Det er en stund siden debaclet kjent som WWE 2K20 utspilte seg. Det er kanskje et av de verste spillene jeg noensinne har spilt, men 2K ga ikke opp. I stedet tok de et års pause, og serien har nå gjort en bemerkelsesverdig bedring. Jada, det er noen få mindre grafiske problemer som har eksistert siden tidenes morgen, men totalt sett nærmer det seg nå noen av de beste spillene i sjangeren.

Årets forsidegutt.

Det beste er at spillet nå er spekket med innhold. Det er spillmoduser til høyre og venstre og en samling på over 400 brytere, selv om mange av disse er ulike versjoner av samme person og/eller fiktive figurer fra spillets karrieremodus. Men med tanke på at vi en gang i tiden var i ekstase over å kunne velge mellom ti eller tolv i de gamle WCW-spillene, er det dumt å klage.

Årets forsidegutt er CM Punk, som returnerte til WWE for et par år siden etter en fargerik periode i AEW. Det er også ham vi får følge i årets Showcase-modus, som følger karrieren hans. Vi har tidligere sett John Cena, Rey Mysterio og fjorårets Bloodline Dynasty. Denne gangen har de blandet noen av de tidligere konseptene, da vi ikke bare får spille virkelige kamper fra karrieren hans, som klassikere mot JBL, Undertaker og Randy Orton, men også drømmekamper mot idolene hans, enten det er Stone Cold Steve Austin eller Eddie Guerrero. I tillegg får vi oppleve noen "hva om"-scenarioer som "hva ville ha skjedd hvis han ikke hadde forlatt WWE i 2014?". Dette er spillmodusen for alle som liker å være nostalgiske og spille gjennom ting de selv har sett, og 2K har gjort en god jobb med alle disse de siste årene. Nytt for i år er muligheten til å låse opp alle belønningene fra spillmodusen uten å måtte sitte gjennom alle bakgrunnshistoriene og lignende. I stedet kan du spille en Gauntlet som CM Punk eller AJ Lee mot 20 motstandere, den ene etter den andre. Hvis du lykkes, låser du opp alle belønningene.

Så hva finner vi blant de syv andre spillmodusene? Ingenting nytt egentlig, bare gamle spillmoduser som har fått litt nytt materiale. Den mest klassiske, og den som vanligvis får minst kjærlighet i sportsspill, er det WWE 2K kaller Universe Mode. Det er en sandkassemodus, lik Franchise i andre sportsspill, der du kan leke Gud. Du bestemmer showene, hvem som skal bli mester, hvem som skal møte hvem i kamper, og så videre. Nytt av året er at WWE Draft nå er inkludert, noe som sies å ha vært etterspurt av fansen. Det er akkurat som det høres ut; under utkastet vil du kunne stjele en av de andre showenes brytere, og de kan gjøre det samme med deg. I tillegg har det kommet en oppdatering av hvordan Money in the Bank-vinneren kan løse inn kontrakten sin. I stedet for å ha en tittel forhåndsbestemt før showet starter, er det nå mulig å løse den inn for en hvilken som helst kvalifisert tittel under et show. Som du kan se på bildet nedenfor, er det også mulig å velge å løse inn kontraktene under en pågående kamp eller etter at den er avsluttet for å dra nytte av det faktum at mesteren sannsynligvis er helt utslitt.

Nye muligheter for Money in the Bank har blitt introdusert.

Den andre spillmodusen som faller inn under samme kategori, er GM Mode. Akkurat som i Universe Mode er du ansvarlig for showet ditt, men her er du ikke lenger gud. Her konkurrerer du mot opptil tre andre spillere, som kan være ekte eller AI, der målet er å booke så gode show som mulig. Som før booker du fire kamper per uke, der målet er å finne den perfekte miksen av hvem som møter hvem og i hvilken type kamp. For å bidra til større variasjon er det nå lagt til mange nye kamptyper, der det også er mulig å booke intergender-kamper, det vil si menn mot kvinner. En stor forbedring er at det nå er mulig å dobbeltbooke en bryter, slik at de både kan gjøre en promo og gå en kamp, noe som ikke var mulig tidligere, da man måtte velge enten det ene eller det andre.

Noe jeg ikke var en stor fan av i fjor, var den nye modusen, The Island. Det var i utgangspunktet WWE 2Ks ekvivalent til det NBA 2K hadde hatt i mange år med The City (og lignende navn). Det vil si et online-hub med en rekke butikker hvor man kan kjøpe kosmetiske gjenstander for ekte penger, og muligheter til å spille mot andre online med en liten offline-historie i tillegg. Det er tilbake igjen i år, med den store forskjellen at du nå må velge å bli med i ett av tre "lag". CM Punks Order of Anarchy, Rhea Ripleys Order of Shadows eller Cody Rhodes' Order of Tradition. Dette er egentlig for å dele alle spillerne inn i lag for å konkurrere mot hverandre, noe WWE 2K har hatt lenge. Hver "orden" har blant annet sin egen PvP-arena å utforske.

Og hvis det er én online-modus du kan vedde penger på at kommer tilbake i alle sportsspill, så er det Ultimate Team, med forskjellige navn avhengig av spillet. MyFaction er hva 2K har kalt det i WWE 2K. Du vet hvordan det fungerer nå: åpne kortpakker, lås opp nye brytere som du kan bruke til å kjempe mot andre som har gjort akkurat det samme. Dessverre er oppdateringene veldig dårlige her. Det er egentlig bare to som har noen større innvirkning på ting. Kjemi har blitt introdusert, der laget ditt reagerer godt eller dårlig på de andre på laget. Dette kan føre til en boost eller negativ innvirkning på forskjellige ting. Den andre er den nye kamptypen Quick Swap. I denne modusen kan du bytte fra én bryter til en annen av de fire bryterne du har valgt midt i kampen. Dette er noe du kanskje har sett i andre kampspill, med et tag-lignende oppsett.

Det er nå også mulig å spille kamper mellom kjønnene, altså menn mot kvinner.

Den spillmodusen jeg personlig synes er mest interessant hvert år, er karrieremodusen. Her skaper du en bryter og går gjennom en historie. I år handler det om det som kalles "The Comeback". Du har vært borte fra WWE i et par år, og din tilbakekomst er ikke helt som du hadde tenkt deg. Derfor får du bestemme hvordan du skal komme deg tilbake til toppen. Vær snill og jobb hardt, eller endre retning fullstendig og bli en skurk som vil ødelegge alt og alle. Det er fortsatt ganske menybasert, og mange samtaler foregår på sosiale medier eller ved at du velger en av X antall personer du vil snakke med, som står rett foran deg. De har fortsatt ikke valgt å ta tilbake muligheten til å gå litt mer fritt rundt backstage. Her er det den ene samtalen etter den andre som tar deg til forskjellige kamper, det være seg kamper som tar deg videre i historien eller sideoppdrag som kan låse opp andre ting, eller gi deg poeng for å gjøre bryteren din bedre. Selv om historien ikke er noe som vil snu opp ned på hele sjangeren, er den likevel underholdende å spille gjennom.

Så, hvordan er gameplayet i ringen? Det viktigste aspektet av dem alle. Bra, er egentlig ordet jeg vil bruke. Det er ikke veldig forskjellig fra det vi så i fjor, men det er ganske mange nye funksjoner. Når kampen starter, kan du nå velge mellom noen forskjellige alternativer, for eksempel om du vil underholde publikum, gå og håndhilse (og kanskje gi et litt skittent blikk), gå for et overraskelsesangrep eller begynne å bryte. Tanken er at du skal prøve å få overtaket over motstanderne dine og starte kampen på best mulig måte. En annen ting de ser ut til å ha tenkt på, er reaksjonene når noen lander på et objekt som ikke er i aktiv bruk for øyeblikket. Det kan for eksempel være en stol eller en stige i ringen som du kan lande på. Tidligere førte ikke dette til noe, det var som å lande på gulvet, men nå vil det oftere føre til det jeg vil kalle "au-reaksjoner" og blod. Jeg vil si at spillet er bedre enn det noen gang har vært i ringen, med noen få mindre problemer i noen animasjoner, men ikke noe som er distraherende. I tillegg ser det ut til at de aldri klarer å fikse det visuelle problemet med mesterskapsbeltene som svever noen centimeter over skuldrene til de som bærer dem.

Hvem vil ha en klem?

Nå til den største grunnen til at det er vanskelig å rettferdiggjøre å kjøpe det ved lansering: WWE 2K26 kommer med et sesongkort. Så i tillegg til å kjøpe spillet til full pris og bruke penger på ulike DLC-pakker, må du nå bruke mer penger på hvert av de seks ulike sesongkortene, der det er mye innhold som bare låses opp i dem... Det verste er at dette har erstattet det tidligere DLC-oppsettet. Før kjøpte du en pakke og fikk alt innholdet i den på én gang. Nå er innholdet du har brukt dine hardt opptjente penger på, i stedet låst (i premiumversjonen av passet) til du når et bestemt nivå. Det første passet, som er tilgjengelig fra starten av, handler om meksikanske brytere, men det er fire å låse opp, hvorav den første kan låses opp umiddelbart. Den siste kommer imidlertid ikke før nivå 20. Og det tar lang tid å komme seg fra ett nivå til et annet. Hvis du vil spille på den meksikanske arenaen der TripleMania XXXIII ble holdt, må du nå det siste nivået (40). Dette vil kreve en betydelig mengde spilletid for å låse opp noe du allerede har betalt for. Dette er virkelig ikke den rette måten å gjøre det på, for det er ikke greit å kjøpe DLC og så ikke ha tilgang til alt før du har spilt X antall timer. Løsningen? Kjøp nivåhopp for ekte penger. Betal for å låse opp det du har betalt for raskere...

WWE 2K26 er det beste serien har å by på i ringen, og de fleste spillmodusene har blitt forbedret fra i fjor, men introduksjonen av dette nye sesongkortet kan skremme mange bort.