Anne Hathaway skal spille sammen med Tom Cruise i oppfølgeren til « Days of Thunder

Tidligere i sommer ble det rapportert at en oppfølger til «Days of Thunder» var under utvikling, og nå er dette bekreftet av hovedrolleinnehaveren, Tom Cruise. Den berømte skuespilleren har delt en kort video på sosiale medier som bekrefter at oppfølgeren til «Days of Thunder» er på vei og vil få støtte fra en av dagens største kvinnelige hovedrolleinnehavere.

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Anne Hathaway har offisielt sluttet seg til oppfølgerprosjektet til «Days of Thunder». Vi har ikke mye konkret informasjon å gå på når det gjelder handlingen, men Variety nevner at Hathaway skal spille en teameier og ingeniør, mens Cruise vender tilbake som en nå mye eldre Cole Trickle, noe som kanskje legger opp til et F1-lignende eventyr der en erfaren, nesten «over toppen»-fører kommer til unnsetning for å hjelpe et slitent team med å nå toppen og æren.

Utover dette har vi fått vite at oppfølgeren til *Days of Thunder* skal ha premiere på kinoene sommeren 2028, men det vil ta litt tid før innspillingen starter, da Hathaway først må føde barnet sitt før produksjonen faktisk kan begynne.

Gleder du deg til mer *Days of Thunder*?