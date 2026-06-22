HQ

Kjæledyr har aldri vært mer på moten enn de er i dag. Fra Danmark til Mexico velger unge voksne å ikke få barn, men heller å skaffe seg hunder og katter, som kan fungere som erstatningsbarn, noe som resulterer i uforholdsmessig store utgifter til dyrefôr og dyrepleie. Stadig flere velger til og med å slutte å spise svin, kyr og kyllinger av hensyn til disse dyrene, både store og små. Med andre ord er vi vitne til en veritabel kjærlighetsaffære – forhåpentligvis av den platoniske sorten – mellom dyr og mennesker, og denne trenden smitter naturligvis over på spillbransjen, der det intime 1:1-forholdet mellom dyr og mennesker er det aller største akkurat nå. Bare de siste årene har jeg gjettet bisarre bøffelsau i «Herdling», reddet venner og familie sammen med Mui to ganger i «Planet of Lana» og oppfølgeren, og på toppen av det hele er det alle hestene, hundene og lommemonstrene som dukker opp som sopp på skogbunnen.

Av de nevnte eksemplene er Planet of Lana det desidert mest åpenbare spillet å sammenligne « Deer & Boy » med. Vi har her å gjøre med et visuelt fantastisk, følelsesladet og filmisk puslespill-plattformspill der din dyrevenn, på din kommando, hjelper deg med å overvinne hindringene som dukker opp langs den noe tilfeldige veien duoen vandrer. Den filmiske puslespill-plattformspill-sjangeren inneholder noen av mine favorittspill, men det er også en undersjanger som har stagnert litt de siste årene, og « Deer & Boy » klarer dessverre ikke å bryte ut av den grunnleggende malen – en mal som, for guds skyld, virkelig trenger å bli utfordret.

Dette er en annonse:

Jeg tror faktisk at Lifeline Games har gode intensjoner, men bortsett fra sporadisk fin grafikk og en helt grei spillfølelse, er det ikke mye ved « Deer & Boy » som fenger meg. Ta for eksempel den narrative utgangspunktet. Gutten i tittelen sniker seg ut av vinduet for å dra på eventyr. Eller er det i virkeligheten en flukt fra sorgen som lurer i hjemmet hans? Målet hans er uklart fra starten av, og det forblir slik gjennom hele spillet fordi « Deer & Boy » svømmer så dypt i det metaforiske – sannsynligvis for å fokusere på det emosjonelle aspektet – men med det resultatet at reisen gjennom de vakre landskapene føles retningsløs. Møtet med hjorten kunne ha vært vendepunktet som avslørte hovedpersonens mål, men tilstedeværelsen av dette søte, lille dyret føles mest som et spillmekanisk grep ment å drysse litt krydder på den forutsigbare smaken som « Deer & Boy » unektelig har.

Gutten hopper, skyver kasser og aktiverer brytere, akkurat slik sjangeren tilsier, og som nevnt føles det helt greit å utføre disse grunnleggende handlingene, men det føles også, vel, grunnleggende. Det er her hjorten kunne ha kommet til unnsetning, men kommandoene du gir den er også rudimentære. Sammenlignet med det nevnte Planet of Lana mangler utfordringene oppfinnsomhet, men dessverre er de også noen ganger vanskelige å finne ut av. Dette skyldes at LifeLine Games liker å bruke bakgrunnen som et slags ekstra 2D-plan. Ikke en dårlig idé, men dessverre er den dårlig gjennomført. Det er ofte vanskelig å se når du kan bevege deg «et lag» fremover eller bakover, og som et resultat satt jeg gjentatte ganger fast på veien uten noen åpenbar måte å komme videre på, bare for å oppdage at jeg hadde oversett en liten avsats som kunne føre meg til bakgrunnen.

Selv om den «vanlige» spillopplevelsen er skuffende, har de spesielle scenene, slik sjangeren tilsier, litt mer bite. De er langt fra uforglemmelige, men det er et par jaktsekvenser som skaper litt mer tempo, og spillets klimakssekvens er, til tross for de mekaniske frustrasjonene, storslått nok til å leve opp til sin betydning. Den kommer rett etter en ferd gjennom ørkenen, der flere av evnene dine er blitt tatt fra deg og spillets kjedeligste gåter er samlet sammen med uinspirerende omgivelser som følgesvenner, og føles derfor forfriskende. Taktikken med å senke tempoet til det nesten blir søvndyssende før den store klimaksen kan fungere bra, men tempoet her er feil. LifeLine Games trekker det rett og slett ut for lenge, kanskje fordi de regner med at de narrative avsløringene som dukker opp i den rolige delen skal slå hardere enn de faktisk gjør. Deer & Boy tar for seg et viktig tema, og det fortjener ros for det, men det gjøres ikke på en spesielt gripende eller overbevisende måte. Dessverre.

Dette er en annonse:

Til tross for gode intensjoner, pen grafikk, en søt hjort og et velvalgt tema, kommer « Deer & Boy » aldri i nærheten av sjangerens beste spill. Det rudimentære designet skriker «mitt første filmiske puslespill-plattformspill», og når frustrasjonen stikker hodet frem med jevne mellomrom, samtidig som fortellingen og de emosjonelle aspektene aldri helt treffer blink, ja, da er det vanskelig å føle noe annet enn misnøye. Jeg skulle gjerne likt LifeLine Games’ debutspill, fordi jeg tror den franske utvikleren har hjertet på rett sted, men det trenger mer arbeid, og med så mange utmerkede alternativer, både med og uten dyrevenner, kan jeg ikke anbefale noen å starte her. Spill heller «Planet of Lana» eller «Inside» hvis du er nysgjerrig på sjangeren. Og alle dere som savner flere dyr i spilllivet deres? Vel, dere har aldri hatt mer å velge mellom, så bare ta det med ro og dra på tur i stedet. Det finnes mange steder å gjøre det.