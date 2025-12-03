Anne Hathaway blir popstjerne i A24s Mother Mary

Filmproduksjonsselskapet A24 har avslørt traileren til en av sine kommende nye dramafilmer. Filmen er kjent som Mother Mary, og handler om en fiktiv popstjerne spilt av Anne Hathaway, som i en følelsesmessig vanskelig situasjon bestemmer seg for å gjenforenes med sin bestevenninne, en motedesigner spilt av Michaela Coel, i forkant av hennes store comeback.

Filmen ser ut til å kanalisere Phantom Thread når den utforsker det komplekse følelsesmessige båndet mellom motedesigneren og hennes subjekt, samtidig som den blander dette med overnaturlige og til dels grusomme temaer som Ouija og gore.

I sammendraget av handlingen på Mother Mary står det "Gamle sår kommer opp til overflaten når den ikoniske popstjernen Mother Mary gjenforenes med sin fraseparerte bestevenn og tidligere kostymedesigner, Sam Anselm, like før sin comeback-opptreden."

Filmen blir regissert og skrevet av David Lowery fra The Green Knight, og på rollelisten finner vi også Hunter Schafer, Kaia Gerber, FKA Twigs og flere. Filmen har premiere våren 2026, og du kan se traileren for den nedenfor.