Anne Franks dagbok er ikke lenger tilgjengelig i noen skolehyller i Florida

HQ

I den amerikanske delstaten Florida tar man beskyttelsen av barn og andre innbyggere svært alvorlig. Ifølge The Guardian "Hundrevis av titler trekkes tilbake fra bibliotek- og klasseromshyllene", akkurat som når et nytt skoleår starter.

Florida har allerede hatt "det høyeste antallet bokforbud på landsbasis i år, [og] fortsetter å sensurere lesestoff i skolene": 4561 tilfeller av forbudte titler i 33 skoledistrikter.

I mai ble Hillsborough County School District tvunget til å fjerne mer enn 600 bøker, noe som kostet distriktet 350 000 dollar. Blant bøkene som ble fjernet, var Anne Franks dagbok og What Girls Are Made of av Elana K. Arnold.

I Escambia County, et av de ni skoledistriktene som har fjernet bøker fra bibliotekhyllene, er tallet 400 titler, deriblant Jeg vet hvorfor burfuglen synger av Maya Angelou og Slaktehus fem av Kurt Vonnegut.