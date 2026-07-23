HQ

VR-spillverdenen har alltid ligget i utkanten av horisonten min: nær nok til å forestille seg, men akkurat utenfor rekkevidde. Ikke bare er VR-briller ganske dyre – med lavprismodeller som Meta Quest 3S som koster over 300 pund – men oppsettene byr også på mange fysiske hindringer, og krever ofte en ganske kraftig PC for å kjøre de nyeste spillene. Jeg tror ikke det er så lenge til disse problemene blir mindre, men foreløpig er det rett og slett ikke tilgjengelig for meg.

Så selv om jeg kanskje ikke er helt klar til å hoppe på VR-hype-toget ennå, har Moss-spillene alltid fascinert plattformspill-fanen i meg. Etter at begge spillene i denne serien i årevis har vært begrenset til VR-hodesett, gir « Moss: The Forgotten Relic endelig muligheten til å spille «Book I» og «Book II» sammen på alle moderne plattformer. Selv om det er åpenbart at disse spillene sannsynligvis fungerer best i sitt opprinnelige format, er jeg glad for å kunne si at «The Forgotten Relic» fremdeles er en flott måte å oppleve denne fantastiske historien på.

HQ

Jeg ble umiddelbart sjarmert av Moss’ hovedperson, Quill. Denne heroiske lille musen har så mye personlighet i alt fra sine uttrykksfulle animasjoner til pipene og gispene hun kommer med som reaksjon på den enorme og vidstrakte verdenen rundt seg. Kunststilen blander realisme og fantasi i perfekt harmoni med noen virkelig fantastiske omgivelser som gir en sublim følelse av størrelsesforhold. Hvert rom føles som et lekesett for barn som har fått liv, der du som spiller er den store designeren og flytter gjenstander med kraften fra Glass Relic, som holder deg og Quill forbundet.

Dette er en annonse:

Handlingens oppsett er ganske enkelt, og spillets fortelling virker mer fokusert på å bygge en forbindelse mellom spilleren og Quill, mens hun utvikler seg fra den redde lille jenta vi først møter, til den modige, besluttsomme helten i sin verden. Å oppleve reisen sammen med henne på denne måten bidrar til å understreke den krevende oppgaven dere to tar på dere, slik at du virkelig kan føle byrden hun bærer og tapet hun står overfor. Det gjør hvert eneste hyggelige øyeblikk eller hver store milepæl dere når sammen enda mer givende, og Quill feirer ofte ved å strekke ut hånden for å gi deg et high-five eller bryte ut i en liten dans.

Scener som disse var helt nydelige, men jeg fikk likevel følelsen av at jeg ville ha hatt enda større glede av dem med et VR-headset på. Jeg følte fortsatt en veldig sterk tilknytning til Quill ved slutten av The Forgotten Relic, og ble helt knust da tiden endelig var inne for å ta farvel med henne. Men det ekstra nivået av innlevelse og virkelighetsnærhet som virtuell virkelighet kan gi, ville ha gjort opplevelsen enda mer givende og følelsesladet.

Dette er en annonse:

Dette var ikke den eneste begrensningen jeg opplevde ved å spille Moss på denne måten, spesielt når jeg sammenlignet med klipp fra de originale spillene. Å spille i VR gir et fullstendig panoramisk overblikk over hvert rom, slik at du kan snu deg og se hvert puslespill i sin helhet fra et fugleperspektiv. Uten denne bevegelsesfriheten, som er mulig med en kontroller, bruker The Forgotten Relic en rekke kameravinkler i hvert område for å flytte fokuset til den delen du beveger deg gjennom akkurat nå. Men med tanke på hvor store avstander noen av disse gåtene kan strekke seg over, er det lett å glemme nøyaktig hva du jobbet mot for et minutt siden. Det er ikke noe stort problem, men The Forgotten Relic har noen få øyeblikk her og der som får deg til å ønske at du spilte det i det opprinnelige formatet.

Spillet er imidlertid absolutt på sitt beste i disse pusle-plattform-øyeblikkene. Noen av disse er virkelig gode hjernetrimoppgaver, med mange bevegelige deler og evner til din disposisjon som du må sette sammen for å klare et rom eller skaffe en nøkkel. I rollen som «Leseren» må du flytte plattformer og manøvrere massive puslespillbrikker som Quills små armer ikke klarer, og dermed rydde veien slik at hun kan bevege seg gjennom områdene. Dette bidrar i stor grad til å styrke forholdet mellom deg og Quill, ettersom dere hele tiden er avhengige av hverandre for å komme videre. Bok II utvider dette kraftig ved å gi Quill nye verktøy og bevegelser, blant annet veggklatring og spurt, noe som utvider mulighetene for nye gåte- og plattformutfordringer.

Når du ikke løser disse gåtene, bryter Moss opp spillet med sporadiske kamper. Disse er greie nok og ganske enkle: unngå når en fiende angriper, ellers skjær dem i stykker med sverdet ditt. Begge bøkene byr på en og annen bosskamp, og det er her kampsystemet virkelig skinner, vanligvis ved å innlemme en eller annen form for pusleelement som setter ferdighetene du har lært tidligere på prøve. Men når det gjelder de vanlige fiendemøtene, skjer det ikke så mye, selv om de sjelden varer lenge nok til å være et reelt irritasjonsmoment for meg. Igjen skjerper «Book II» opp opplevelsen med et par nye våpen, selv om det å bytte mellom dem handler mer om effektivitet enn nødvendighet.

Bortsett fra dette og den stadige lastingen mellom rommene, har jeg egentlig ikke mye negativt å si om * Moss: The Forgotten Relic*. Puslespillene er fantastiske, omgivelsene er imponerende, og musen gir deg klemmer, high-fives og danser. Hva mer kan man ønske seg? Etter å ha vendt den siste siden i boka, kan jeg trygt si at jeg hadde det kjempegøy med Moss og gjerne vil tilbake til denne verdenen en dag, enten det er gjennom et VR-headset eller en tredje del i det som kan bli en spektakulær trilogi.