Anno 117: Pax Romana er det Anno-spillet som har solgt raskest hittil

Ubisoft har avslørt at de har jackpot med Anno 117: Pax Romana. Den Ubisoft Mainz-utviklede tittelen har kommet og overgått forventningene massivt, da vi i en pressemelding blir informert om at dette kapittelet i serien er det høyest rangerte og raskest solgte til nå.

Det bemerkes at i løpet av 25 år med Anno, har ingen spill matchet Pax Romana i lanseringssalget, ettersom spillet steg til toppen av rangeringen i viktige markeder og på store plattformer, inkludert å nå andreplassen på Steams bestselgerliste. Med en poengsum på 85 på Metacritic er spillet også det best rangerte kapittelet til dags dato, og kritikernes konsensus samsvarer med brukeropplevelsen, ettersom det også oppgis at Pax Romana "nådde et spillerantall uten sidestykke" med en gjennomsnittlig daglig spilletid på 3,7 timer. Dette er nok til å se det bli kalt "den raskest voksende tittelen i serien."

Om denne enorme mottakelsen forklarte utøvende produsent Stéphane Jankowski: "Anno 117: Pax Romana setter offisielt seil, og markerer et nytt kapittel for vår elskede franchise og for alle som har lagt ned lidenskap, kreativitet og utallige timer i den. Vi er ydmyke over den utrolige responsen fra spillerne våre. Teamet vårt er fortsatt dedikert, lytter kontinuerlig til tilbakemeldinger og streber etter å levere det ambisiøse Year 1-innholdet som utvider spillverdenen vår til provinsen Egypt!"

