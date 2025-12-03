Total War: Warhammer III - Tides of Torment

HQ

Tides of TormentSom alltid med Total War: Warhammer III følger det med en massiv spilloppdatering med store oppdateringer av mekanikken, som er flettet sammen med selve DLC-innholdet, i tillegg til en gratis legendarisk lord som alltid. Vi vil ikke dekke de store overhalingene fordi det ville kreve mange sider med tekst, men de er i alle aspekter forbedringer, der spesielt Norsca virkelig trengte dette.

Hvis du ikke er kjent med Total War -serien, og spesielt Warhammer -delen av den, anbefaler jeg på det sterkeste at du leser våre tidligere artikler og anmeldelser, ellers vil det meste av det følgende være rent tull.

Gratisdelen som følger med oppdateringen er relativt enkel, da det er The Masque of Slaanesh, en stakkars sjel, en dansende demon, som var uheldig nok til å gjenskape et militært nederlag for sin herre gjennom dans. Feil trekk, bokstavelig talt... Hun er nå fordømt til å danse for alltid, og nei, jeg er ikke under påvirkning av kontrollerte stoffer, dette er den virkelige originale historien for karakteren, selv om den originale historien fra 8th Edition codex fra 2013 er litt annerledes, og 40K-versjonen også har noen variasjoner.

Hovedmekanikken hennes er derfor danser som gir buffs, og tempoet økes gjennom militære seire, og det samme er effekten av de forskjellige dansene hun kan utføre, med en siste dans som låses opp når de tre andre er fullført. Hver dans kan varieres, og er generelt allsidig og i tråd med den generelle spillestilen i hæren, der du hele tiden må være i bevegelse. Dette gjøres enklere via nye uhellige manifestasjoner, mens kultmekanikken som gir mulighet for skjulte kulter i byer langt unna, hjelper deg med å spre korrupsjonen din. The Masque Som de betalte DLC-herrene, har ingen tilpasset kampanje, og brukes kun til storskala Immortal Empires -modus, noe som er rettferdig for en gratis og faktisk interessant herre, men for de betalte føles den delen som om den mangler.

De tre betalte lordene representerer noen nye varianter med forskjellige blandinger. Sea Lord Aislinn har noen svært interessante variasjoner av eksisterende mekanikker når det gjelder å vinne gunst hos andre fraksjoner, noe som betyr at han sjelden tar byer for seg selv, da han gir en erobret bosetning til andre fraksjoner og har en liten utpost i stedet. Han bruker i stor grad Black Ark -mekanikken fra Dark Elves, og er en veldig sjøfartsbasert lord, med Dragonship -flåten som lar ham være en hordefraksjon, mens han fortsatt må håndtere kompleks politikk på hjemmebane. Dette er den eneste delen av bygget jeg spilte som ikke fungerte, da jeg rett og slett ikke kunne sette inn noen av generalene mine som herskere over de forskjellige delene av Ulthuran og dermed bruke den delen av spillmekanikken hans, noe som er merkelig siden den andre delen, å få direkte hjelp og buffs fra spesifikke elverledere, fungerte uten problemer ...

Aislinn kommer med en ny generisk lord og helter, nytt infanteri av lav rang, og noen veldig fargerike monstre, inkludert det jeg bare kan beskrive som en vannversjon av sandormen fra Dune, sammen med en (og jeg sverger på at jeg ikke har funnet på dette) flygende stridsvogn med en versjon som har en boltkaster montert på den. Han er veldig ren, en høy elf som vanlig, men det er en veldig annerledes måte å spille på grunn av hvor sterkt buffs og hjelp fra andre legendariske herrer påvirker spillet ditt. Hovedproblemet mitt med kampanjen hans er at han går tom for åpenbare fiender på grunn av sin posisjon, det var til tross for min gamble for å angripe Kairos Fateweaver og invadere demoniske land nesten med en gang.

Min nye favoritt er Dechala, The Denied One. Herregud, som jeg elsker disse bibelske navnene. Hun har også det enkleste startstedet av de fire, med få sterke fiender i nærheten, og mange muligheter for ekspansjon. Hun bruker en trellmekanikk som Malus Darkblade, med en sterk begrensning på de mektigste bosetningene, for eksempel Pleasure Palace som gir de beste soldatene og økonomiske fordelene. Denne halvt demonen, halvt mennesket har seks armer og dobbelt opp med magiske våpen, noe som gjør henne til et vanvittig kraftverk i nærkamp som også er raskt. Hun kommer med en navngitt legendarisk helt, nytt infanteri og, enda viktigere, infanteri på avstand, noe som virkelig gjør grunnleggende kamp mye enklere. Spillestilen er fortsatt ekstremt rask og rask, med mer eller mindre hver eneste enhet i hæren som en glasskanon.

Sist, men ikke minst, med mindre du vil dø som et mutert kaosyngel, er det Sayl, The Faithless. Han starter i et nytt providence som er lagt til på kartet, og har noen virkelig sterke, men også vanskelige oppdragskamper som låser opp spillmekanikker, og noen virkelig nydelige tillegg til Norscan -stammene, inkludert en legendarisk bjørnelignende helt, Fimirs, som du kanskje husker fra de gamle Hero Quest -spillene. Spillmekanikken hans er veldig utspekulert og dreier seg om manipulasjon og forræderi, snarere enn rå styrke og troskap til en bestemt gud. Han er imidlertid veldig dårlig plassert. Uansett hva jeg gjorde i starten, fikk jeg problemer med en legendarisk Chaos Dwarf lord, og de er tøffe i begynnelsen. Kampen mot dem satte meg 10-12 runder bak min normale rutine, og kombinert med oppdragskampene må du legge inn litt mer innsats med Sayl, som i likhet med de tre andre har noen interessante mekanikker.

Det viktigste for alle nye lorder er ikke at de fraksjons- og lordspesifikke mekanikkene er komplekse, og de er ikke individuelle, men kombinerte, så det er mye å være klar over på en gang. Det liker jeg, for det er et strategispill som ikke er umulig å lære seg, men vanskelig å mestre, og med rundt 100 alternativer for en lord finnes det noe for enhver smak.

Prisen vil mest sannsynlig være et problem. I skrivende stund vet vi ikke den endelige prisen, men en gjetning vil være €9 per lord, eller €25 for alle tre. Du får mye, tre legendariske lorder, tre generiske lorder, tre legendariske helter, fire generiske helter, ti Regiments of Renown, og tjue nye enheter på toppen av de nye mekanikkene. Men i motsetning til Thrones of Decay får du ikke en tilpasset Realms of Chaos -kampanje (den historiefortellende delen av spillet), og med mindre utviklerne hos Creative Assembly overrasker oss ved lansering med helt andre priser, synes jeg det er rett og rimelig å påpeke at vi i bunn og grunn får mye mindre innhold for samme pris. Misforstå meg rett, jeg vil til slutt oppnå en fullstendig dominansseier med Immortal Empires - for det er slik det er ment å være - men med mindre prisene viser seg å være mye billigere enn den forrige DLC-en, synes jeg prisene er feil. Men hvis du liker Immortal Empires, gå for det, da spillmekanikken er morsom og gir noen ellers litt kjedelige fraksjoner noen seriøse oppgraderinger.