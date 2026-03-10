World of Warcraft: Midnight

HQ

Starten på hver nye utvidelse er nær magisk. Det gjenskaper på en måte din første opplevelse med WoW, for selv om det ikke er noe raiding ennå, siden det rett og slett ikke er et alternativ, er du nok en gang et lavt nivå og på konstant jakt etter nytt utstyr. Samtidig gleder du deg til å utforske nye områder og temaer, og jeg elsker den delen.

Jeg støtte imidlertid på noen startproblemer... Et oppdrag i introområdet krasjet spillet i flere dager, før en rask oppdatering til slutt fikset det, noe som gjorde min "Early Access" litt ugyldig. Jeg må også innrømme at jeg jukset litt. Jeg hadde prøvd noen av spillernes boligsystemer på forhånd og elsket dem allerede, så jeg skyndte meg å skaffe meg en sjarmerende bolig. Til min overraskelse er boligene definert og plassert i veldig små klynger, noe som gjør det enkelt å få den plasseringen du ønsker. Jeg fikk en rolig beliggenhet ved stranden, men jeg er ikke sikker på om jeg kommer til å få et hus i skogen neste gang, for den delen ser strålende ut. Den eneste ulempen er at du må låse opp de fleste møbler, noe som nesten føles som en fraksjon grind i seg selv, en avgjørelse jeg til en viss grad forstår etter å ha snakket med utviklerne i forkant av lanseringen.

Selve byggesystemet er ekstremt enkelt å bruke, og det er også utrolig mange tilbakeblikk og referanser til tidligere versjoner og perioder i WoWs lange historie, noe jeg setter stor pris på. Jeg kunne kanskje tenkt meg noen flere ferdiglagde, store strukturer å bruke som grunnlag for et spillerhjem, men alt i alt fungerer systemet veldig bra. Jeg håper spillerne etter hvert får lov til å ha mer enn ett hjem i fremtiden, for warlocken min og magikeren min har definitivt ikke samme smak når det kommer til innredning.

Når vi går over til Mainline Midnight, klarer historien på en eller annen måte å føles mer lokal, selv om innsatsen nok en gang er verdensomspennende. Jeg har sett meg lei på historier som hele tiden dreier seg om semi-permanent død, med skurker som bare ser ut til å håne en stor gruppe nye eller glemte karakterer før de går til angrep. Mange av disse skurkene mangler klare motivasjoner for hatet sitt, og jeg foretrekker mer nyanserte antagonister og mer komplekse fortellinger. Windrunner og Lich King er fortsatt noen av mine favoritter på grunn av dette, mens mange av de nyere skurkene ofte føles som om de rett og slett er endimensjonale. Når det er sagt, er denne utvidelsen en fortsettelse av The War Within.

Jeg er ikke sikker på at nye spillere som har gått glipp av de siste utvidelsene vil forstå hva som skjer. Selv om jeg liker den direkte og brå "kom og hjelp oss"-stilen i åpningsoppdraget, må det være forvirrende for nykommere. Blizzard har imidlertid inkludert noen godt laget filmsekvenser som oppsummerer fortellingen på en god måte. Jeg vil likevel anbefale at spillerne enten fullfører eller i det minste utforsker noen av de eksisterende områdene før de begir seg til Blood Elf-landene.

Hovedoppdragene i fortellingen tar deg langt, men ikke hele veien. Personlig prøver jeg å klare alle sonene i hver utvidelse, og det betyr ofte at jeg når maks nivå lenge før jeg er ferdig med den siste sonen. Fangehullsløp blir derfor valgfrie, og opplevelsen føles mindre fokusert på farming. Dette gjelder spesielt hvis du spiller delves, ettersom disse nå er litt annerledes siden det bare er én per sone. Kanskje var det for mange før, men personlig ville jeg ha foretrukket to, siden jeg fortsatt liker disse minifangehullene som kan spilles solo takket være ledsagersystemet.

Nye spillere kan også være begeistret for Prey-systemet. Det fungerer omtrent som dusørkontrakter som gradvis bygger seg opp, men med den vrien at du alltid risikerer å bli overfalt av NPC-en du jakter på. Hvis du ikke liker den typen overraskende møter, kan du bare ignorere systemet, men det er et morsomt tillegg som ikke er essensielt.

For å imøtekomme spillere som har spilt spillet lenge, kobler historien deg også sammen med en karakter ved navn Arathor. Gjennom ham kan du besøke eldre steder og knytte sammen mange av de større fortellingstrådene, og dette gjøres på en måte som binder ting sammen på en god måte uten at de religiøse temaene blir for dominerende. Resultatet er at utvidelsen føles mindre som en isolert hendelse og mer som en videreføring av den eksisterende verdenen. Det er solid historiefortelling.

Jeg likte også de restaurerte Silvermoon og Eversong Woods. Disse områdene har endret seg fra å være startsoner til å bli områder som helt klart er designet for avanserte spillere. Detaljnivået er imponerende, og kombinert med den nye underjordiske sonen er det tydelig at det er lagt mye omtanke i utformingen av dem. Etter mer enn to tiår setter WoW fortsatt standarden.

Kanskje i motsetning til mange andre spillere har jeg alltid hatt en fascinasjon for steder som Voidstorm og Zul'Aman. Jeg liker alt som har med troll å gjøre, og jeg setter også pris på de merkelige, halv-jordiske miljøene i Voidstorm. Noen oppdrag inkluderer til og med "bli en stund og lytt"-funksjonen, og jeg synes dette er et fantastisk verktøy for verdensbygging og en kjærkommen ekstra detalj for lore-entusiaster.

Denne utvidelsen introduserer også en ny spillbar rase kalt Haranir, men enda viktigere er det at den legger til en ny underjordisk sone kalt Harandar. Jeg har blitt ganske glad i disse underjordiske miljøene, ettersom de skaper en sterkere følelse av tredimensjonalt rom enn områder med åpen himmel. Personlig synes jeg at spillet allerede har nok spillbare raser, kanskje til og med for mange, men jeg forstår likevel hvorfor spillerne liker å ha noe nytt.

Haranirene kommer med nye druideformer som er uvanlige, men interessante, og hvis jeg ikke tar feil, bruker sjamanklassen deres også unike totemer. Tilpasningsmulighetene for denne rasen er imponerende og føles mer gjennomarbeidet enn noen av de tidligere ekspansjonsrasene. Jeg mistenker at vi vil se mange Haranir-karakterer i nær fremtid, og jeg kommer nok til å skape en selv. De er et av de bedre tilskuddene blant de nøytrale rasene, og evnene deres føles genuint annerledes.

Jeg er bekymret for at nye eller gamle spillere kan finne den generelle kompleksiteten overveldende. Antallet valutaer og samspillet mellom magi og evner kan få spillet til å føles uoversiktlig sammenlignet med de første årene. Omarbeidingen av ferdighetstreet krever også at spillerne må håndtere tre forskjellige kategorier. Når det er sagt, gir det mulighet for langt mer fleksible byggverk, og jeg setter pris på den friheten. Håndverks- og samlesystemene føles fortsatt noe overkompliserte for meg også. Jeg forstår behovet for mer dybde sammenlignet med det opprinnelige systemet som varte i mange år, men en mer strømlinjeformet mellomting hadde kanskje vært ideelt.

WoW må også konkurrere med andre moderne spill for å holde på high-end-spillerne. Samtidig betyr det økende antallet spillbare raser at noen av dem nå har en mindre utviklet historie. I den sammenhengen skiller Midnight seg ut som en av de sterkere utvidelsene i nyere tid.

Et av områdene der Midnight virkelig skinner, er de mange små forbedringene, for eksempel sideoppdragene som føles mer polerte og gjør det daglige spillet enklere. Reise og tilgang har også forbedret seg betydelig, og det er nesten som om en bølge av små livskvalitetsoppdateringer har krasjet på den metaforiske kysten. Det hele er mye smidigere enn det var for fem år siden.

Å bygge videre på The War Within var den riktige avgjørelsen, ettersom Midnight ikke forsøker å finne opp spillet på nytt. I stedet foredler det det som allerede fungerer, og selv om det kanskje ikke høres revolusjonerende ut, er kjerneopplevelsen allerede ekstremt sterk. Grinding er fortsatt en del av spillet, men det føles ikke lenger som det utmattende gulloppdrettet som en gang dominerte opplevelsen.

Så alt i alt er Midnight en veldig solid utvidelse. Levelling er fortsatt spennende, utstyrsanskaffelse føles mindre kjedelig, og Blizzard forstår tydeligvis hva som får spillet til å fungere. Det er World of Warcraft på sitt beste igjen.