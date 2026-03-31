HQ

Selv om jeg ikke vil klassifisere meg selv som noen stor mobilspiller, har det vært fascinerende å være vitne til hvordan plattformen og programvaren har utviklet seg, spesielt de siste årene. Vi har gått fra å se mobilspill som går helhjertet inn i det nesten dystre landskapet av tidsstyrte aktiviteter, en tsunami av billige og enkle livssimuleringsalternativer og et ekstremt utvalg av trivia- og puslespillprosjekter, til alternativer som Diablo Immortal og Call of Duty Mobile, og til og med utmerkede porteringer, inkludert Fortnite, Minecraft, Balatro, og listen fortsetter. Selv om det kan være et stigma blant PC- og konsollpublikummet at mobil er noe mindreverdig, er det et langt mer imponerende og beundringsverdig landskap enn det pleide å være.

Jeg nevner dette fordi den neste store ekspansjonen i mobilspillverdenen kommer fra Ubisoft, som etter å ha levert Rainbow Six Mobile nå er klare til å tilby The Division Resurgence, en mobilversjon av den populære serien som forsøker å bevare autentisiteten til serien uten plattformfordelene PC og konsoll gir. Og vet du hva? Dette er ikke et dårlig forsøk på å oppnå så høye ambisjoner.

HQ

For det første, hvis du ser på The Division Resurgence fra et makronivå, tilbyr det kjernepilarene i det som utgjør en The Division-opplevelse. Det er et tett og spennende actionorientert skytespill i tredjeperson som lar spilleren tilnærme seg en kampsituasjon på sin egen måte. Det er stort fokus på plyndring og på å bli mektigere ved å skaffe seg bedre utstyr og forbedre det du har i lageret ditt, som er knyttet til et system med fargede nivåer. Det er en åpen verden å utforske, der du kan støte på fiender i gatene mens du navigerer til og fra viktige og tematiske historieoppdrag. Det er fortsatt et ekstraksjonslignende element knyttet til Dark Zone, der du kan vinne stort eller gå tomhendt derfra. Det er fokus på sosial spilling, der du kan ta på deg ulike oppdrag alene eller i en gruppe med venner. Poenget er at det er mye her som gjør at du umiddelbart merker at dette er et The Division-spill uten tvil eller spørsmål i tankene dine, selv til tross for plattformbegrensningene ved å gå mobil.

Dette er en annonse:

Utviklingsteamet hos Ubisoft har gjort en utmerket jobb med å levere et spill som spiller problemfritt (selv om det er langt fra visuelt imponerende...) og som byr på utfordrende, men givende spill. Uansett om du spiller med berøringskontrollene, som gjenspeiler de fleste mobile skytespill ved at venstre side av skjermen er forbeholdt bevegelse, mens høyre side brukes til å sikte og velge viktige innganger som omlasting og bruk av evner, eller om du bruker en tilkoblet kontroller, er handlingen spennende og eksplosiv, med et tydelig fokus på å tilby spill som ikke er en dans på roser. Fiendenes AI er smart og vil sette deg på prøve, med flankerende mål og pansrede eller skjoldbærende trusler som stormer mot deg, slik at du ikke kan gjemme deg bak et skjul i sikkerhet. Du må være på tå hev i dette spillet, og bruke nivådesignet og evnene og ressursene dine til det fulle for å overleve noen av møtene, noe som er mer enn mange mobilspill kan si. På samme måte, selv om jeg ikke vil fortelle deg at jeg elsker berøringsskjermens siktekontroller, fungerer de ganske bra her, selv om kontrollerbasert handling er merkbart bedre.

Når du tar et effektivt fungerende kjernespill, kombinerer det med friheten i en åpen verden, noe som er ganske imponerende for mobilstandarder, legger til en komplett historie, detaljerte looter-shooter-systemer, progresjon og buildcrafting, og tilbyr alt dette gratis, er det vanskelig å ikke se det geniale ved The Division Resurgence fra et forbrukerperspektiv. Dette betyr ikke at det ikke er rom for forbedringer, for det er det, inkludert litt mindre aggressive fiender, ettersom kampene (selv om jeg elsker utfordringer) for øyeblikket er ganske krevende, som bare ett eksempel. Men på samme måte som Diablo Immortal, hvis vi ikke kan overtale etablerte PC- og konsollutviklere til å bruke ressurser på de mer spillersentriske plattformene, så er et prosjekt som The Division Resurgence det nest beste, ettersom du uten å måtte bruke en krone kan få tilgang til det som i praksis er en rudimentær versjon av hovedserien. Det er ikke noe dårlig bytte for et spill som du kan spille på en syv-tommers enhet på toget.

Dette er en annonse:

Dette bringer meg imidlertid til noen av de mer alvorlige problemene med spillet, nemlig at The Division er en kompleks affære både når det gjelder presentasjon og spillstruktur. Å vandre rundt i New York og være låst i kamp mister mye av sin glans på en smarttelefonskjerm, spesielt hvis du ikke bruker en "Ultra"- eller "Max"-modell. Min erfaring på en iPhone 16 Pro er at spillet kjørte fantastisk, men jeg kunne ikke akkurat se alt som foregikk på grunn av den lille skjermen som også ble tilstoppet av to tommeltotter som forsøkte å sikte og snipe fiender 30+ meter unna. Det er bare mye som skjer for å være stappet inn på en så liten skjerm.

På samme måte, når det gjelder spillstrukturen, har ikke dette blitt innlemmet på en måte som de som er kjent med serien vil sette pris på. New York er en åpen verden, og det er imponerende for mobile dingser, men vi snakker ikke om en engasjerende åpen verden her, snarere er det en rekke livløse blokker og gater som du vandrer nedover på vei til neste oppdrag, og av og til stopper du for å håndtere noen fiender som har dukket opp 20 meter foran deg. Oppdragene krever at du laster inn i separate områder der du blir kastet på massevis av fiender mens du beveger deg gjennom unike "arenaer". Den beste måten jeg kan beskrive gameplayet på, er at det nesten gjenspeiler 2000-tallets actionspill, der alt var veldig metodisk og formelaktig. Det fungerer, og mobilen skal ha honnør for at den allerede har nådd dette punktet i sin utvikling, men det er langt fra moderne spillstandarder andre steder.

Til slutt har vi mitt største ankepunkt, som er at The Division allerede er en kompleks serie som krever mye innsats, tid og omtanke for å få det beste ut av byggverkene dine og for å lære hvor du får tak i de riktige gjenstandene og hvordan du kan "misbruke" spillsystemene. Forestill deg nå at dette kombineres med en mengde funksjoner som finnes i gratis mobiltitler, det være seg tonnevis av menyer dedikert til daglige og ukentlige oppdrag, butikker med sjeleknusende inntektsgenerering, kamppass, altfor mange valutaer og ressurser som rett og slett tetter igjen opplevelsen, og du skjønner hva det handler om. Poenget er at det alltid er en hake, og et spill som The Division Resurgence med all sin spillvariasjon og refleksjoner av The Division-formelen kan ikke tilbys gratis uten systemer som disse, som rett og slett er anti-spiller.

Til syvende og sist er det vi får med The Division Resurgence veldig likt Diablo Immortal. I bunn og grunn er dette et svært ambisiøst og imponerende videospill som er en massiv forbedring av mye av det mobilplattformen tilbyr, men det tynges ned og holdes tilbake av inkluderingen av de påtrengende og demoraliserende mobilelementene som fortsetter å gi plattformen et dårlig rykte. Fungerer det som et spill man kan logge seg på i 20 minutter av gangen mens man pendler til jobb? Uten tvil. Men kan du sette deg ned og spille The Division Resurgence i timevis, og til slutt bruke hundrevis av timer på spillet, slik det er lett å gjøre med tilsvarende prosjekter på konsoll og PC? Nei, det har ikke strukturen eller beina til å være en slik tittel. Vi snakker altså om et mobilspill som er bedre enn gjennomsnittet, men også nok et tydelig eksempel på at mobilen fortsatt er dårligere enn de andre plattformene.