Annapurna Interactive avslører tre nye spill på Tokyo Game Show

Annapurna Interactive, utgiveren bak hits som Stray og Outer Wilds, er på vei til Tokyo Game Show for første gang. Senere denne måneden vil de sammen med Sony, Bandai Namco, Sega og flere andre vise frem sine nyeste spill.

I henhold til en pressemelding avslørte Annapurna Interactive at de ville vise frem tre ennå uannonserte spill på Tokyo Game Show. "På Annapurna Interactive-standen, som ligger i Hall 6, 06-C01, vil besøkende få muligheten til å oppleve tre uanmeldte titler som er planlagt utgitt i 2026 og utover," heter det i pressemeldingen.

I tillegg til disse tre uannonserte spillene, vil deltakerne også kunne spille demoer for Lego Voyagers, som vil ha blitt utgitt innen den tid, samt Stray og Outer Wilds. Når det gjelder de nye spillene, må vi vente og se om Annapurna kunngjør dem i forkant av deres visning på TGS, eller om vi får høre om dem via folk som er heldige nok til å besøke. Hvis du skal være til stede, kan du sjekke ut hele listen over utstillere på Tokyo Game Show 2025 her.