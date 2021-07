Annapurna Interactive viser frem nye spill i morgen

Selv om Annapurna Interactive så sannelig ikke er bransjens største utgiver, så har de via spill som The Unfinished Swan, The Pathless, Telling Lies og Outer Wilds gjort seg til blant de mest profilerte indie-utgiverne.

Og snart kommer vi til å se enda flere spill fra dem, fordi allerede i morgen vil en Showcase-sending dukke opp, tilsynelatende med nytt fra spill de har på gang. Det er blitt avslørt via Twitter, hvor de dessuten slår fast at denne sendes klokken 21.

De jobber blant annet for øyeblikket på The Artful Escape, 12 Minutes, Stray og Solar Ash.