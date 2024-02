Anne Hathaway og Jake Gyllenhaal blir muligens med i sesong 2 av Beef

HQ

Beef endte opp med å bli en ganske stor suksess for Netflix, med den første sesongen av serien der Ali Wong og Steven Yeun kranglet og gjorde hverandres liv til et helvete. Til tross for at den sesongen høstet gode kritikker og hadde solide seertall på strømmetjenesten, ser det ut til at Wong og Yeun ikke kommer tilbake i sesong 2.

I stedet melder Deadline at den andre utgaven vil inneholde dobbelt så mye krangling, ettersom den angivelig vil dreie seg om to par denne gangen. Parene skal være den slagkraftige duoen Anne Hathaway og Jake Gyllenhaal, og de unge og fremadstormende stjernene Charles Melton og Cailee Spaeny. Mens de to sistnevnte ennå ikke har jobbet sammen, har den førstnevnte duoen en fortid som hovedrolleinnehavere i den romantiske komedien Love and Other Drugs fra 2010.

Det er uklart nøyaktig når Beef kommer tilbake i produksjon, men det nevnes at den andre sesongen har til hensikt å starte innspillingen allerede til sommeren eller høsten, noe som betyr at vi sannsynligvis kan forvente at den lander på Netflix i 2025.