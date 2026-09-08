Det finnes spill jeg spiller for min egen skyld, og så finnes det spill som på en merkelig måte blir en del av vår families felles historie. Det første Aggelos-spillet hører for meg til den siste kategorien. Jeg kan ikke lenger huske hvor mange ganger jeg har sett barna mine løpe rundt i den lille, pikselerte verdenen, og musikken fra spillet har blitt spilt så mange ganger at jeg nå anser visse melodier som en del av det konstante lydbildet i hjemmet vårt, omtrent som den alltid tilstedeværende brummen fra oppvaskmaskinen.

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Det er derfor med både varme og en viss forsiktighet at jeg lanserer « Aggelos 2, for dette er ikke bare oppfølgeren til et spill jeg virkelig likte, det er også et spill som jeg allerede kan se for meg vil gå samme vei hos oss som forgjengeren: spilt i stykker av barna, mens jeg tar meg av ulike voksne gjøremål som å henge opp vasketøyet og late som om jeg slett ikke har lyst til å ta kontrolleren.

Aggelos var en sjarmerende blanding av «Zelda II: The Adventure of Link» og klassisk «Wonder Boy»-plattformspill, kledd i en svært bevisst 8-bit-stil. Oppfølgeren beholder den grunnleggende oppskriften, men tar flere betydelige skritt fremover. Det er nå 16-bit, verden er større, og eventyret har tydeligere Metroidvania-elementer. Det har et kart, akkurat den slags ting. Det kunne ha blitt en av de oppfølgerne der utviklerne stapper nye funksjoner oppå hverandre til det gamle spillets sjarm går tapt et sted i haugen, men slik er det ikke. « Aggelos 2 er definitivt større, men det føles aldri oppblåst.

Det må innrømmes at åpningen er litt forsiktig. Du starter uten de vanlige evnene dine og må gjenvinne både utstyr og evner for å komme deg rundt. Det er et gammelt Metroidvania-klisjé nå, men det fungerer faktisk ganske bra. Det tar ikke lang tid før spillet åpner seg og gir deg nye verktøy, nye veier og nye grunner til å vende tilbake til steder du allerede har besøkt. Verdenen i « Aggelos 2 er kanskje ikke den mest sofistikerte og føles til tider ganske enkel og tradisjonell. Men samtidig er den veldig hyggelig å løpe rundt i, og det er noe genuint koselig ved å snuble over et sted du ikke helt kan nå ennå, legge det på minne et sted i bakhodet og så, flere timer senere, få en ny evne som plutselig gjør det mulig.

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Kanskje er spillets største nyhet fokuset på lys og mørke. Aggelos-figuren kan veksle mellom sin engleform og sin demoniske form, og dette er mer enn bare en kosmetisk gimmick. Formene endrer hvordan du kjemper, hvordan du håndterer visse angrep og hvordan du forholder deg til verden. I tillegg finnes det parallelle verdener å utforske, noe som betyr at den samme grunnleggende spillverdenen kan by på helt forskjellige muligheter avhengig av hvilken side du står på. Det flotte er at mekanikkene faktisk føles som en naturlig videreutvikling av Aggelos-formelen. Det er ikke «... og nå har vi lagt til et håndverkssystem, tre ferdighetstrær og et Battle Pass, bare for å være på den sikre siden...» Her er det et klart konsept, og det brukes effektivt til å bygge videre på utforskningen og kampene.

Kampene er fortsatt tilgjengelige, fartsfylte og ganske enkle. Du trenger ikke å lære deg en hel håndbok med knappekombinasjoner bare for å ta knekken på en fiende. I stedet er det viktigere å forstå fiendenes mønstre og å bruke verktøyene du har til rådighet på riktig måte. Vanskelighetsgraden føles generelt godt balansert, selv om spillet av og til minner deg om at det faktisk (i hvert fall i ånden) stammer fra en tid da spillutviklerne ikke mente at spilleren trengte å bli ført ved hånden.

Det som derimot ikke imponerer, er flyvingen. Når vingene kommer i bruk, kan du sveve i luften, men kontrollen er begrenset til horisontal bevegelse. Jeg forstår hvorfor – for hvis du kunne fly fritt opp og ned, ville store deler av Metroidvania-strukturen falle fra hverandre, eller i det minste bli utrolig vanskelig å utforme. Samtidig føles det litt rart å få vinger og så oppdage at de tilsynelatende kommer med et usynlig reisekort som ikke inkluderer vertikal flyging.

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Men hva med musikken, en av originalens sterke sider? Vel, dette er ikke akkurat noe som får meg til å løpe ut og bruke en formue på et lydspor med en gang, men det er musikk som passer til spillet. Og for meg har den også allerede fått en personlig betydning takket være min tilknytning til forgjengeren. Når disse melodiene plinker og plonker ut av Switchens høyttalere, er det vanskelig å ikke tenke på alle timene jeg har brukt på å se barna mine spille Aggelos.

Det er faktisk det som er så herlig med denne typen spill. Nostalgien trenger ikke nødvendigvis å komme av at man selv har spilt akkurat det samme spillet som barn. Den kan oppstå når et nytt spill klarer å skape nye minner ved hjelp av gamle ingredienser. Kanskje er Aggelos 2s største styrke nettopp hvor godt det klarer å finne en balanse mellom fortid og nåtid. Dette er ikke et eventyrspill som prøver å konkurrere med de mest avanserte Metroidvania-spillene som finnes. Det er heller ikke spesielt opptatt av å gjenoppfinne sjangeren eller å gjøre oss målløse med noe vi aldri har sett før. Men det trenger det heller ikke; Aggelos 2 vet hva det er og holder seg til det.

Dette er en oppfølger som gjør nesten akkurat alt jeg håpet den skulle gjøre. Den tar det som fungerte i det første spillet, utvider verden og legger til nye spillmekanismer uten å gjøre ting unødvendig kompliserte. « Aggelos 2 ser tilbake på gigantene fra 16-bit-æraen med kjærlighet og respekt, samtidig som den står fast med begge beina i nåtiden. Og vet du hva, kjære leser? Kanskje er dette nettopp den beste typen moderne retrospill? Det vil si et spill som ikke nødvendigvis ønsker at det fortsatt var 1992… Men et spill som husker hvorfor 1992 var så pokkers magisk.

Og hjemme hos meg? Vel, når barna mine til slutt tar over Switch-kontrolleren igjen, noe jeg mistenker vil skje omtrent tre minutter etter at jeg er ferdig med å skrive denne anmeldelsen, vil jeg sannsynligvis bare la dem holde på. Jeg vil høre de samme sangene om og om igjen, fra etasjen ovenpå. Jeg vil sannsynligvis klage. Be dem skru ned volumet, om å roe seg ned. Jeg vil sannsynligvis savne det når de slutter. Forutsigbart nok. Det er merkelig, hva et spill kan bety.