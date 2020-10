Annapurna Interactive lanserer eget spillstudio og skal begynne å lage egne spill

Du ser på Annonser

Amerikanske Annapurna Interactive er en av de mest interessante utgiverne av kreative og kunstneriske indiespill på markedet, og nå er de klare for å utvikle egne spill også.

De skal åpne et eget internt spillstudio i Los Angeles, men ellers er det sparsomt med detaljer om det nye studioet, annet enn at de både søker etter en Game Director og en Senior Producer til deres nye prosjekt.

"We've had the immense honor of working with some of the most talented independent game creators in the world. Many of us came from an internal development background and are excited to make this a part of Annapurna Interactive moving forward. We can't wait to share more about what's to come -- anything is possible," forteller sjef for Annapurna Interactive, Nathan Gary.

Blant de mest suksessfulle spillene utgitt av Annapurna er What Remains of Edith Finch, Gone Home og Outer Wilds.