Anno 117: Pax Romana - Prøver å drenere britiske sumpområder

Da jeg sist spilte Anno 117: Pax Romana i mai, klarte jeg å bygge en ganske fin romersk by med alt som hører til, inkludert amfiteatre og toga-kledde magistrater. Dessverre ødela jeg samtidig økonomien fullstendig, så jeg var litt nervøs for at Ubisoft faktisk hadde reddet spillet mitt og at katastrofen ville fortsette på Gamescom. Heldigvis fikk jeg lov til å starte på nytt, og til og med langt borte fra de ellers så idylliske italienske omgivelsene. Jeg fikk ansvaret for en ny bosetning i den nordligste provinsen i Romerriket, Albion, basert på de britiske øyer. Ved nærmere ettertanke var det kanskje en form for straff likevel.

Nok en gang måtte jeg gå gjennom den velkjente kjernesløyfen og bygge produksjonskjeder bestående av innsamlings-, foredlings- og produksjonsanlegg som sikrer de nødvendige ressursene og produktene. Det er imidlertid nye utfordringer i Albion. For eksempel må det samles inn gjørme i det ufremkommelige, våte myrområdet. Heldigvis blir veiene mine i sumpen automatisk til smale trebroer, men det er nok ikke her jeg kommer til å bygge mitt neste vertshus. I stedet skal jeg bygge et lite anlegg som forvandler gjørmen til murstein.

"Øyene er mindre. De er mer ujevne, og det er mange åser," sier spilldirektør Jan Dungel om Albion. "Været er helt annerledes med mye regn, og det er ofte tåkete. Vi er inspirert av Storbritannia, og i Sør-England er det mange sumpområder. Det er et naturlig miljø for kelterne, som finner mye av maten og byggematerialene sine der. De gikk til og med på stylter gjennom markene."

Det finnes imidlertid et annet alternativ enn å tilpasse seg miljøet. I løpet av min halvtime med spillet kommer jeg ikke særlig langt, men en presentasjonsvideo viser hvordan du faktisk kan drenere sumpene for å gjøre landskapet litt mer romersk. Og det er ikke bare i forhold til omgivelsene at du blir presentert for dette dilemmaet - skal du prøve å tilpasse deg omgivelsene, eller skal du tilpasse omgivelsene til din romerske lederstil? Innbyggerne i Albion venter også spent på om du vil bevare deres lokale skikker eller kaste dem i en romersk toga.

"Forestill deg at du er en romersk guvernør. Du kjenner bare Italia, solfylte strender og åkrer. Her møter du et folk som ser helt annerledes ut, med skjegg og tatoveringer, og de er veldig mistenksomme. Hvis du bare vil kreve inn skatt og ellers bevare tradisjonene deres, kan du gjøre det. Roma kunne være ganske pragmatisk og tolerant når det gjaldt å opprettholde kontrollen over provinsene sine. Men du kan også romanisere dem, forklarer Jan Dungel.

Det første valget kommer når jeg skal oppgradere en husholdning fra nivå 1 til 2. Ved å dekke innbyggernes behov kan du oppgradere dem til en høyere sosial status, slik at du kan konstruere nye bygninger og få tilgang til nye materialer og varer. I Albion kan du velge mellom to oppgraderingsveier som gir tilgang til ulike spesialiseringer. Den keltiske livsstilen fokuserer på små landsbyer som utnytter sumpområdene, mens de romano-keltiske familiene foretrekker å bo i større byer og bygge akvedukter for å drenere sumpene.

Jeg velger å følge den romerske stien, men akkurat som hjemme i Roma blir det aldri det samme i Albion, og jeg har i stedet tatt det første skrittet mot å skape en hybridkultur. Det er for øvrig også mulig å endre familiens kulturelle tilhørighet senere.

En god arbeidsstyrke er nøkkelen til suksess på Anno 117: Pax Romana. Ingenting kommer av seg selv, og hvis man ikke har arbeidere til å bemanne de ulike markedene, gårdene og fabrikkene, skal man ikke forvente noen fremgang. I denne sammenhengen er det også viktig at alle bygninger er forbundet med et godt veisystem, ettersom varer og materialer fysisk forflytter seg mellom utvinningssteder, verksteder og lagerbygninger.

Det er mye å holde styr på, men grensesnittet fungerer upåklagelig, og selv om det er tre måneder siden sist jeg prøvde meg som romersk guvernør, har jeg ingen problemer med å finne frem til de relevante funksjonene. Som jeg også fremhevet i min første forhåndsvisning, liker jeg veldig godt hvordan produksjonskjedene er gruppert etter hva de produserer, og at disse igjen er direkte knyttet til innbyggernes behov. Grafisk sett imponerer spillet også. Albion er mer dystert og barskt enn solfylte Latium, men det har også sin egen skjønnhet, spesielt når solen står lavt og kaster røde stråler over det flate myrvannet.

Ved lansering vil spillerne kunne ta fatt på både Latium (Italia) og Albion (England), og en provins basert på Egypt er planlagt som DLC. <em>"Og det er ikke sikkert vi slutter her," sier spilldirektør Jan Dungel mens han lister opp spillets lokasjoner. Med tanke på at Anno 117: Pax Romana utspiller seg i den romerske gullalderen, der imperiet strekker seg fra Spania i vest til deler av dagens Tyrkia i øst, er mulighetene mange. Inntil videre gleder vi oss imidlertid til spillet slippes 13. november til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.