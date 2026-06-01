Anne Hathaway og Ewan McGregor vender tilbake til et land før tiden i siste titt på The End of Oak Street

Denne sommeren er full av episke storfilmer, og dette avtar absolutt ikke når vi går inn i august, ettersom Warner Bros. vil bruke måneden til å ha premiere på The End of Oak Street.

Dette er en actionfylt film som følger en familie som tilpasser seg en situasjon der de oppdager at nabolaget deres har blitt transportert tilbake i tid til forhistorisk tid, etter at en kosmisk hendelse har revet deres del av forstadshimmelen bort fra sin vanlige plass i tidslinjen.

Med en stablet rollebesetning med Anne Hathaway og Ewan McGregor i spissen, er denne filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell, med J.J. Abrams tilknyttet som produsent. Filmen har premiere 14. august, og du kan se en ny trailer for The End of Oak Street nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"Etter at en mystisk kosmisk hendelse river Oak Street ut av forstaden og transporterer nabolaget til et ukjent sted, oppdager familien Platt snart at deres overlevelse avhenger av at de holder sammen mens de navigerer i de nå ugjenkjennelige omgivelsene."