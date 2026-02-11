Mewgenics har latt vente på seg lenge. Edmund McMillen & co. startet utviklingen allerede i 2012 etter Super Meat Boy og havnet i et utviklingshelvete etterpå. Men nå er den respektløse katte-bio-engineering-rogueliten endelig her.

Du spiller som en slags hjemløs kattehjemsoperatør med en gal vitenskapsvenn, som hjelper deg med å avle frem flere og mer effektive kampkatter. Hvis det høres rart ut, blir det bare bedre (og verre) herfra. Stilen, manuskriptet og grafikken er ren McMillen, og hvis du har lengtet etter mer av den dystre og til tider barnslige 2010-tallshumoren fra The Binding of Isaac, får du det i Mewgenics.

Selve spillet er bygget opp rundt en roguelite-struktur med et JRPG-preg, der du får et utvalg av katter som skal bekjempe stadig mer urovekkende fiender med stadig mer urovekkende ferdigheter. Hver katt har et sett med grunnleggende kampevner som kan forbedres ved å gi dem en RPG-klasse, for eksempel Warrior eller Cleric. Kampene er bundet sammen i en forgrenet sti med tilfeldige møter, narrative hendelser, butikkinnehavere og lignende å velge mellom.

Når kampen begynner, blir laget ført inn i et smug, en butikk eller en hage som er delt inn i brikker. Oppgaven er vanligvis enkel: drep alt som beveger seg. Den turbaserte kampen er nesten akkurat som du forventer, med katter som beveger seg og kjemper i aktiveringsrekkefølge. De viktige og interessante bitene kommer fra ulike interaksjoner med omgivelsene, ferdighetene og kattene selv. Du kan slå fiender inn i hverandre, sette fyr på dem, blokkere deres bevegelser og utnytte deres ulike svakheter samtidig som du unngår skade så godt du kan. Du oppfordres til å prøve alt, for spillet har flere skjulte elementer som belønner eksperimentering. Bevegelsen kan til tider være litt irriterende, ettersom du ikke kan velge nøyaktige fliser å bevege deg gjennom, noe som fører til at kattungene dine tar unødvendig skade.

Døden er heller ikke så enkel som den kan virke. I stedet for å bli drept, blir en utslått katt skadet i en eller annen del av kroppen. Ytterligere skade kan imidlertid være dødelig, og hvis du er en fighter av "god avl", kan tapet av mewgenetikk være et alvorlig slag mot din generelle fremgang. Løpet ender opp i en bosskamp med unik mekanikk og som oftest et knallsterkt lydspor. I det tidlige spillet kan disse kampene besegres med rå statistikk alene, men i de siste kampene blir gruppesynergien virkelig satt på prøve. Når et løp er fullført, blir noe av utstyret du har plukket opp lagret, og de nå veteranene går i pensjon. Hver katt kan bare delta i ett løp, men kan gis bort til lokale "eklektiske" mennesker som forbedrer herberget ditt eller gir andre fordeler.

Spillets bokstavelige navn - bortsett fra ordspillet med tvilsom smak - kommer fra avl av katter. Dette kommer med tegneserieaktige, men eksplisitte animasjoner, som kan slås av fra Innstillinger-menyen. Du kan prøve å påvirke hvem som kliner med hvem, men sluttresultatet er alltid et sjansespill. Hvis alt går bra, arver kattungen foreldrenes beste egenskaper og kan derfor slå tøffere motstandere. Dette er en av de mer nyskapende delene av det uvanlige spillet som ellers kan føles litt ensformig og tradisjonelt, selv om innholdsmengden står godt i forhold til den rimelige prislappen.