kjøretøy, inkludert gjeting av dinosaurer, eller reagere på stormer eller sabotasjer). Hvis det blir for utfordrende eller du roter det til så mye at du blir tvunget til å starte kartet på nytt (det er alltid praktisk å opprette nye og forskjellige lagringsfiler ofte), kan du alltid gå til andre kart og fortsette å spille der, samt "dyrke" i undersøkelsestrærne, fossilekspedisjoner og DNA-ekstraksjoner.

I Sandbox Mode kan du skape uten begrensninger, og alle dinosaurer er tilgjengelige (86 i utgangspunktet). Bare noen fargevarianter mangler og kan låses opp gjennom historien. Chaos Theory Mode fra Evolution 2 mangler, men med de utvidede Story Mode og Challenges, som er kortere og mer fokuserte, savner vi den egentlig ikke.

Listen over arter er større enn Evolution 2 tilbød ved lanseringen, og den inkluderer noen av de kuleste artene som ble lagt til via DLC i Evolution 2, som Scorpios Rex fra Netflix-serien Camp Cretaceous, Dominion DLC-dinoene som Therizinosaurus eller Dimetrodon, de merkelige hybridene som Stegoceratops eller Spinoraptor, eller til og med kjempehaien Megalodon, som aldri har dukket opp i filmene. Mange mangler fortsatt fra basisspillet (Evolution 2 hadde 75 arter i basisspillet og la til 43 flere i åtte DLC-pakker), noe som har irritert fans, men jeg vil si at hele listen er veldig solid og variert, og for mange Evolution 1 og 2-brukere som ikke betalte for DLC-er, vil mange være helt nye. Når det er sagt, er det litt skittent at de allerede har låst fire dinosaurer i Deluxe Edition, inkludert den nydelige Concavenator...

Filmfans vil også savne mer forbindelse med filmer, da det i sin nåværende lanseringstilstand faktisk ikke er noen forbindelse i det hele tatt med Rebirth (dessuten er Jurassic World Evolution 3s historie faktisk en fullstendig motsetning fra den nåværende kanonen til filmene). Vi vedder på at dinosaurene fra Gareth Edwards-filmen, som Titanosaurus, Aquilops, eller mutantene vil bli lagt til i DLC. Spinosaur i spillet har forresten JP3-utseendet: det vil være interessant å se hvordan de legger til den vitenskapelig nøyaktige Spinosaur fra Rebirth, som så ut som et helt annet dyr ...

Grafisk ser det fantastisk ut, selv om det er liten forskjell med de tidligere spillene. Hvis du ser på nært hold, kan du finne noen stygge detaljer og popping, men dinosaurene ser virkelig fantastiske ut og beveger seg og høres tilsvarende spektakulære ut, og det er så mange av dem at du ikke blir lei av å se dem, selv om animasjonene og oppførselen deres ikke har utviklet seg (og du ser faktisk ikke "avlsprosessen", hvis du lurte på det).

Jurassic World Evolution 3 er akkurat det man forventer: Frontier har tatt tilbakemeldingene fra fansen til etterretning (lengre og dypere historiemodus, dypere styringsalternativer, innføring av full tilpasning av bygninger og terreng) og overrasker oss med babydinosaurer, noe som er et veldig søtt og gjennomtenkt tillegg, selv om det ikke endrer så mye på måten vi spiller spillet på. Naturligvis mangler det overraskelsesmomentet og innovasjonen, og noen vil hevde at dette er lite mer enn en oppdatering av det som var før, noe som også er det vi sa om Evolution 2.

Sammenlignet med det første Evolution -spillet fra 2018 er forbedringene imidlertid tydelige, og det ville være vanskelig å gå tilbake til det spillet nå, som bare hadde landdinosaurer, bare én type terreng og ikke engang hadde alternativer for tidshastighet. Jurassic World Evolution 3 er ikke et nødvendig kjøp hvis du eier Evolution 2, men hvis du er fan, vil du ikke bli skuffet over alt det nye.