Anne Hathaway bekrefter at Princess Diaries 3 er i arbeid

Anne Hathaway har gjort sitt for å bringe tilbake litt 2000-tallssjarm til 2020-tallets filmverden, ettersom skuespilleren har kunngjort at hun har til hensikt å vende tilbake for en The Devil Wears Prada oppfølger, men nå også for å spille hovedrollen i en tredje del av Princess Diaries -serien.

Skuespilleren bekreftet dette i et innlegg på Instagram, der hun bekrefter Deadlines avsløring om at prosjektet skal ledes av regissør Adele Lim. Det er ikke sagt noe om andre skuespillere som skal gjenta rollene sine, og heller ikke noe om når prosjektet vil begynne å filme og til slutt ha premiere, men hvis du likte de to filmene fra 2000-tallet, vil du bli glad for å vite at det kommer en ny del i nær fremtid.