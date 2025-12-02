HQ

Du vet allerede at menneskesinnet er i stand til å produsere de villeste drømmer. Når underbevisstheten får frie tøyler, kan hva som helst skje, og det kan til og med være interaksjon med den virkelige verden, for eksempel at du drømmer at du faller, og når du treffer bakken, våkner du opp. Drømmer kan forvrenge verden, der fargene er merkelige eller mennesker vi kjenner, ikke oppfører seg normalt. Det er ganske Lynchsk, kan man si, og Sleep Awake har laget et helt spill om drømmer og tolkningen av dem, nettopp for å ta utgangspunkt i denne drømmeverdenen.

Sleep Awake er en feberdrøm av et spill. Spillet foregår i en dystopisk fremtid som nesten er ødelagt, der den eneste gjenværende byen er The Crush, som den så fint heter. Navnet sier nesten alt om atmosfæren i byen. Verden er plaget av et fenomen som kalles The Hush, som rammer dem som sovner, og får dem til å forsvinne sporløst. Derfor er det viktig å ikke sovne. For alle.

Hovedpersonen vår i denne dystopiske verdenen heter Katja, og hun har funnet ulike måter å unngå søvn på. Hun har for eksempel en alarm som piper veldig høyt når hun er i ferd med å sovne, og hun kan også bruke alkymi til å lage en væske som holder folk våkne i lengre perioder. Hun må lage denne hver dag for å unngå å sovne, og den er laget av planter, og hun synger til væsken for å gi den de riktige vibrasjonene. Hun har imidlertid bare tid til å lage én om dagen, og siden hun passer på en annen kvinne ved navn Amma, som befinner seg ute i den postapokalyptiske byen, er hun under stort press.

Det er hennes jobb å snike seg gjennom byen for å finne Amma og gi henne den sjeldne kuren mot søvn. Men det er andre i byen som også har funnet måter å holde seg våken på. Disse menneskene er ikke akkurat gode mennesker, men snarere ødelagte mennesker som holder seg våkne ved hjelp av smerte eller lignende. For eksempel finnes det Pain Eaters, som henger seg opp på kroker for å oppleve smerte slik at de kan holde seg våkne. I tillegg finnes det en fraksjon som heter DTM (Delta Transport Ministry), som er en paramilitær fraksjon som håndhever en form for lov som de selv har funnet opp. Det hele er ganske bisart, og verden virker veldig kald, veldig deprimerende og helt forferdelig. Det er denne verdenen Katja begir seg inn i for å finne Amma. Verden er skremmende, og historien er like deler skrekk og mystikk. Det fungerer glimrende, for når man skraper i overflaten av denne uhyggelige byen, dukker det opp sannheter om hvorfor folk forsvinner. Det er uten tvil spennende og dystopisk, men det pirrer også nysgjerrigheten på utallige måter.

Katja har et problem med at væsken som holder henne våken, gir henne syner og får henne til å oppleve disse psykedeliske elementene, som er både trippy og skremmende. I tillegg har spillet også disse marerittaktige sekvensene, som er videoklipp av mennesker som ligger i stoler med slanger over hele kroppen. Hvis du tenker på The Matrix, er du ikke langt unna.

Alle disse ulike elementene skaper en fengslende atmosfære og en verden som er både spennende og skremmende å begi seg inn i. Jeg gruet meg hver gang jeg måtte snike meg rundt i de ødelagte gatene, for det var farer og forferdelige opplevelser rundt hvert hjørne, men det var også mye skjønnhet å oppleve når du minst ventet det.

Så jeg kan enkelt og elegant krysse av for at utvikleren Eyes Out har truffet blink med settingen, karakterutviklingen og det grunnleggende narrative premisset, men det spiller selvfølgelig ingen rolle hvis spillet er kjedelig å spille. Spillet er i utgangspunktet delt inn i to deler. Mens du beveger deg rundt i den dystre byen, må du løse gåter for å komme videre. Dører må åpnes, brytere aktiveres og folk lures. Katja har ingen mulighet til å forsvare seg, så hennes eneste våpen er at hun er en liten person som kan gjemme seg for dem som vil drepe henne. Disse sekvensene er svært nervepirrende og minner om lignende sekvenser i Alien Isolation. Hvis du blir oppdaget, dør du. Det er ikke lenger et spørsmål om "hvis", men "når", noe som plasserer Sleep Awake på linje med den tidligere nevnte Alien experience, eller til og med Outlast. Det er lurt å snike seg rundt hele tiden, men du kan også løpe, noe jeg gjorde av og til, mest for å løpe til den andre siden av en dør og lukke den foran en av de forferdelige menneskene som jaget deg gjennom hele spillet. I tillegg må du også holde The Hush på avstand, som dukker opp gjennom forvrengninger i omgivelsene og gjennom Katjas mentale forfall etter hvert som hun beveger seg lenger og lenger mot sannheten. Det er fantastisk og samtidig ganske skremmende. Det går kaldt nedover ryggen når du gjemmer deg for de skumle fiendene, og de ikke ser deg, slik at du har mulighet til å snike deg i sikkerhet. Det er skrekk på høyt nivå.

Men gåtene kan også få deg til å svette, for noen ganger må du løse dem under press for å unngå å bli oppdaget. De fleste av dem er ganske overkommelige, men når tidspress og skumle fiender legges til i ligningen, blir gåtene noe mer utfordrende. Men det gjør ingenting, for du får nok av sjanser til å løse dem hvis du blir tatt.

Det er én stjerne til i spillet som fortjener å bli nevnt, og det er lyddesignet. Lyden er skummel, og du kan høre en konstant summing og hvisking mens du sniker deg rundt på The Crush. Og kommer disse lydene fra deg, eller fra trusler i området? Musikken er skapt og designet av Robin Finck fra Nine Inch Nails, ikke at det betyr så mye for meg, men han vet tydeligvis hva han driver med, det merker du gjennom hele spillet, for wow, lyden er skummel, men også helt fantastisk å oppleve. Ta på deg et par gode hodetelefoner, demp lyset i rommet du er i, og gjør deg klar til å føle skrekken og alle de sprø og kule sekvensene.

Disse understøttes av en kul grafisk design, der grå og deprimerende utsikter avløses av psykedeliske effekter og landskap fra det ene øyeblikket til det neste. Det er skrekk av høy klasse, og jeg "nøt" hvert øyeblikk av atmosfæren.

Så kan jeg anbefale Sleep Awake? Ja, absolutt. Riktignok er spillet definitivt ikke for sarte sjeler, som ikke liker å være så maktesløs som Katja er i begynnelsen, men hvis du liker utsøkt dystopisk skrekkstemning, så er dette et av de beste spillene i sjangeren siden Alien Isolation, etter min mening. Jeg satt i alle fall på kanten av stolen hele veien.