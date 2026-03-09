HQ

Starship Troopers har alltid vært en god film, selv om den ble laget som en satire over hvor lett folk lar seg rive med av autoritære krefter og dehumaniserer sine fiender. Dette er også en grunnpilar i det nye spillet Starship Troopers: Ultimate Bug War! Da jeg satte meg ned med tittelen, innså jeg at dette slett ikke var det jeg hadde forventet. Jeg trodde på forhånd at dette kunne bli et høyst middelmådig spill, men jeg tok helt feil, for det jeg møtte var et ganske intenst Doom-inspirert actionspill som fanger opp satiren i filmatiseringen, byr på fantastiske mellomsekvenser og til og med lar oss spille som insektene.

Stjernen i dette spillet er sannsynligvis mellomsekvensene med Rico og Dietz, der førstnevnte blir portrettert av sin originale skuespiller, Casper Van Dien, som også spiller Starship Troopers: Extermination og Starship Troopers: Continuum med sine fans, så han er ikke fremmed for mediet. Vi møter også en hardbarket krigsveteran ved navn Samantha Dietz, spilt av Charlotta Mohlin. Begge to er med i noen av de mest satiriske og underholdende mellomsekvensene jeg har sett på en stund, og det minner veldig om de litt nerdete mellomsekvensene i Command & Conquer, som jeg elsker. I denne tittelen er de laget med humor for å underholde, og det er tydelig. Historien dreier seg om Samantha Dietz' rolle under konflikten, og det er også henne du spiller som, og selv om historiefortellingen spiller en stor rolle, er det sjelden jeg bryr meg særlig mye om disse karakterene. Det er ikke noe virkelig alvor i historiefortellingen, men jeg liker at den er litt useriøs siden den utfyller spillingen.

Menyen er ganske underholdende og minner om eldre spill. Du klikker på et rom, og så kommer du til et annet rom for å starte et oppdrag eller noe annet.

Selve spillet er delt inn i nivåer som du kan fullføre. Strukturen minner om spillene du spilte på 1990-tallet, der du finner store miljøer fylt med hemmeligheter og utfører oppdrag i dem. Fiendene er mange, og verktøyene dine er kraftige våpen, luftangrep, kjøretøy og granater, i tillegg til at du kan tilkalle forsterkninger, som fungerer på samme måte som våpenkapslene som menneskene sender til Master Chief når han er på ringverdenen i Halo 2. Det er en herlig blanding av mekanikk, action og spillelementer, og selv om det er en stund siden jeg anmeldte en "boomer shooter", synes jeg denne er god. Du har de klassiske medkittene, rustningene, våpnene og andre gjenstander du kan plukke opp med jevne mellomrom. Fiendene er ikke veldig smarte, men det trenger de heller ikke å være i denne sammenhengen, da du spiller dette for å knuse fiender med maskingevær og sprenge ting i luften til majestetisk musikk og ikonisk stemmeskuespill.

Et annet underholdende innslag er ikke bare enspillerkampanjen som menneske, men også oppdragene der du får kontrollere insektene, som jeg syntes var morsommere å spille som. Oppdragene er ikke i fokus, og de er betydelig færre enn for menneskene. Du får spille som en Assassin-insekt, som har tre former den kan aktivere, og dette former hva den kan gjøre og hvordan den fungerer. I Warrior Form kan du angripe bedre og gjenopprette helse regelmessig, i Hopper Form kan du fly over lange avstander og bruke den til å se bygninger, allierte reir og andre ting, og i sin siste form, Tanker Form, kan du bruke en flammekaster og motstå mer skade, men du må bygge opp måleren for denne siste formen. Du kan også bruke evner til å rekruttere fiender og rette angrep mot mennesker, noe som gir en spennende sidemodus som jeg hadde det ganske gøy med.

Berømte figurer er tilbake.

Det visuelle er litt merkelig, ettersom du som spiller har en karakter i full 3D og alle fiender er i 2D, og dette skiller seg spesielt ut i insektsoppdragene, der du ser det i tredjeperson og deretter angriper 2D-fiender. Det er en mindre klage, da jeg synes det særegne designet fungerer. Det er ikke et spesielt vakkert spill å se på, men det fungerer. Det er først og fremst musikken, stemmeskuespillet og merkevarebyggingen som gir denne tittelen merverdi, men sjarmen fra 1990-tallets førstepersons skytespill finnes også her, selv om effektene og grafikken er noe datert. Musikken er imidlertid strålende, og Auroch Digital har latt seg inspirere av filmene, selv om den er laget av utviklerne selv. Effektene høres også anstendig ut, selv om utviklerne designet det for å være et retroskytespill. Utover det er det ikke krevende og går som smurt, og jeg har sett nesten null bugs (tekniske, ikke fiender, som det er tonnevis av sistnevnte...) og har ikke opplevd noen krasj.

Selv om kjerneopplevelsen er betydelig bedre enn jeg forventet, er det noen få ting å kritisere. Den ene er at dine allierte ofte kommer i veien, og står på steder som gjør at du treffer dem i stedet for fienden. Variasjonen i oppdragene er noe begrenset, og oppsettet har en tendens til å bli litt repetitivt. Antall nivåer er også begrenset, så det er ikke sikkert du kommer til å bruke en evighet med dette spillet, men snarere rundt 10 timer. Selv om nivåene er store, kan de gjennomføres ganske raskt, men jeg synes likevel at banedesignet er ganske variert, selv om oppdragene ofte er repetitive.

Selv om det er lite å utsette på banedesignet, føles det godt å bruke både hagler, automatkarabiner, granater, atombevæpnede rakettkastere og robotdrakter. Insektene føles også virkelig undertrykkende med sine nærkampsangrep som bokstavelig talt halshugger og smører bakken med blod, og der flammekasterne deres er en annen favoritt, i likhet med muligheten til å sende allierte insekter inn i fiendens baser. Dette vil nok ikke utfordre deg som spiller, men det er klisjéfylt, gammeldags og ganske morsomt. Det er tydelig at det ikke tar seg selv for høytidelig, med tanke på mellomsekvensene og det faktum at du får poeng og stjerner etter hvert oppdrag.

Det er god variasjon i miljøene, og det er like underholdende å sprenge insekter i tropiske paradis som på ørkenplaneter.

Starship Troopers: Ultimate Bug War! er et godt spill som vil underholde deg i et dusin timer, og det er sannsynligvis det beste spillet i serien, sammen med Starship Troopers: Terran Command. Hvis du har noen timer å bruke på et retrospill, kan dette være noe for deg. Det minner veldig om Boltgun, som Auroch Digital også skapte, selv om det ikke helt fanger følelsen av insekter som klatrer oppå hverandre slik som Starship Troopers: Extermination eller Starship Troopers fra 2005, er dette et veldig bra actionspill. Hvis du holder ut grafikken og 2D-modellene, får du en historie som utspiller seg etter filmen fra 1997, og som byr på intens action, god musikk, et underholdende oppsett og en retrostil som fungerer. Hvis du liker Starship Troopers og klassiske Doom eller Boltgun, bør du sjekke ut dette, for det er rett og slett veldig underholdende.

Opplevelsen er sjelden alvorlig.