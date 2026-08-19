S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Kostnad for Hope

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Jeg ble enormt imponert av « S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl da det ble lansert for to år siden. Jeg har vendt tilbake til sonen fra tid til annen, ettersom blandingen av monstre, menneskelig overlevelse og den fantastiske verdenen skapt av GSC Game World ikke kan undervurderes. Av den grunn var det en virkelig glede å prøve ut både utvidelsen «Cost of Hope» og den omfattende oppdateringen, som er gratis for alle brukere. Selv om denne anmeldelsen først og fremst fokuserer på utvidelsen, har overgangen til en ny spillmotor ført til så omfattende visuelle forbedringer at det er verdt å nevne.

«Cost of Hope» er en sidehistorie som går parallelt med hovedhistorien i grunnspillet. Du mottar et radiosignal, og etter en kort samtale med andre Stalkere kan du begi deg til et nytt område inne i sonen. Dette området har blitt utforsket i tidligere S.T.A.L.K.E.R.-titler, men er nå tilgjengelig i den andre delen; det er et område kjent som «The Iron Forest». Navnet gir et hint om hva det handler om, siden du vil tilbringe tid i et ganske stort kraftverk med tilhørende mastene, strømkabler og så videre. Tsjernobyl og visse nærliggende områder er også utvidet, og det er et vanskelig område å finne veien i, med ganske mye plattformklatring. Jeg vil ikke anbefale å besøke disse stedene helt i starten, siden du vil støte på omfattende anomalier, nye mutantvarianter og to fraksjoner som ikke er fornøyde med fredsavtalen sin. Og alt dette starter med en radiomelding omtrent halvveis gjennom hovedkampanjen.

Uansett hvor du befinner deg i verden, ser den utrolig detaljert ut og inviterer deg som spiller til å utforske omgivelsene.

Når du begir deg til det nye området, vil du raskt støte på to klassiske fraksjoner, som du også må jobbe for. Dette er Duty og Freedom, som i de tidligere titlene var i aktiv krig med hverandre. Dette skyldtes til en viss grad deres ideologiske uenigheter: enkelt sagt ønsker Duty å beskytte omverdenen og ødelegge Sone, mens Freedom ønsker å holde den åpen for alle og potensielt utvide den. Som organisasjon består Duty av tidligere soldater, mens Freedom hovedsakelig består av Stalkere som ønsker å bevare dette området og utnytte dets hemmeligheter. Den ideologiske kløften handler egentlig om fremtiden til dette området og menneskeheten, der spørsmål som om det bør begrenses, utvides, kontrolleres eller ødelegges fullstendig, er saker du må ta stilling til. Begge gruppene ser på seg selv som aktører som handler i menneskehetens beste interesse.

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Jeg liker dynamikken mellom organisasjonene og hva de tilfører fortellingen. I S.T.A.L.K.E.R. 2 har begge gruppene inngått en fredsavtale, og dette får vi vite i grunnspillet når vi fra tid til annen støter på gruppene ute i verden. Duty har for eksempel et hovedkvarter ganske nær Tsjernobyl, og siden atomkraftverket og områdene rundt også har blitt utvidet litt, kan du nå utforske mer av dette området og møte fraksjonene. Dessverre varer ikke freden, og sidene begynner å kjempe mot hverandre, noe som betyr at du må finne ut selv hvordan dette utspiller seg. Målet ditt blir å prøve å få begge parter tilbake til forhandlingsbordet og håndtere en ukjent, men dødelig leiesoldatfraksjon. De er ute etter noe som ser ut til å ha en forbindelse til en av organisasjonenes grunnleggere, og utviklerne går dypt inn i fraksjonenes opprinnelse og deres første ledere – noe som er virkelig spennende hvis du er interessert i bakgrunnshistorien til dette universet.

Hvis du oversetter navnet bokstavelig, er «Iron Forest» et farlig sted som krever at du klarer å finne snarveier.

Oppdragene i seg selv er både varierte og spennende, og det er tydelig at GSC Game World har lært et og annet av all tilbakemeldingen. Ett oppdrag kan innebære å klatre til toppen av en kraftledning og trekke i en spak, noe som krever parkour-ferdigheter og masse muttere og bolter. Andre oppdrag kan innebære å finne noe som utvikler seg til et oppdrag i flere etapper, som tar deg dypt inn under bygninger og ut i mørket. Jeg følte at det var mye større vekt på skrekk, å navigere gjennom farer og atmosfære, og du vil også gjøre ting i resten av verden. Flere av oppdragene foregår ikke bare i det nye området, men også på steder du har besøkt før – et eksempel på dette er når du besøker Sircaa på nytt. Utvidelsen finner sted etter at du har vært der for første gang og basen er blitt ødelagt. Det var et av mine favorittoppdrag i utvidelsen og bød på spennende nye farer, fiender, mørke og mye mer, både i kjente og ukjente deler av basen.

Teknisk sett ser spillet betydelig bedre ut takket være oppgraderingen av spillmotoren, som er gratis uansett om du eier utvidelsen eller ikke. Den nye belysningen er betydelig bedre, og spillet fremstår både mer levende og realistisk. Teknisk sett har jeg ikke lagt merke til noen større problemer; det kjører like jevnt som S.T.A.L.K.E.R. 2. Jeg opplevde én eneste frysing under et utvidelsesoppdrag da jeg døde på en helt bestemt måte, og jeg er klar over at det finnes flere feil, men jeg har ikke støtt på mange under spillingen min. Når det gjelder lyden, føler jeg at jeg kunne hørt mer i bakgrunnen, ettersom monstrene lagde mer støy og musikken fortsatt er utmerket. Den formidles på flere måter: delvis som bakgrunnsmusikk ute i verden, delvis som radiomusikk som karakterene lytter til, og via Stalkere som spiller gitar. Det er ikke mye nytt på lydfronten, og jeg håper det endrer seg med den neste utvidelsen, da jeg elsker å høre musikken fra radioen nå og da.

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Noen ganger får du besøke gamle steder på nytt, men utforske områder du ikke har sett før.

Akkurat som Metro-serien er S.T.A.L.K.E.R. en fengende, litt roligere actionopplevelse. Jeg liker også at man nå kan justere vanskelighetsgradene, og jeg setter pris på oppdragene og alle de små grafiske forbedringene. Det er fortsatt ikke et helt perfekt spill, og denne utvidelsen er bare et springbrett i den større, utviklende historien. GSC Game World gir sterke hint om at de har tenkt å fortsette med enda en utvidelse, eller kanskje flere. Simuleringen av omverdenen er også forbedret i en slik grad at en av kritikkpunktene mot originalen – at fiender teleporterer seg inn og ikke gjør noe uten spilleren – nå er borte. Det føles som om det skjer mer uten deg nå, siden du kan finne døde, plyndrede lik i en base du forlot for å dra på oppdrag, og du kan kjøpe gjenstander fra likene deres av de overlevende. Den medfølgende oppdateringen finpusser noen av disse nye elementene.

Jeg skulle gjerne sett noen flere nye mutanter, siden variasjoner av de gamle er greit nok, men de har et lignende utseende, de samme animasjonene og svært lik atferd. I det minste har én av de nye fått en bossrolle, så det er jo noe. De nye våpnene er derimot solide tilskudd. Det finnes et nytt gevær, et jævlig bra automatgevær og noen få andre alternativer. Min favoritt er nok kikkerten, siden et viktig aspekt ved modifikasjonene til originalen var bruken av kikkert – i det andre spillet manglet nemlig kikkert, fordi alle fiender og karakterer ble lastet inn tett inntil deg på bestemte tidspunkt. Nå har jeg hovedsakelig brukt kikkerten til å markere fiender og unngå farlige omgivelser, og selv om jeg ikke vil si at den foreløpig er like nyttig som i «Gamma» eller «Anomaly» og lignende mods, har jeg hatt nytte av den, og den gir litt ekstra spenning. Det er også gøy å finne et høyt utsiktspunkt og se ut over verden.

Karakterenes antrekk er latterlig detaljerte. De har så høy oppløsning at man kan se slitasjen i sømmene. Hvis det er én ting S.T.A.L.K.E.R. 2 får til visuelt, er det antrekkene.

Oppsummert kan jeg si med en gang at utvidelsen er god; den utforsker klassiske fraksjoner, byr på nye områder og nye karakterer. Den inneholder også nye farer, våpen og nytt utstyr. Selv om det er betydelig færre oppdrag enn i hovedspillet, er de av relativt mye høyere kvalitet når det gjelder oppdrags- og nivådesign, og de vil særlig appellere til dere som virkelig likte det første spillet og utvidelsene til det. Jeg mener fortsatt at det er verdt det for nye spillere, ettersom historien er fengende, våpnene er ganske nyttige for resten av eventyret, mutantene byr på større variasjon, og kikkerten er strålende i de flatere, åpne omgivelsene du utforsker i hovedspillet. Utvidelsen kunne ha inneholdt noen flere nye oppdrag, radiospor og flere mutanter, men samlet sett utvider den verdenen på en god måte, og alt det nye innholdet passer sømløst inn i hovedkampanjen. Hvis du spiller S.T.A.L.K.E.R. 2, synes jeg du bør sikre deg denne utvidelsen.

Mellomsekvensene ser bra ut, selv om jeg skulle ønske de passet til oppløsningen min.

Du vil møte en hel rekke nye ansikter, alt fra en dansende våpensmugler til mennesker i nød. Mange av karakterene du samarbeider med, er unike og interessante.

Med denne gratis oppdateringen kan du nå se statistikken din. I tillegg til grafiske forbedringer som følge av oppgraderingen av den nye spillmotoren, kan du finne ut mer om prestasjonene dine.