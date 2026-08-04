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Når man tenker på simuleringsspill om å bygge fornøyelsesparker eller dyreparker, kommer Frontiers Jurassic World Evolution, Planet Coaster og Planet Zoo umiddelbart til tankene. Disse spillene er utmerkede, men de stiller også høyere krav til grafikk, er ganske komplekse, og for noen kan 3D-grafikken, som gir mye mer fotorealistisk gjengivelse, faktisk stå i veien for moroa. Hvis du lengter etter de klassiske sim-spillene med ovenfra-perspektiv fra 1990-tallet, er « Parkasaurus et skikkelig alternativ for deg.

Spillet ble opprinnelig lansert på Steam Early Access i 2018 (det året den første «Jurassic World Evolution» kom ut), og utvikleren Washbear Studio lanserer denne uken « Parkasaurus: Dinoluxe Edition, noe som markerer første gang spillet kommer til PlayStation 5 og Xbox Series X/S, i tillegg til Nintendo Switch 2 (det ble lansert for den opprinnelige Switch-konsollen, som en konsolleksklusiv tittel på den tiden, i 2022), og inkluderer de to DLC-ene som er utgitt så langt, noe som øker antallet dinosaurer og forhistoriske skapninger til 44.

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Parkasaurus er et klassisk simulerings- og byggespill sett ovenfra, i stil med klassikerne Theme Park eller Zoo Tycoon. Dette betyr at kameraet har en fast vinkel: du kan selvfølgelig zoome inn og ut, men kameraet kan bare vippes på fire forhåndsbestemte måter, i motsetning til de fleste moderne sim-spill som «Jurassic World Evolution», som lar deg bevege deg fritt i 3D som om du var en fugl som overser alt.

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Noen ganger er enkelhet best. Selv om alle har sine preferanser, kan jeg se hvorfor mange faktisk foretrekker «begrensningene» i et simuleringsspill sett ovenfra som Parkasaurus, noe som i realiteten gjør spillet mer smidig, mer «arkadeaktig» og ofte morsommere. Hvis du har spilt de nyere Frontier-spillene, husker du sikkert hvor irriterende det var å bygge buede baner. Det problemet finner du ikke her, der alt er kvadratisk, akkurat som i de klassiske RollerCoaster Tycoon-spillene. Du kan endre terrenget for å lage åser, fjell eller daler, men alt passer inn i et rutenett, så det er mye enklere å bygge, og med svært fargerik grafikk med høy kontrast ser parkene fortsatt veldig fine ut.

Selv om spillet føles og spilles som et klassisk PC-simuleringsspill, er grafikken i lavpolygon-3D, med en svært særegen kunststil – fargerik og tegneserieaktig – som minner oss mer om spillene fra Two Point Studios, som Two Point Campus og Two Point Museum... Grafikken passer godt til spillets mer avslappede karakter, sammenlignet med andre spill i sjangeren, selv om det på ingen måte betyr at spillet er enkelt eller mangler dybde.

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Parkasaurus Spillet er strukturert omtrent slik man kunne forvente. Etter en kort opplæring kan du hoppe rett inn i «World Map», som er kampanjemodusen med 15 nivåer og en unik, skjev historie: dinosaurene er faktisk romvesener som krasjet med et romskip, og du må bygge (eller reparere/gjenoppbygge mislykkede parker i kampanjen) for å låse opp deler av romskipene dine. Etter hvert som du kommer videre i kampanjen, kan du kjøpe reparasjoner til romskipet, noe som gir permanente forbedringer, som 15 % mer penger eller erfaring opptjent av ansatte, lavere lønnskostnader, raskere utgravinger eller raskere eggvekst... Det er en liten, men fin detalj som tilfører historien litt strategi, noe som ellers føles veldig kjent hvis du har spilt denne typen spill før.

Det er flere ting du må ta hensyn til når du bygger en park: å ansette nok ansatte og trene dem opp, bygge egnede innhegninger basert på dinosaurenes behov (biom, størrelse, mat, vann, privatliv), og sørge for at gjestene dine kan se dinosaurene og bruke penger på mat, drikke eller donasjoner. Noen ganger rømmer dinosaurene, og du må sende vakter for å bedøve dem, bygge opp gjerdene på nytt, finne ut hva som gikk galt (hvorfor innhegningen ikke passet til dyrets behov) og slippe dinosaurene fri igjen. Dinosaurene kan også slåss med hverandre, men i motsetning til «Jurassic World»-spillene kan ikke dinosaurene dø, og det er ingen straff for å ha en rasende dinosaur, noe som gjør spillet mindre realistisk, men mer avslappet.

Og hvordan finner du dinosaurene? Du må åpne portaler for å få tak i fossiler, i et minispill av typen «minesveiper», og deretter kan du kjøpe eggene i en butikk og vente på at de skal klekkes. Det finnes et stort utvalg av dinosaurer å velge mellom, inkludert sjødyr samt andre forhistoriske dyr som pattedyr. Hvis du ikke er helt overbevist om det søte, men noen ganger litt for barnslige utseendet, kan du velge i alternativmenyen (bare i hovedmenyen) om du vil ha ensfargede skinn eller mer realistiske skinn (dinosaurformene endres ikke).

Det er virkelig prisverdig hva Washbear Studio har klart å få til med « Parkasaurus, et studio som bare består av to utviklere. Spillet har en omfattende kampanjemodus, samt en sandkassemodus der du kan pålegge deg selv strengere begrensninger, eller i stedet velge ubegrenset med penger og alle ferdighetstrær og dinosaurer låst opp, slik at du kan bygge så mye du vil. Listen over tilpasningsalternativer, dekorasjoner, bygninger og terraformingsmuligheter er naturligvis kortere enn i andre spill, men det er fortsatt god plass til å la fantasien løpe løpsk, og forvaltningsaspektene er solide nok til å by på en utfordring, men ikke så dyptgående at de føles overveldende eller stressende.

Dette er imidlertid ikke et feilfritt spill. Jeg syntes menyene var litt forvirrende; valg av farger og former gjorde dem noen ganger vanskelige å navigere i, og det var vanskeligere å skille mellom hva som faktisk var et alternativ og hva som var en del av bakgrunnen. Teksten er noen ganger altfor liten og kan være svært vanskelig å lese hvis du sitter langt unna skjermen, og selv på den enorme skjermen til Switch 2 var det litt slitsomt å lese. Det oppstår også irriterende hakking når man spiller på Switch 2 – spillet fryser i millisekunder når det skjer for mye samtidig, eller når man prøver å fjerne ting fra kartet, for eksempel ved å slette elementer eller redde bedøvede dinosaurer.

Bare ut fra utseendet er det klart at « Parkasaurus ikke er det mest intrikate og dyptgående sim-spillet, men det er ikke poenget. « Parkasaurus føles som et glemt PC-zoo-tycoon-spill fra 1990-tallet, med 3D-grafikk, men en behagelig 2D-spillopplevelse sett ovenfra, og med den rette balansen mellom utfordring og hygge for å holde deg engasjert uten frustrasjon.

Hvis du er på utkikk etter et simuleringsspill som ikke er altfor komplisert, og selvfølgelig hvis du elsker dinosaurer, kan Parkasaurus være et veldig godt alternativ til Jurassic World Evolution eller Planet Zoo, spesielt på Switch 2 der det er færre alternativer å velge mellom (selv om, tilfeldigvis, 2021-utgaven av «Jurassic World Evolution 2» nettopp ble lansert for Switch 2 for bare noen dager siden).