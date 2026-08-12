HQ

Til tross for alt det gode i Battlefield, Call of Duty, Enlisted og til og med BlackMills første verdenskrig-serie, er ingen av dem spesielt gode gjengivelser av krigens sanne natur. Disse spillene er laget for å være fartsfylte, spennende og flytende, og for å være skytespill i arkadestil der seriøs simulering blir satt til side til fordel for å få spilleren tilbake i kampen så raskt som mulig. Hell Let Loose-serien er slett ikke slik.

«Hell Let Loose» er utviklet for å være en mer simulert krigsopplevelse, og dette innebærer store slagmarker, ødeleggende våpen og kjøretøy, krevende terreng å overvinne og harde kamper når du står ansikt til ansikt med en motstander. Mens du i Battlefield 6 kanskje blir beseiret etter en skuddveksling, der du og en fiende oversprøyter hverandre med kuler, og kan komme tilbake i kampen etter en 10-sekunders gjeninnsettingsfase, kan du i Hell Let Loose kan du måtte vente i opptil et minutt etter å ha blitt truffet i hodet av en som bruker et stormgevær og ligger gjemt i krattet, mens du ser livet ditt forsvinne på et øyeblikk. Poenget er at dette er et spill for krigsentusiaster, designet for å spilles av slike personer som lengter etter kommunikasjon på lagnivå, strategisk kunnskap og mindre vekt på den enkeltes skyting og ferdigheter.

HQ

Jeg mener det er verdt å gjøre dette helt klart fra starten av, fordi « Hell Let Loose: Vietnam – en dedikert oppfølger som bytter ut andre verdenskrigs krigsskueplass med Vietnamkrigen – kan være et ganske utfordrende spill å forstå og spille. Det er ment å føles autentisk, og det innebærer å bruke våpen uten praktiske og fancy tilbehør, å måtte samarbeide som et fullverdig lag for å opprette et forsynings- og utplasseringsnettverk, å ha dedikerte piloter og lastebilsjåfører som frakter ressurser til frontlinjene, og alt dette mens man kjemper om viktige mål på et kart som er så vidstrakt at det kan ta flere titalls minutter å krysse det til fots.

Dette er en annonse:

Denne oppfølgeren, utviklet av Expression Games, er et prosjekt som reduserer kompleksiteten på områder der moderne skytespill kanskje har blitt litt for overveldende, samtidig som det introduserer kompleksitet på mange andre områder. Det ligner mer på BlackMills titler, i og med at spillerne må bygge garnisoner og forsyningspunkter manuelt mens de presser frontlinjen fremover i et forsøk på å erobre avgjørende territorium, men alle som har spilt det originale «Hell Let Loose», vil være mer enn kjent med dette designet. Der « Hell Let Loose: Vietnam endrer dynamikken, er det i form av sin asymmetriske krigføring. Det jeg mener er at de to rivaliserende fraksjonene ikke er like godt utstyrt som før. Den amerikanske hæren har kostbare pansrede kjøretøy og skytevåpen, med bred tilgang til helikoptre og avanserte luftfartøyer som ellers ville dominere slagmarken. Den nordvietnamesiske hæren (NVA) er imidlertid smart og besluttsom, og utnytter geriljataktikkene sine til sin fordel, noe som betyr at denne fraksjonen kan benytte seg av tunnelsystemer for å raskt bevege seg rundt på slagmarken. Det er et design der den ene fraksjonen føles som en bulldoser som støtt pløyer seg gjennom jungelen, mens den andre tilpasser seg omgivelsene og gjør dem til sine egne, noe som fører til en mer smidig og mindre stiv spillestil.

Dette er en annonse:

Det er en effektiv balanse i spill, fordi NVA er vanskelig å få tak i og kan være vanskelig å oppdage i underveksten med sitt bedre kamuflerte utseende, mens de amerikanske styrkene er forsterket av jordskjelvende stridsvogner og dødelige helikoptre som kan avfyre ild fra luften og slippe tropper dypt inn i fiendens territorium uten at spilleren trenger å krysse det farlige, omstridte området til fots. Men selv om dette designet er til stede, endrer det ikke det faktum at vi fortsatt snakker om Vietnamkrigen her, noe som betyr at i motsetning til moderne konflikter i Midtøsten, der vestlige soldater er utstyrt med den nyeste teknologien og verktøyene sammenlignet med de enkle og utdaterte stormgeværene til de lokale styrkene, må selv den amerikanske hæren i « Hell Let Loose: Vietnam kjempe med nebb og klør når konflikter bryter ut. Når kulene begynner å fly, blir mange av fordelene til hver fraksjon utlignet, og vi befinner oss i en mer tradisjonell skytespillopplevelse.

Det er fra dette punktet du vil finne ut om « Hell Let Loose: Vietnam faktisk er et spill for deg. Uavhengig av lagspillet, kommunikasjonssystemene som omfatter troppskommunikasjon og nærhetskommunikasjon, strategien bak å angripe eller forsvare et mål – når kulene flyr, vil du finne ut om dette spillet appellerer til deg eller ikke. På grunn av actionens realisme vil du ikke bli involvert i langvarige skuddvekslinger. Det er svært lite meningsfull gjensidig skyting, ettersom du bruker mye ressurser på å pumpe kuler inn i vegetasjonen for å undertrykke fiender eller sikte på en skygge som kan være en fiende. Fienden vil gjøre det samme mot deg, og hvis du blir truffet i prosessen, blir du drept nesten øyeblikkelig, samtidig som en noe anonym svart bakgrunn dukker opp for å fortelle deg at du er drept – uten særlig tilbakemelding om hvordan det skjedde. Hell Let Loose: Vietnam er til tider et uforbeholdent autentisk skytespill, og sannheten er at du må like denne stilen av videospill, ellers vil det ikke være noe for deg. Det er ingen rask og rett på sak-action, og dette skytespillet har ikke noe uformelt preg. Dette spillet byr på lange og vidstrakte kamper som kan vare i 90 minutter, der du vil tilbringe titalls minutter på gjeninnsettingsskjermene etter å ha blitt drept av en villkule, uten at det nesten gis noen tilbakemelding – verken visuelt eller lydmessig – om hva som skjedde.

HQ

Jeg sier ikke at det er et grunnleggende feil designvalg å satse på denne spillstilen, for det finnes mange der ute som liker dette og lengter etter denne typen skytespill. Men samtidig er dette ikke et spill for alle. Du må være fokusert hele tiden, du må være til stede, tilgjengelig og villig til å kommunisere med allierte. Du må regne med å tilbringe mye tid enten død, med å omgruppere eller med å gå tilbake til slagmarken. Og du må gjøre alt dette mens du er klar over at krigsskueplassen i Vietnam er et mye tettere og mer kamuflert miljø sammenlignet med de fleste stedene fra andre verdenskrig, noe som betyr at både du og fiendene vil tilbringe mye tid liggende i busker og løvverk, og vente på at noen skal stikke hodet opp eller snike seg forbi, slik at du kan slå til mot dem som en fluefangerplante.

Enkelt sagt er « Hell Let Loose: Vietnam en komplisert og ganske hardcore skytespillopplevelse. Dette vil enten være det perfekte skytespillet for deg, eller så vil det bli ditt verste mareritt – det finnes egentlig ikke noe mellomrom for dette spillet. Uansett om du elsker eller hater det, har Expression skapt et spill med kraftfullt og tilfredsstillende skytespill, detaljert og levende grafikk, og et mangfold av spillalternativer knyttet til de ulike modusene og klassene. Det eneste spørsmålet er om du har engasjementet og tålmodigheten til å lære deg spillets finesser før du går på jakt etter noe mindre krevende.