Doom: The Dark Ages - Åpenbaringer

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La meg begynne med å gjøre noen ting klart. Doom: The Dark Ages' første og eneste utvidelse, Revelations, har noen barnesykdommer. Det finnes en håndfull brukervennlighetsproblemer og tilsynelatende feil som har stor innvirkning på hvordan denne delen av spillet fungerer, nemlig knyttet til at sentrale inndata ikke registreres og at det er opp til spilleren å tilordne de ulike nye bevegelsene (og til og med eksisterende) til relevante knapper, i hvert fall for Xbox Series X/S-utgaven av utvidelsen. Selv om dette har forårsaket enorm frustrasjon for meg og ført til noen forvirrende situasjoner der man både må lære seg de nye mekanikkene og finne ut den beste måten å tilordne dem på, slik at de ikke kommer i konflikt med andre kommandoer, vil jeg imidlertid gi litt etter på dette punktet av den enkle grunn at id Software nylig ble hardt rammet av nedbemanningene hos Xbox og kanskje har merket denne virkningen i forbindelse med lanseringen av Revelations.

Revelations spiller for det meste like jevnt og ser like bra ut som grunnspillet The Dark Ages, men det finnes også disse nesten forbløffende problemene, problemer jeg aldri virkelig har støtt på før når jeg har anmeldt et spill. Faktisk vil jeg påstå at disse problemene til tider er så frustrerende og kontraintuitive at det ikke ville overraske meg om mange spillere legger Revelations på hyllen inntil det kommer en oppdatering. I bunn og grunn, hvis du har fulgt nøye med på utvidelsen, må du bare være klar over at den foreløpig er litt uferdig når det gjelder optimalisering og brukervennlighet.

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Men bortsett fra dette er Revelations også i stor grad det id Software lovet at det skulle være. Det er en svært omfattende og ambisiøs utvidelse som tilfører massevis av ny historie (inkludert virkelig sentrale deler av Slayerens fortelling), forbedrer viktige mekanikker ved å hente inspirasjon fra «Doom Eternal», og samtidig fortsetter å levere seriens karakteristiske, voldsomme action. Den er imponerende av en hel rekke grunner, og id Softwares åpenbare talent for nivådesign og flytende action-spillopplevelse skiller seg ut nok en gang, selv om det er litt ustabilt noen steder nå på grunn av de nye mekanikkene og funksjonene.

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For det meste snakker vi om Chain Spear og hvordan dette endrer formelen fra The Dark Ages. Mens det opprinnelig handlet om å stå stille og kjempe, og utnytte det defensive Shield Saw til sitt fulle potensial, ligner designet nå mer på Eternal ved å be spillerne om å unnvike og bruke høyden til sin fordel. I bunn og grunn er Chain Spear et nærkampsvåpen som kan stikke, skjære og slå ned fiender ved hjelp av en rekke angrepsteknikker, samtidig som det fortsatt er mulig å parere grønne prosjektiler tilbake mot trusler og bruke Meat Hook-gripekroken til å bevege seg raskere gjennom nivåene, noe som til slutt bryter avhengigheten av handling på et horisontalt plan. For hva det er verdt, gjør mangfoldet av nye mekanikker og funksjoner som tilbys med Chain Spear at Revelations nesten føles som en ny Doom-opplevelse, men i bunn og grunn er det fortsatt The Dark Ages, og det klarer ikke helt å fjerne følelsen av at Shield Saw er det bedre valget i kamp når det går løs. Du kan bytte mellom Chain Spear og Shield Saw etter eget ønske, så det er opp til deg i det store og hele, men det er verdt å merke seg at selv om Chain Spear gir mange muligheter, føles Revelations nesten bedre å spille når Shield Saw er i Slayerens hender.

Jeg tror årsaken til dette utelukkende ligger i at Revelations er en mye mer kompleks opplevelse sammenlignet med grunnspillet på grunn av kjedespeilet. Det er mange ekstra mekanikker knyttet til dette våpenet som må mestres, både når det gjelder kamp og bevegelse, og i motsetning til The Dark Ages, der nye funksjoner introduseres gradvis, får du i Revelations i praksis dette kraftige våpenet i gave helt fra starten av, og blir deretter veiledet gjennom korte opplæringssekvenser før du kastes ut i tøffe kamper som minner noe om møtene i de siste fasene av grunnspillet. Kort sagt kan «Revelations» noen ganger føles som om det prøver å gjøre for mye på en gang.

Riktignok snakker vi om en opplevelse utviklet av id Software, og dette betyr at spillmekanikken er utrolig godt satt sammen og ganske bevisst utformet. Det er uten tvil kaotisk og vanskelig å mestre, og mange vil sannsynligvis bare ty til Shield Saw, men hvis du prøver å forstå Chain Spear, vil du bli kjent med det som kanskje er det mest mekanisk allsidige og kraftfulle verktøyet et Doom-spill noensinne har tilbudt.

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Utover dette vil du bli glad for å høre at «Revelations» nok en gang leverer når det gjelder nivådesign, med varierte og interessante kapitler der det er mange hemmeligheter å oppdage og miljøbaserte gåter å løse ved hjelp av både nye og kjente mekanikker. Id Software-spillene har alltid satt spillbarheten i første rekke, og det kommer tydeligere til uttrykk enn noensinne i denne utvidelsen, som gir spilleren enorm handlefrihet og kontroll.

De nye fiendene er også en fryd å kjempe mot, selv om det bare er noen få virkelig nye varianter å ta opp kampen mot. Jeg er imidlertid ikke særlig begeistret for hvordan noe av den mekaniske dybden er fjernet fra våpnene og Slayer-drakten. Jeg forstår at det er en narrativ grunn til et slikt valg, men det finnes mekanikker jeg hadde blitt vant til i hovedspillet som ikke gjelder i store deler av Revelations, og det kan i den forstand føles som et lite tilbakeslag når det gjelder spillopplevelsen.

Ellers synes jeg også ideen om å strukturere utvidelsen i ulike faser er ganske merkelig, da jeg helst vil kunne fullføre hvert nivå i sin helhet etter hvert som jeg spiller, uten å måtte stadig gå tilbake senere når jeg har skaffet meg den relevante «endgame»-nøkkelen. Det gir uten tvil god gjenspillbarhet og dybde, men jeg synes også at noe av fokuset går tapt når man hele tiden er begrenset mens man spiller seg gjennom nivåene for første gang, rett og slett fordi man ikke har hovednøkkelen ennå, og så videre. Jeg kan ikke unngå å føle at det ville ha flyttet seg litt bedre hvis mulighetene i sluttspillet først ble presentert etter at «grunnspill»-delen av utvidelsen var fullført, og ikke hele tiden pirret nysgjerrigheten din med områder du må vende tilbake til senere, som i et noe ineffektivt Metroidvania-spill. Og det er faktisk litt ineffektivt, siden «Revelations» ikke foregår i ett enormt nivå der du forventes å gå tilbake i dine egne fotspor, men i separate nivåer du må spille på nytt senere med de riktige gjenstandene i hånden. Det har rett og slett ikke helt en jevn flyt i mine øyne i denne forstand.

Likevel, for en utvidelse du kan få tak i for 17,99 pund, får du virkelig mye for pengene med Revelations. Det er massevis av historie å utforske og hauger og hauger av ekstra bakgrunnshistorie å oppdage også, skytingen og spillopplevelsen er virkelig utmerket og i toppklasse, grafikken og inntrykket av opplevelsen er av høyeste kvalitet, og til syvende og sist kommer alt sammen for å skape en tilfredsstillende og underholdende utvidelse av « Doom: The Dark Ages-formelen. id Tech-teamet fortsetter å vise seg som mestre i sitt fag, og motoren er også et teknologisk vidunder – noe som gjør de nylige nedbemanningene hos Xbox enda vanskeligere å svelge.