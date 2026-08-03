Lies of P - Komplettutgave (Nintendo Switch 2)

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Det er få sjangre som har lært meg tålmodighet like godt som Soulslikes. Faktisk begynte reisen lenge før sjangeren engang hadde fått et navn. Adventure of Link lærte meg tidlig at hver feil har en pris, og at tilbakeslag er en del av eventyret. Flere år senere videreutviklet Demon's Souls denne filosofien på PlayStation 3, og siden den gang har sjangeren hatt en naturlig plass i spillbiblioteket mitt.

Derfor oppstod det et naturlig spørsmål da « Lies of P ble annonsert for Nintendo Switch 2. Er det virkelig mulig å levere den samme opplevelsen på betydelig mindre kraftig maskinvare? Etter å ha spilt meg gjennom spillet, er svaret et rungende ja.

«Lies of P tar den klassiske fortellingen om Pinocchio og gir den en betydelig mørkere vri. Krat er en by der dukkene har vendt seg mot sine skapere, og der hver eneste gate bærer preg av et samfunn på vei mot undergang. Kombinasjonen av steampunk og gotisk estetikk føles overraskende frisk. Inspirasjonen fra « Bloodborne er tydelig, men spillet klarer likevel å skape sin egen identitet.

Det gjelder å eksperimentere med de ulike grafikkmodusene som Switch 2-versjonen tilbyr. Kvalitetsmodus prioriterer skarp grafikk.

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Den største styrken er uten tvil atmosfæren. Gatene i Krat er ikke bare fylt med blod og motorolje; en dyster tåke henger over byen, noe som gjør hvert skritt gjennom de brosteinsbelagte smugene like fascinerende som det er urovekkende. Bakgrunnsmusikken forsterker atmosfæren uten å overvelde den, og lydbildet er imponerende gjennom hele eventyret. Hvert sverd som treffer metall, gir gjenklang gjennom byen, noe som gir kampene en tyngde som gjør hver duell intens.

Historien overrasket meg. Jeg hadde aldri forventet at Pinocchio skulle danne grunnlaget for et action-RPG av dette kaliberet, men utviklerne har lykkes med å skape en verden der det velkjente eventyret føles både kjent og helt nytt. Flere av spillets overraskende vendinger vekket en ekte nysgjerrighet på hva som ventet videre.

Kampsystemet er dyptgående uten å føles komplisert. Våpnene oppmuntrer til eksperimentering, og det er mange muligheter til å finne en spillestil som passer din egen smak. Jeg prøvde selv flere forskjellige kombinasjoner før det riktige våpenet falt på plass, og til tross for antallet systemer føles alt naturlig etter noen timer.

Ytelse: Fokuserer utelukkende på jevnhet. Spillet leverer oppskalert 1080p-oppløsning ved 60 FPS. Grafikken blir litt mer uskarp på en stor skjerm, men bildets jevnhet er absolutt i toppklasse.

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Sjefsfiendene er ytterligere bevis på at utviklerne har forstått sjangerens kjernefilosofi. Utfordringen er der, selv om den sjelden føles urettferdig, og de fleste av mine nederlag kunne spores tilbake til mine egne feil, som skyldtes stress, grådighet eller en dårlig beslutning. Spillet føltes nesten alltid rettferdig. Jeg falt også ned fra takene flere ganger enn jeg vil innrømme, men frustrasjonen min var sjelden rettet mot selve spillet, men snarere mot min egen overmodighet. Selv om « Lies of P tar sin mørke verden på alvor, er det også rom for små, sjarmerende øyeblikk som bryter opp all elendigheten.

Kvalitet: Prioriterer skarp grafikk. Dette setter oppløsningen til oppskalert 1440p ved 30 FPS.

Nintendo Switch 2 klarer å overraske

Det er tydelig at Lies of P har måttet inngå kompromisser for å finne sin plass på Nintendos hybridkonsoll. Bildet er tidvis mer uskarpt, og grafikken når ikke helt opp til den skarpheten man ser på PlayStation 5. Etter å ha sett sammenligninger mellom versjonene, er det ingen tvil om hvilken plattform som byr på den teknisk sett klart overlegne opplevelsen.

Til tross for dette føles det aldri som om spillets sjel har gått tapt. Kampene går jevnt både i håndholdt og dokket modus. Under gjennomspillingen opplevde jeg ingen krasj, merkbare feil eller forstyrrende ytelsesproblemer, noe jeg nesten hadde forventet. Håndholdt modus skjuler også flere av de grafiske kompromissene takket være den mindre skjermen. Personlig foretrakk jeg imidlertid å spille i dokket modus, da miljøene kommer bedre til sin rett på en større skjerm.

Alt er imidlertid ikke perfekt. Miljøene kan til tider føles ganske like, noe som førte til at jeg gikk meg vill ved flere anledninger. Dette kan skyldes at grafikken kanskje ikke helt holder tritt i Switch 2-versjonen, og jeg savnet å ha et kart som kunne hjelpe meg med navigasjonen. Hvis det finnes et, har jeg ganske enkelt oversett det. Birollene klarte heller ikke å fange meg i samme grad som hovedhistorien, og mangfoldet av fiender i løpet av spillets første timer føles noe begrenset.

Lies of P Spillet stiller også visse krav til spilleren. Introduksjonen er informativ, men det enorme antallet systemer og mekanikker kan føles overveldende for alle som aldri har prøvd seg på sjangeren før. Hvis du tar en lengre pause fra spillet, er disse lett tilgjengelige igjen via spillets meny.

Performance-modus var trolig den jeg spilte spillet i oftest. Da kjørte det mest jevnt både i håndholdt og dokket modus.

Lies of P For Nintendo Switch 2 er dette ikke den beste versjonen av spillet, men den er betydelig bedre enn jeg våget å håpe på. Utviklerne har strømlinjeformet opplevelsen for å tilpasse den til Switch 2s maskinvareegenskaper. Noen få grafiske kompromisser har vært nødvendige, men kjernen i spillet forblir intakt, inkludert atmosfæren, kampene og den særegne tolkningen av Pinocchio, som fremdeles leverer en opplevelse som rangerer blant sjangerens sterkeste moderne titler.

Hvis du eier en Nintendo Switch 2 og har ventet på en grunn til å vandre gjennom Krats mørke gater, er det liten grunn til å nøle.

Merk: Utviklerne har kunngjort en «day one»-oppdatering som skal forbedre grafikken på Nintendo Switch 2 ytterligere, men denne oppdateringen kunne ikke testes i forbindelse med denne anmeldelsen.