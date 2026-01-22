Det er ingen mangel på søte liv-sim-prosjekter som ønsker å dra nytte av den rabiate Animal Crossing fanbasen. Med disse fansen stadig mer ivrige etter et nytt kapittel i Nintendos serie, blir ethvert spinoff og alternativt prosjekt umiddelbart mer attraktivt, og det er i denne retningen vi finner 5 Lives Studios ' Cozy Caravan.

For det første, hvis du har spilt et hvilket som helst bedårende life-sim-spill, den typen som bruker chibi-lignende figurer og er satt i en verden av antropomorfe skapninger, vil du øyeblikkelig være kjent med hva Cozy Caravan presenterer også. Det er en liten verden befolket av skapninger som bare lever et rikt og beundringsverdig liv uten stress, der du tar rollen som en ung karakter med den store ambisjonen om å bli en av de høyest rangerte karavanehandlerne. Det er også ganske enkelt å oppnå dette målet, ettersom du vandrer rundt i verden, snakker med lokalbefolkningen, plukker opp ingredienser og gjenstander, lager velsmakende mat og ellers fullfører grunnleggende oppdrag (som for eksempel å tilby taxitjeneste for en lokal innbygger mellom to steder i verden). Hver gang du gjør en god gjerning eller åpner markedsboden din og selger varer, tjener du godhet som er en kilde til progresjon knyttet til å samle Guild tokens som brukes til å forbedre campingvognen din med nye gjenstander som en ovn for å bake paier, en garderobe for å endre karakterens utseende, og så videre.

Så for å gjøre en lang historie kort, hvis du håpet at Cozy Caravan ville skrive om manuset for hva disse spillene kan være, gjør det virkelig ikke det. Men det er til syvende og sist greit, for det både trenger det ikke og prøver heller ikke å gjøre det. Dette er et spill for fans som liker søte eventyr og livssimuleringer, og når du bedømmer det ut fra disse parameterne, er det vanskelig å si noe annet enn at det ikke utmerker seg.

Men når man ser mer på gameplayet, som en som kanskje setter pris på litt mer dybde, føles Cozy Caravan en smule endimensjonalt. Sløyfen er utrolig rudimentær, og ser deg sirkle rundt i verden, plukke opp ressurser og fullføre mindre oppgaver for å til slutt forbedre campingvognen. Igjen, det fungerer, men etter noen timer begynner du å ønske at det ville være noe mer, noe ekstra for å holde deg innlogget. Det er begrenset hvor mange gulrøtter du kan høste eller eplepaier du kan bake og selge, før du ønsker at det skulle dukke opp noe ekstra. Det endelige målet er å hjelpe lokalbefolkningen med å forberede seg på den forventede Whizz Bang Fair, men det tar en stund før du begynner å nærme deg dette, og reisen begynner å bli en smule slitsom etter hvert som timene går.

Men igjen, dette spillet vet hva det er og hva det ønsker å være. Hvis den endeløse syklusen med å fiske, samle ressurser, fullføre mindre og irrelevante minispill, som eksisterer i en verden som er rasende søt, hvis du ser dette og begynner å bli begeistret, så er Cozy Caravan absolutt et spill å sjekke ut. Og det skal sies at det slår Animal Crossing: New Horizons på ett viktig område; det er ingen daglig grense. Du kan spille dette spillet så mye du vil, og dagene i spillet vil rulle videre og nye muligheter og oppgaver vil dukke opp i et jevnt tempo. Det er et stort pluss sammenlignet med Nintendos sjangertitan.

Utover dette snakker vi om et spill som spiller utrolig smidig på Nintendo Switch 2, og som har all den sjarmen og utstrålingen man kan forvente av noe i denne sjangeren. Cozy Caravan mangler kanskje variasjon og ambisjoner om å løfte det vi forventer av sjangeren, men det gjør også alt det trenger å gjøre veldig bra, så det er vanskelig å si så mye annet enn at du kommer til å ha en herlig og sjarmerende stund med denne herlige indien.

