Anne Hathaway mener Christopher Nolan reddet karrieren hennes

Det er merkelig å tenke seg at en skuespiller etter å ha vunnet en Oscar kan slite mer enn vanlig med å finne roller, men det var tydeligvis det som skjedde med Anne Hathaway. Skuespilllegenden forteller at identiteten hennes fikk seg en kraftig knekk etter at hun vant, og at bare én regissør klarte å gi henne en sjanse.

HQ

I en samtale med Vanity Fair forklarte Hathaway hvordan hennes rolle i Christopher Nolans Interstellar ga karrieren hennes den adrenalinkick den trengte. "Jeg hadde en engel i Christopher Nolan, som ikke brydde seg om det og ga meg en av de vakreste rollene jeg har hatt i en av de beste filmene jeg har vært med i", sa hun.

"Karrieren min mistet ikke momentum slik den kunne ha gjort hvis han ikke hadde støttet meg", fortsetter hun. Hathaway begrunner kampen med at studioene var bekymret for "hvor giftig identiteten min hadde blitt på nettet".

Hva synes du om Interstellar?