Anna Sawai diskuterer muligheten for å dukke opp i Shogun sesong 2

Anna Sawai, skuespilleren som vant flere priser for sin prestasjon som Toda Mariko i 2024s Shogun, har snakket om hvor mye hun savner å være en del av serien, og om hun kan presses tilbake gjennom et tilbakeblikk eller noe lignende.

Hvis du ikke har sett serien, vil vi ikke direkte ødelegge den, men som The Hollywood Reporter bemerker, avsluttet Sawai definitivt karakterens bue med showet. "Jeg fikk nettopp en tekstmelding fra [Shōgun-regissør] Hiromi Kamata. Hun sendte meg et bilde, og det var en plakat av Mariko ved vinduet. Og hun sa: 'Vi savner deg'," sa Sawai til uttaket. "Jeg savner hele teamet veldig mye, fordi det var en så meningsfull serie for meg. Men min karakters bue ble avsluttet på den beste måten, og nå savner folk meg. Så på den måten kunne det ikke vært bedre."

På spørsmål om hun kunne tenke seg å komme tilbake for en rask flashback-sekvens eller noe sånt, virket Sawai åpen for ideen. "Det hadde vært gøy," sa hun. "Det ville være en overraskelse. Vi vet ikke hva som kommer til å skje, men jeg gleder meg også veldig til å se sesong to."

Sawai er fortsatt opptatt akkurat nå, og har nettopp spilt hovedrollen i sesong 2 av Monarch: Legacy of Monsters, og hun har kommende roller i How to Rob a Bank, A24s Enemies og de kommende Beatles-biopikkene, der hun skal spille rollen som Yoko Ono.