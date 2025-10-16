Anno 117: Pax Romana Forhåndsvisning - En moderne bybygger i en eldre tid

HQ

Vi i Gamereactor har fått tak i det etterlengtede Anno 117: Pax Romana. Anno er som kjent et bybyggingsspill og en langvarig serie som spenner over store deler av historien. Forrige gang besøkte vi den industrielle revolusjon, og nå er det på tide å reise lenger tilbake i historiebøkene. I Anno 117: Pax Romana besøker vi Romerriket, eller rettere sagt, deler av deres enorme imperium. I forhåndsversjonen fikk jeg teste første del av kampanjen og også deler av den mer åpne sandkassemodusen.

I kampanjen får du velge hovedkarakter. Valget står mellom Marcus og Marcia, som får i oppgave å gjenoppbygge en øy der byen ble ødelagt av et vulkanutbrudd. Begge historiene er litt forskjellige, og hvis du vil se alt kampanjen har å by på, må du prøve begge. Hvis dette høres kjent ut, er det fordi premisset ligner på det vi så i Pompeii: The Legacy, men forskjellen her er imidlertid at titlene foregår på forskjellige steder og tar seg litt ulike friheter med det historiske materialet. Anno har alltid foregått i sin egen verden, og selv om karakterene ligner på virkelige personer, har de sjelden de samme navnene, og stedene er ofte fiktive.

Det visuelle har blitt betydelig forbedret. Alt ser mer levende og imponerende ut.

Byene er fulle av liv og føles mer levende enn før.

Denne verdenen fylt med øyer er perfekt for å la deg som spiller prøve å bygge opp et fungerende romersk samfunn. Du begynner med å bygge et hjem til landsbyens tømmerhogger, hus til folket og en fiskehavn. Akkurat som i tidligere titler handler spillet om å møte og tilfredsstille innbyggernes behov, øke innflytelsen din og spre deg til andre øyer. For å dekke behovene er det avanserte ressurssystemet tilbake, og lengden på disse kjedene kan variere. I begynnelsen av bybyggingen er det som regel relativt få krav før du får et sluttprodukt som folk kan bruke eller selge. For å lage brød må du for eksempel dyrke hvete for å få tak i mel. Du må tenke på hvordan og hvor du bygger for at byen skal fungere godt. Avhengig av hvilket nivå du velger, kan det påvirke opplevelsen din. Det romerske nivået er enklere med mer ressurser og brukbart terreng, mens Celtic Albion derimot er betydelig vanskeligere på grunn av sumpområder og mindre byggbart terreng.

Du lurer kanskje på hva forskjellene er sammenlignet med forgjengerne. En av de største endringene fra tidligere versjoner er at brukergrensesnittet er mer attraktivt og enklere å navigere i enn tidligere. Måten du låser opp bygninger på, vises med symboler og låser som du må klikke på. I tillegg er det mye enklere enn før å plassere bygninger, tegne grenser for gårder og utføre lignende oppgaver som du har som borgermester. Denne gangen er det også en landbasert kampmodus og et system for guder, som gir forbedringer til samfunnet ditt. Selv om jeg var litt skeptisk til hvordan dette ville fungere, ser det vi har testet lovende ut.

Det er fire vanskelighetsgrader å velge mellom. Du kan enten velge tilpassede alternativer fra utviklerne eller skreddersy din egen vanskelighetsgrad.

Anno -serien har en tendens til å ikke endre seg så mye i løpet av sine iterasjoner, men dette er annerledes nok fra Anno 1800, og jeg tror definitivt at det kan stå på egne ben. Hvis du ikke har prøvd serien før, er dette også en innbydende tittel som ikke haster deg inn i spillmekanikken. Du får lov til å ta deg god tid hvis du ikke spiller på den vanskeligste vanskelighetsgraden, og fra det vi har testet så langt, vil du bli tilbudt forskjellige vanskelighetsgrader for motstanderne dine og selve kartene. I demoversjonen kunne vi tilpasse en rekke alternativer som ledere, for eksempel hvor aggressive eller passive de er og mye mer. Dette gjør at du kan bestemme hvor vanskelig eller lett reisen din skal være, og avhengig av hvilken verden du bygger byen din i, kan det variere hvor vanskelig eller lett du vil at den skal være.

Jeg ble tiltrukket av historien, den vakre musikken, de rolige omgivelsene og gåteløsningen. Det er en ro i Anno som det er vanskelig å sette fingeren på, og jeg er også imponert over lydbildet. I tillegg til den behagelige musikken høres byene mer levende ut enn noen gang, men det eneste som bekymrer meg er fremføringen, som ikke helt holder mål i denne forhåndsversjonen. Samtidig klarte jeg fortsatt å få tittelen til å kjøre jevnt med noen få innstillinger og justeringer. Spillet drar nytte av både HDR og Ray-Tracing for å gjengi en vakker verden å se på. Hvis du vet at du ikke har den nyeste datamaskinen, er det enkelt å justere mange av grafikkinnstillingene etter behov, og det finnes også innstillinger for fargeblindhet og andre ting som kan være verdifulle å vite om.

Båtene er like viktige i denne tittelen som i forgjengerne.

Hvis du er interessert i en moderne bybygger i en eldre tid, med en erfaren utvikler ved roret, ser dette lovende ut. Selv om du ikke trenger å forholde deg til togtrafikk, motorveier og bussruter, må du sjonglere med krig, logistikk, ressurser, bybygging, handel og mye mer. Det er en fornøyelig opplevelse som vi i Gamereactor kommer til å anmelde i forkant av lanseringen. Basert på de 2-5 timene med kampanje og de to sandkassemodusene vi testet, ser dette lovende ut før lanseringen. Anno 117: Pax Romana kommer til PC, Xbox Series S/X og PlayStation 5 den 13. november.