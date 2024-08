Anna Kendricks regidebut ser henne velge en seriemorder i et datingshow

I fjor, Anna Kendrick regidebut, Woman of the Hour, ble vist frem til kritikere, tjene en sterk respons, og nå i år vil det få en bredere kinopremiere. I filmen spiller Kendrick rollen som Cheryl Bradshaw, som dukket opp i en episode av The Dating Game i 1978.

I programmet skal en kvinnelig deltaker velge en date mellom tre mannlige ungkarer, og dessverre for Bradshaw ser det ut til at hun ikke kan velge så godt, for hun ender opp med å velge seriemorderen Rodney Alcala som sin date.

Alcala var midt i en drapsorgie før han dukket opp i serien, og ble tatt et år etter at han dukket opp. Vi er ikke sikre på hvordan filmen vil endre historien, om den i det hele tatt vil gjøre historien mer interessant, men det høres ut som et mareritt for mange mennesker.