Anno 117: Pax Romana debuterer på PC og konsoller i november

Vi vokste til å vite at 2025 ville være et tregere år for Ubisoft, hovedsakelig på grunn av det faktum at det franske selskapet i forkant av Summer Game Fest uke kunngjorde at det ikke ville være vertskap for en årlig sommerutstilling som vi har kommet til å forvente. Så utover Assassin's Creed Shadows virker det som om Ubisoft bare har en marginal mengde innhold å tilby fans senere i år, og tilsynelatende er det nøyaktig.

Utover The Rogue Prince of Persia som får en full utgivelse i august, vet vi nå at Anno 177: Pax Romana vil være utgiverens store høstprosjekt. Under PC Gaming Show ble det bekreftet at spillet ville lanseres på PC og konsoller så snart som 13. november 2025, og for å markere denne anledningen har en ny filmtrailer blitt presentert.

Hvis du vil vite mer på Anno 117: Pax Romana, kan du sjekke ut vår siste forhåndsvisning av spillet her, der vi beskriver hvor komplekst og utfordrende det kan være å bygge en bystat på en øy som er prisgitt natur og inntrengere.