Anna Williams vil få oss til å se rødt i Tekken 8 i april

Den første karakteren til Tekken 8s andre sesong har blitt avslørt, og Anna Williams blir med på deltakterlisten i det anerkjente kampspillet. The Scarlet Lightning er tilbake og dødelig som alltid, noe som vises i en ny gameplay-trailer.

Anna Williams - søsteren til Nina Williams - er på jakt etter søsteren sin i traileren, som ender med et klimaktisk slagsmål mellom de to. Annas kampstil ligner litt på Ninas, bortsett fra at hun har en massiv bazooka til å slå folk med når hun føler behov for det.

Anna starter sesong 2 av Tekkens DLC, som vil gi oss flere karakterer gjennom resten av året. Hun kommer i tidlig tilgang 31. mars og slippes deretter for alle 3. april. Sjekk ut traileren hennes nedenfor: