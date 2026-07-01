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Rhythm Paradise/Heaven/Tengoku-serien kan være helt fantastisk i måten den utfordrer deg med rytmebaserte minispill på, spesielt hvis du spiller den på nytt. Imidlertid var den vanskelige utfordringen til Rhythm Paradise Groove som avskjedstitel for den originale Nintendo Switch ikke bare å føles som noe annet i hendene på nykommere, men også å føles som et godt tillegg for erfarne brukere.

Denne gangen, 15 (!) år etter den siste nye utgivelsen, prøvde Nintendo og Tsunku♂ hardt å komme på nye ideer og måter å spille på, samtidig som de beholdt den minimalistiske og morsomme tilnærmingen til alt (og uten å tukle med kjerneformelen), og det må de ha ros for.

Men vil denne innovative innsatsen være nok til å lokke til seg spillere som har vært med lenge? Jeg vil si at den vil det, siden kvaliteten og verdien her er blant de beste i serien, med et og annet nytt konsept som overrasker deg. Men hvis du er en erfaren rytmespiller, kan du forvente mest av det samme. Noe som jeg er sikker på vil være nok for mange.

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La oss altså snakke om det gamle, og deretter det nye.

Som alltid er hovedmodusen «Play Solo» i Groove delt inn i en rekke kolonner eller etapper, der hver inneholder en serie på fire sanger og en avsluttende Remix som kombinerer mekanikkene fra disse. Utvalget av sanger og minispill er svært godt, og jeg likte måten de introduserer konseptene på, samtidig som de gradvis blir mer kompliserte.

De fleste spillene kan styres med én enkelt knapp, noe som viser hvordan noe så enkelt kan bli en ganske stor utfordring, avhengig av kompleksiteten eller synkoperingen i sporet du må følge i takt med. Dessuten er det den typiske måten å lære seg rytme på: å fokusere på én enkelt takt.

Dette har alltid vært selve sjelen i serien, og jeg vil si at spillene med én knapp leverer her, inkludert det nå klassiske «Slice N Dice Kitchen», «Pop, Don’t Drop» eller «Fruit Flex» (og noen vi ikke kan nevne i dag).

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Remixene er også fantastiske, selv om de virket litt mindre energiske på meg sammenlignet med de gamle. Igjen kan jeg ikke gå inn på detaljer, men Remix 5 og 6, for eksempel, er allerede legendariske i mine øyne.

Et av de mindre særegne minispillene har litt VM-preg.

Så den tradisjonelle Rhythm Paradise-opplevelsen er mer enn solid. Når det gjelder de nyere ideene, inkluderer mange av spillene nå en kombinasjon av to knapper. Vi har sett dette før, men det legges ekstra vekt på denne «banebrytende» teknikken i dette spillet, for eksempel når du kombinerer feiing og spinn i det også strålende Sweeper Star, når du hopper på en frontrute i Wiper Bosses, eller når du styrer og sparker ballen i det så sesongaktuelle Football Dreams (vi elsket rett og slett hvordan jenta drømmer høyt her).

Og selv om det meste av den økte vanskelighetsgraden kanskje skyldes kombinasjonen av to knapper eller hvor uklare/stramme signalene er, fant jeg noe friskt i konseptet «A for Effort» – en smart måte å knytte 3-, 4- og 5-taktsmønstre til ordstaving på (for ikke å nevne den bisarre presentasjonen).

2-knapps-prinsippet blir deretter videreført og utviklet i den også nye RPG-modusen kalt «Beatspell», der du må trykke på kombinasjoner i takt for å fullføre takter og enten treffe monstre eller beskytte deg selv. Selv om det ikke er noe å kjøpe spillet for, synes jeg det er et interessant tillegg og en måte å takle spillet i et annet tempo på.

«Pop», «Don’t Drop» og «A for Effort» er blant våre favoritter.

Til slutt, hvis det er noe som er helt nytt, men på en mer innholdsrik måte, er det uten tvil flerspillermodusen. Mens du tidligere kunne dele enkeltspillerspill med andre, og selv om Wii-spillet hadde en samarbeidsmodus, føles dette mer som en fullverdig funksjon. Og det byr på mye moro og latter. Den er oppført under «Play with Friends»-modusen, og her blir det virkelig eksentrisk og morsomt hvis du samler opptil fire slektninger og venner, med 10 dedikerte spill som utvikler seg gjennom ulike nivåer. Det er virkelig et salgsargument, siden det gjør Rhythm Paradise til det perfekte alternative festspillet denne sommeren: enkelt, tilgjengelig og litt skjevt.

Og det er nettopp det som gjør Rhythm Paradise spesielt: det er begrenset hva du kan gjøre med premisset hvis du holder deg minimalistisk til rytmen, men likevel kommer det stadig med fascinerende måter å spille på, og forblir dermed en ganske unik franchise til tross for sine «tåpelige» konsepter. Det handler om humoren, musikken og de uventede utfordringene det kaster mot deg for å gjøre det vanskeligere og vanskeligere.

Sporlisten i Groove føles inspirert, og de japanske sangene er spesielt gode, selv om jeg forventer kritikk i noen land der lokaliserte tekster var en del av sjarmen. Men spillet føles like morsomt som alltid, med en rollebesetning full av de vanlige mistenkte (naturligvis frosker, roboter, romvesener og en og annen hårete løk importert fra WarioWare). Det er kanskje ikke på toppnivå som 3DS-spillet «Megamix» med sitt uovertrufne utvalg og de gode, gamle pekepenn-kontrollene, men det er den beste utgaven for helt nye spillere, gir flere måter å spille på enn noensinne og introduserer den mest engasjerende flerspillermodusen så langt. Friskt og rytmisk – dette er et av sommerens spill, og det tar farvel med Switch med et smell.