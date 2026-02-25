The Disney Afternoon Collection (Switch 2)

HQ

Hvis det ikke er ødelagt, ikke fiks det! Da vi anmeldte The Disney Afternoon Collection tilbake i 2017, anbefalte vi det på det varmeste. Vi syntes det var både rimelig og tilbød flere anstendige livskvalitetsforbedringer for de som ønsker å oppleve disse klassikerne fra Capcom. Når det er sagt, følte vi at en utfordringsmodus og noen ekstra spill var nødvendig for å heve karakteren ytterligere. Spol frem til 2026, og nå kommer endelig samlingen på både Switch og Switch 2, der i tillegg til de seks NES-spillene som var med i 2017-samlingen, har SNES-klassikerne Goof Troop og Bonkers også blitt lagt til.

Av alle disse fantastiske Disney-klassikerne som Capcom produserte på 80- og 90-tallet, er det Goof Troop og Bonkers jeg har mest erfaring med. Foreldrene mine holdt ut så lenge som mulig før de kjøpte en spillkonsoll fordi de gikk inn for kreativitet og utelek. Men da de til slutt innså at vi uansett gikk hjem til vennene våre for å spille, innså de at vi like gjerne kunne spille hjemme. På den tiden var Super Nintendo den foretrukne spillkonsollen, og vi eide aldri noen av de to SNES-spillene, siden vi leide dem fra vår lokale video- og spillbutikk og spilte dem om og om igjen. Når det gjelder NES-spillene, hadde søskenbarna våre DuckTales og Chip 'n' Dale, og vi spilte TaleSpin hjemme hos dagmammaen vår. Som du kan forestille deg, vekker denne samlingen mange gode minner om spilling med venner og familie på 90-tallet.

I 2017 fikk jeg min første sønn og gikk helt glipp av utgivelsen av The Disney Afternoon Collection det året. Hvis du har fulgt med så langt, vet du at jeg har spilt fem av spillene, men de har lagt til enda flere for å lage følgende samling: Chip 'n' Dale Rescue Rangers, Chip 'n' Dale Rescue Rangers 2, DuckTales, DuckTales 2, Darkwing Duck, TaleSpin, Goof Troop og Bonkers. Ved å legge til ytterligere to spill har utvikleren Digital Eclipse fanget nostalgien for de av oss som begynte vår videospillreise i overgangsfasen mellom NES og SNES. Som vår anmelder beskrev i 2017, har utvikleren valgt å beholde den hakkende bildefrekvensen og de grafiske feilene, og jeg deler vår tidligere anmelders oppfatning om at dette forsterker opplevelsen og autentisiteten når jeg nå får gjenoppleve mine barndomsspillminner.

Samlingen inneholder funksjoner som et lagringssystem, muligheten til å spole tiden tilbake, Boss Rush-modus, Time Attack og et museum med konseptkunst og en musikkspiller. Dessverre mangler både Time Attack- og Boss Rush-modus fra begge SNES-spillene, noe som er noe som plager meg, siden jeg har mest erfaring med Disney-spill på SNES. I det minste har spillene blitt inkludert i samlingens museum med konseptkunst som du kan se på. Her finner vi alt fra håndtegnede skisser til andre kunstverk fra spillene. Det er også flott å lytte til alle sangene fra spillene via en lydavspiller, der mine personlige favoritter er lydsporene til Chip 'n' Dale Rescue Rangers, DuckTales og Goof Troop. Sangen Sea Robber fra Goof Troop vekket minner fra da jeg opprinnelig fullførte spillet sammen med brødrene mine.

For en som meg, som opplevde Chip 'n' Dale Rescue Rangers 2, DuckTales 2 og Darkwing Duck for første gang her, er både lagringsfunksjonen og muligheten til å spole tiden tilbake uvurderlig. Jeg innrømmer gjerne at jeg ikke har kommet meg helt gjennom Darkwing Duck på grunn av vanskelighetsgraden og de mange spillene i samlingen. Med to små barn er det lett å bli distrahert i et sekund, og da er det gull verdt å kunne gjenvinne de "tapte" sekundene. Da jeg viste spillene til 8-åringen og 6-åringen min, var de mest interessert i Goof Troop og Chip 'n' Dale. Det var underholdende å se at spillene fortsatt fungerer for en generasjon barn to-tre tiår etter at de opprinnelig ble utgitt.

Det er lett å se at dette er en solid blanding av spill som føles både utfordrende og underholdende uten å være endimensjonale. For meg var det en overraskelse hvor mye Chip 'n' Dale 2 skilte seg fra forgjengeren. Som en som elsker å slite meg gjennom Goof Troops sjefer, var det spillet hvis Boss Rush-modus jeg savnet mest, og det føles litt slurvete at The Disney Afternoon Collection har blitt beæret med to nye spill uten at de har fått samme behandling som NES-titlene. Når samlingen også inneholder to SNES-titler, er det lett å lete etter titlene som ikke er med, for etter Goof Troop er The Magical Quest Starring Mickey Mouse det spillet jeg har spilt mest på 90-tallskonsollen.

The Disney Afternoon Collection har gitt oss en skikkelig Disney-samling som vi kan ha med oss på Switch 1 og 2. Hadde vi fått noen flere SNES-titler og de hadde fått samme kjærlighet som NES-titlene, hadde jeg nok vært villig til å heve karakteren på denne samlingen enda mer. Men som vi nevnte i vår tidligere anmeldelse, får du åtte spilltitler til en lav pris som ligger langt under hva originaltitlene koster hver for seg. Hvis du, som meg, har kjære barndomsminner fra flere av spillene og i tillegg har savnet noen av de andre titlene, er dette et trygt kjøp. Har du litt ekstra tålmodighet, kommer tittelen også i fysisk format til både Switch 1 og 2 senere i vår.