Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

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Vi har latt dere vente lenge, hva? Endelig er den etterlengtede andre delen av Metal Gear Solid: Master Collection her. Etter at vi var relativt skuffet over at den første Master Collection var ufullstendig, litt uferdig og manglet 4K-støtte, var det vanskelig å anbefale den til noen som allerede eide Legacy- eller HD-samlingene. Denne gangen er situasjonen litt annerledes. Hovedsakelig fordi Vol. 2 inneholder et av de beste spillene som noensinne er laget, og et som har vært eksklusivt for PlayStation 3 helt siden lanseringen og frem til nå.

Fordelt på tre separate startprogrammer for Metal Gear Solid 4, Peace Walker og bonusinnholdet, får du virkelig mye for pengene med Vol. 2. Både MGS 4 og Peace Walker inneholder sine respektive lydspor og manus, mens ekstrainnholdet inkluderer et annet spill, Ghost Babel; «Master Book» og Metal Gear Database, som til sammen gir en grundig gjennomgang av Metal Gear-universet, med dybdegående analyser av handlingen og karakterene samt en tidslinje over hendelsene i den nesten 100 år lange historien.

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Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

La oss være ærlige, dette er tittelen alle er her for i Vol. 2, og det er neppe overraskende. Spillet ble først utgitt i 2008, og det har vært store forventninger til det fordi det siden den gang har vært eksklusivt for PS3. Og det har vært vel verdt å vente på.

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Fem år etter hendelsene i Metal Gear Solid 2 er ting ganske annerledes. Krig har blitt drivkraften bak verdensøkonomien, private militærselskaper finnes overalt, og alle er fulle av nanomaskiner, min venn. Mens Liquid Ocelot leder et opprør for å innføre en ny verdensorden, er det bare én mann som kan stoppe ham.

MGS 4 er uten tvil skaperen Hideo Kojima på sitt aller beste. Gjennom tidligere spill klarte han å presse hvert system til det ytterste, videreutvikle stilen sin med hvert spill og finne den perfekte blandingen av sniking, actionsekvenser og melodrama med MGS 4. Det er den perfekte blandingen av spill og film. Ja, handlingen er kanskje like rett frem som Spaghetti Junction, og Kojima overskygger fortsatt alt, men den klønete dialogen, den tunge eksposisjonen og det voldsomme melodramaet er alle kjennetegn på serien på dette tidspunktet. De er en del av sjarmen.

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Når det gjelder spillbarheten, er den kanskje ikke like fri og flytende som i The Phantom Pain, men spillbarheten i MGS 4 føles ikke utdatert. Sniking er nå mye mer dynamisk takket være Snakes drakt som automatisk kan smelte inn i omgivelsene; fiender ligger på lur og reagerer på trusler ved å splitte seg opp og omringe deg, og bosskampene har også sine egne særegenheter, der noen krever at du har fulgt med på handlingen i tillegg til å ha noen problemløsningsferdigheter. Det er ikke så enkelt som å bare sikte og skyte. Hvis du trenger det, har du Codec-systemet til å kontakte allierte for tips og annen hjelp, men å finne ut av ting på egen hånd gir en spesiell følelse av mestring som man sjelden opplever i moderne spill.

Enkelt sagt er Guns of the Patriots en utrolig avskjedssang til en serie som har definert sjangeren. Og nå er den enda bedre.

I Master Collection kan du nå spille MGS 4 i opptil 4K/60 FPS, avhengig av maskinvaren din. Det er skarpere, jevnere og uten problemer. Lastetidene har så godt som forsvunnet, den gule fargetonen er borte, og belysningen er justert, men det er ikke gjort noen endringer i teksturene. Det har ikke vært noen store inngrep, men det har egentlig ikke vært nødvendig. MGS 4 fungerer også utmerket på moderne maskinvare uten ytelsesproblemer.

Det er imidlertid ikke bare gode nyheter, siden Metal Gear Online dessverre ikke har kommet med i Vol. 2, så MGS 4 er denne gangen en ren enkeltspilleropplevelse.

Metal Gear Solid: Peace Walker HD Edition

Peace Walker er kanskje ikke en nummerert tittel i serien, men det er likevel et viktig bidrag. Årevis etter The Boss’ død danner Big Boss sin egen private militærstyrke. Når han blir kontaktet for å undersøke en merkelig militær tilstedeværelse i Mellom-Amerika, finner han bevis på at The Boss kanskje ikke er død likevel.

«Peace Walker» er ikke bare viktig på grunn av historien, som følger oppbyggingen av Big Boss’ private militærstyrke, men også fordi den i hovedsak fungerer som prototypen for «MGS V: The Phantom Pain». Oppdragsstrukturen gir rom for korte, intense oppdrag som er ment å spilles om igjen, samtidig som «Mother Base» gjør sin debut. Her kan du sette i gang oppdrag og utvide utvalget av våpen og utstyr, og til og med oppgradere dem. Alt dette avhenger av hva slags personell du har på basen, og du «rekrutterer» dem ved å bortføre fiender på slagmarken.

Spillet ble opprinnelig utgitt på PSP og deretter remasteret i HD for PS3 og Xbox 360, og det er den sistnevnte versjonen som inngår i Master Collection med styring via to analoge spaker. HD-versjonen er i stor grad uendret, men høyere oppløsning og jevnere bildefrekvens gjør den betydelig mer behagelig å spille på moderne skjermer. På PS5, Xbox og PC kan den nå 4K/60 FPS, mens den på Xbox Series S derimot er begrenset til 1440p ved 60 FPS.

I motsetning til Metal Gear Online er PWs online-samarbeidsdel tilbake, slik at spillerne kan ta på seg oppdrag sammen. Dessverre var dette ikke tilgjengelig for anmeldelse. Likevel, hvis du aldri har spilt Peace Walker før, har du noe å glede deg til, mens det for spillere som har spilt det før ikke nødvendigvis er en spesielt spennende ny måte å oppleve spillet på.

Ekstra

Gjemt blant det ekstra innholdet finner du det tredje spillet i denne samlingen, Ghost Babel, som først ble utgitt på GameBoy Color tilbake i 2000. Til tross for at det er i 2D, klarer dette ikke-kanoniske spillet overraskende godt å fange ånden og stemningen i Metal Gear. Det spiller seg som Metal Gear 1 og 2, og i likhet med tilleggene i Vol. 1 er Ghost Babel i stor grad et «ta det eller la være»-spill, og er sannsynligvis bare med som en ekstra bonus for de innbitte Metal Gear-fansen.

Det er lett å overse spillet, og den klønete presentasjonen av en GameBoy Color-skjerm som er forstørret for å passe på TV-skjermen, gjør det ikke noe godt, og de svært langtekkelige «mellomsekvensene», som er langdragne øvelser i lesing, hjelper virkelig ikke. Spillopplevelsen kan godt føles utrolig enkel sammenlignet med de store tittlene den ligger ved siden av, men «Ghost Babel» er verdt tiden din hvis du er på jakt etter en litt annen variant av «Metal Gear». Det er imponerende hvor mye Metal Gear Konami klarte å presse inn på Game Boy Color, men at det er inkludert her, føles mer som en arkivkuriositet enn en essensiell del av pakken.

Når det gjelder de ekstra manusene og lesestoffet, vil verdien av disse avhenge utelukkende av hvor stor Metal Gear-fan du er. For hva det er verdt, presenteres de også i høy oppløsning, og er enkle å få tilgang til og navigere i. Men de tilfører ikke mye i form av ekstra verdi her.

Konklusjon

Dette kunne like gjerne ha hett «Metal Gear Solid 4 UHD Edition pluss ekstra». Bare det at det er inkludert, er vel verdt prisen, og det er oppskalert for å se strålende ut på moderne skjermer. Med Peace Walker – et annet flott bidrag til serien – på kjøpet, selv om det allerede er tilgjengelig, er det bare prikken over i-en. Mens alt annet føles som utfylling, gjør Vol. 2 en av de største videospillseriene hel igjen, og tilgjengelig for å nyte på moderne konsoller. MGS 4 er stjernen og gjør samlingen verdt å kjøpe, men fraværet av Metal Gear Online, den gjenbrukte «Peace Walker HD Edition» og relativt sparsomme ekstramateriale gjør at Vol. 2 ikke føles som en virkelig omfattende samling.