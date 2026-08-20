Dinosaurene er kule igjen: vi har nettopp fått en ny film full av beist som spiser innbyggerne i en amerikansk forstad i «The End of Oak Street», men hvis du er ute etter en mer forhistorisk historie, er « Theropods spillet for deg. Dette pek-og-klikk-eventyrspillet har vært under utvikling i over ti år av et team på bare tre personer hos Lost Token, og slippes endelig i dag, 20. august, på Steam, og du kan se lidenskapen teamet har lagt ned i dette spillet i hver eneste piksel.

Theropods Handlingen utspiller seg i forhistorisk tid, men akkurat som i mange B-filmer og pulp-historier lever mennesker og dinosaurer side om side. Du spiller som en rødhåret jeger som bor i en nydelig landsby som blir angrepet av en blodtørstig stamme etter at en meteoritt har falt ned. Samtidig styrter en romfarer, som også er spillbar, ned i denne fiendtlige verdenen fylt av dinosaurer og farer. Begge karakterene inngår et samarbeid for å redde landsbyboerne og beseire de onde inntrengerne, mens astronauten leter etter en vei hjem, og hele historien utspiller seg uten noen dialog.

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Faktisk er det ingen tekst i det hele tatt i hele spillet: alt fortelles visuelt, så alle gåtene krever logikk og intuisjon (og når det ikke strekker til, prøving og feiling) uten behov for lange dialogbokser og dialogtrær. Akkurat som i gamle «pek-og-klikk»-spill består spillopplevelsen av å samle inn gjenstander og bruke dem, enten alene eller i kombinasjon med andre, for å løse hver situasjon. Spillmekanikken er veldig enkel: du har sjelden mer enn tre eller fire gjenstander samtidig i inventaret ditt, og gåtene er nesten alltid begrenset til bare én skjerm, så det er ikke nødvendig å gå tilbake, og det er bare én måte å samhandle med hver mulig gjenstand på. Når det gjelder hva det innebærer, snakker vi om å klikke på gjenstanden, og hvis du har gjettet riktig, vil karakteren vite hva den skal gjøre.

Hvis du føler deg fortapt, kan du trykke på H for å avsløre alle punkter du kan samhandle med på kartet, slik at du slipper å lete etter piksler (de tingene du kan samhandle med er ikke alltid like enkle å finne i spillets pikselkunst), og så kan du prøve alt inntil du finner løsningen. Og til tross for den forhistoriske settingen og det faktum at karakterene nesten hele tiden blir jaget eller angrepet av Tyrannosaurus, Pteranodon, Triceratops, Velociraptorer eller Spinosaurus, finnes det ingen overlevelseselementer og ingen «fail states».

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Derfor er « Theropods et ganske enkelt spill, og det er sjelden man blir sittende fast lenge, siden det ikke er så mange kombinasjoner – selv om løsningene noen ganger ikke er så intuitive som de kunne vært (noe som også er en del av moroa og sjarmen, å se de kreative måtene karakterene finner for å unnslippe fra hver situasjon).

Det faktum at spillets hovedskapere, Kostas Skiftas og Sarah Duffield-Harding, har bakgrunn fra animasjon og ikke spilldesign, forklarer hvorfor spillmekanikken er enkel og lett. Mer erfarne spillere vil ikke finne det særlig utfordrende, og historien kan gjennomføres på to eller tre timer, men det betyr ikke at spillet ikke er underholdende. Det er slett ikke tilfelle. Det er rett og slett mer avslappet, noe som også er en fordel (og det finnes fortsatt mange gåter der du må tenke «utenfor boksen» for å løse dem).

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Det er veldig tilfredsstillende, og noen ganger ganske morsomt, å se hvordan karakterene overlever i svært farlige og dramatiske situasjoner, men det er i pikselkunsten og den håndlagde animasjonen at spillets virkelige skjønnhet ligger. Karakterene er ekstra uttrykksfulle for å formidle alt uten ord (selv om de kommer med søte lyder), det er et stort utvalg av scenarier, røyk- og vanneffekter, og selvfølgelig har nesten hver scene en vakker dinosaur eller et eller annet vesen (min favoritt er uten tvil den i undervannsscenen), og noen av musikktemaene er også ganske fengende.

Historien er svært sjarmerende, etter hvert som mer informasjon om astronauten avsløres og forholdet til jegerinnen utvikler seg. Ikke forvent mange overraskende vendinger: det er handlingen (eller gåtene) som driver historien fremover, men det finnes likevel noen sjokkerende øyeblikk, og når historien avsluttes, vil du fullføre reisen med et smil om munnen.

Theropods Det var absolutt verdt den ti år lange utviklingsperioden, for selv om det ikke er et særlig utfordrende, komplekst eller langt «pek-og-klikk»-spill, er det helt klart et spill laget med lidenskap og noe man virkelig kan være stolt av. Dets største styrker ligger mer i animasjonen og grafikken enn i spillmekanikken, men det er utrolig underholdende fra start til slutt – som å ta frem en lettlest tegneserie med en forutsigbar, men tilfredsstillende historie og fengende illustrasjoner, en som vil gi deg et fint minne og som du kanskje vil oppleve igjen i fremtiden.