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Til tross for alle fordelene var det alltid noe som manglet når man så på den etterforskningsfokuserte designfilosofien utvikleren Frogwares brukte i sine tidligere videospill. Kanskje skyldes det at forbrukerne er så kjent med den nå tradisjonelle survival horror-premissen, eller kanskje var Frogwares' tidligere designmantra ikke fullt så raffinert som det kunne ha vært. Uansett, da det ukrainske teamet kunngjorde « The Sinking City 2 og avslørte at denne oppfølgeren ville legge seg tett opp mot den mer utbredte survival horror-strukturen, ble interessen min umiddelbart vekket.

Når man ser tilbake på det originale The Sinking City, var det så mye spillet gjorde på en fantastisk måte. Verdenen som var bygget opp og nivådesignet, de interessante karakterene og deres ofte forvrengte motivasjoner, de intrikate og utfordrende gåtene og mysteriene som skulle løses. Det var mye her å glede seg over, selv om opplegget med «eventyr først» innebar at spillopplevelsen ofte havnet litt i bakgrunnen. Forestill deg nå at alt det The Sinking City 1 gjorde så briljant, er satt inn i en survival horror-mal der du må forvalte ressurser, bekjempe skremmende fiender, løse komplekse oppgaver for å få viktige belønninger – og alt dette mens frykt og angst driver deg fremover inn i klaustrofobiske og mørke korridorer der marerittene kryper rundt der lyset ikke når. I bunn og grunn er alle brikkene på plass for at « The Sinking City 2 skal bli noe spesielt, noe som betyr at det naturlige neste spørsmålet er: Kan det konkurrere med de etablerte gigantene som «Resident Evil», «Silent Hill» og så videre?

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Før jeg svarer på det spørsmålet, er det verdt å nevne at « The Sinking City 2 egentlig ikke gjør noe du ikke ville forvente av et survival horror-spill. Det er ikke nødvendigvis en kritikk i seg selv, men du vet hva du får fra denne oppfølgeren allerede etter bare 30 minutters spill. Vi har trange og svakt opplyste nivåer, en samling unike fiendetyper som du må ta ned strategisk for å spare så mye ammunisjon som mulig, mye tilbakesporing rundt i nivåene ved hjelp av en nedskalert Metroidvania-struktur, plyndring for å finne ressurser som brukes i enkle håndverksoppskrifter for å lage helbredende gjenstander og ammunisjon, pluss trygge soner der fiender ikke kan nå deg, og gåter der du må tenke kritisk gjennom oppgaven for å knekke en safe eller noe lignende.

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Igjen, jeg har ingenting imot dette, for når den brukes riktig og effektivt, kan survival horror-malen være en av de mest fantastisk utformede spilldesignfilosofiene. I likhet med sine direkte konkurrenter er « The Sinking City 2 et produkt med godt tempo og tettpakket innhold som ikke egentlig kaster bort tiden din, og som tilbyr god gjenspillbarhet helt fra starten takket være «Resident Evil»-lignende utfordringer (her kalt «Eldritch Feats») og «New Game+»-alternativer også. Enkelt sagt, uten engang å gå inn på detaljene, har « The Sinking City 2 et fundament du ikke kan unngå å beundre og nyte.

Dette betyr ikke at det ikke finnes feil ved denne designfilosofien, områder der selv « The Sinking City 2 har klare fallgruver og utfordringer. Inventarhåndtering og begrensninger er fortsatt ærlig talt irriterende, siden det er utformet på en slik måte at når du kommer videre i historien, vil du nesten alltid trenge to ekstra inventarplasser for å få med deg alt. Det er ikke et spill som kaster ressurser etter deg og ber deg velge og vrake blant det du trenger. Det finnes et begrenset antall gjenstander, og for det meste vil du bruke tid på å vandre frem og tilbake mellom kistene i sikkerhetssonen for å legge fra deg nyttige gjenstander og skape plass til å ta med deg den ekstra enheten med krutt eller helbredende urter, i tilfelle du trenger noen flere kuler eller en ekstra Dolocide-pille i en krisesituasjon. Fungerer det? Objektivt sett, ja. Vil jeg at dette skal være et område der survival horror generelt i det minste forsøker å innovere i fremtiden? Også ja.

På samme måte liker « The Sinking City 2 å kaste mange fiender etter deg, og selv om de fleste er enkle nok å bekjempe, er det vanligvis flere enn det den begrensede ammunisjonsøkonomien tillater, noe som betyr at du vil la monstre og trusler vandre rundt i gangene, noe som tvinger deg til ofte å unngå og snike deg forbi dem når du går tilbake for å løse gåter. Dette er et annet område der det fungerer bra nok, men det er virkelig rom for forbedring her, og « The Sinking City 2 har heller ikke funnet løsningen på dette.

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Når det gjelder noen flere raske frustrasjonsmomenter for å understreke poenget ytterligere, er et viktig eksempel hvordan spillet gir deg flere våpen enn du lett kan bruke samtidig, for så å kaste ammunisjon etter deg til våpen du ikke bærer aktivt... Det er utrolig irriterende når du trenger litt håndvåpenammunisjon og får SMG-ammunisjon i gave mens SMG-en din ligger i hvelvet, siden det verken er nok hurtigvalgsknapper eller plass i inventaret til alle de fem våpnene. Et annet område er selve tittelen på spillet, ettersom man ville forvente å bruke mer tid på å bevege seg rundt i den oversvømte byen Arkham, men det er mer en rask gimmick der tilbakevendingen og Metroidvania-elementet i dette forfalne bymiljøet ikke utnyttes i den grad det kunne ha blitt.

Likevel, for hvert av disse områdene der « The Sinking City 2 enten faller i fellen til survival horror-sjangeren – på samme måte som selv suksesser som «Cronos: The New Dawn» gjør – eller bygger på valg der potensialet ikke utnyttes fullt ut, finnes det også enormt mye i dette spillet å sette pris på. Nivådesignet er strålende og får deg til stadig å gå tilbake på dine egne spor rundt i hvert område, gåtene er fantastisk engasjerende, og noen av dem er utrolig vanskelige å løse, fortellingen er full av overraskelser og spenning, og båndet mellom de to hovedpersonene gjør det enda mer underholdende å følge handlingen. Jeg må til og med gi Frogwares ros for den smarte bruken av tilgjengelighetsfunksjoner og hvordan du kan skreddersy opplevelsen slik du selv ønsker, til og med justere vanskelighetsgraden på gåtene slik at spillet fremhever nøkkeluttrykk og koder for å hjelpe deg med å finne løsningen. Det er virkelig et strålende eksempel på et survival horror-spill av så mange unike grunner.

Det ukrainske teamets evne til å ta det som var så spesielt ved det opprinnelige spillet og studioets egen forståelse av fortellingsdrevne gåtespill, og deretter effektivt smelte dette sammen med survival horror-malen, skaper en fantastisk kombinasjon av ideer som i praksis gir en underholdende og spennende opplevelse. Det utstråler også en eksklusiv følelse med fantastisk grafikk, kvalitetsprestasjoner og innspilt dialog (selv om karakterene har den svært merkbare Unreal Engine 5-estetikken) fra skuespillerne, enestående teknisk ytelse på i hvert fall PS5, og alt dette mens utviklerne håndterer den enestående situasjonen med å lage spillet midt i den pågående krigen mellom Ukraina og Russland.

Det er av disse grunnene jeg ikke kan unngå å bli imponert av * The Sinking City 2*. Igjen, det finnes områder og steder der innovasjon og forbedringer kunne gjort en forskjell, men du vil også virkelig nyte tiden din med denne Lovecraft-inspirerte vinklingen på survival horror-sjangeren, og takket være dette spillet gleder jeg meg til å se hvordan Frogwares utvider seg og tar neste steg med det prosjektet de måtte finne på neste gang.