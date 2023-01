Annie Wersching er død - bare 45 år gammel

HQ

Jeg har skrevet mange positive nyheter om The Last of Us i det siste, men nå er det på tide å dele noen veldig triste nyheter for fans av det første spillet og mange andre.

Publisisten hennes har fortalt Deadline at Annie Wersching dessverre gikk bort denne helgen. Den talentfulle 45 år gamle skuespilleren lot ikke kreftdiagnosen hun fikk i 2020 stoppe henne fra å fortsette å spille Rosalind Dyer i The Rookie eller Borg Queen i Star Trek: Picard, men de av oss som elsker spill vil nok huske hennes fantastiske opptreden som Tess i The Last of Us best.

Våre tanker går til hennes gjenlevende mann og to sønner, så om noen har et par kroner til overs finnes det en GoFundMe-kampanje for dem.

Hvil i fred, Annie.