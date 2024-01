Another Code: Recollection - Two Memories - En guide til alle origami-kranene

HQ

Origamitranene, som Richard Robbins skapte ved å brette QR-kode-papir, er samleobjektene som nylig er blitt introdusert i Nintendo Switch-nyinnspillingen av det klassiske eventyret Another Code: Two Memories. Du kan finne disse små gjenstandene i stort sett alle rom i Edward Mansion, og du kan skanne dem med det innebygde kameraet i DAS-enheten (ZL) for å låse opp Messages.

Så hvor er DAS-kortene denne gangen? I virkeligheten erstatter disse kranene det opprinnelige spillets samleobjekt, som inneholdt Richards notater og rapporter, kanskje for ikke å forvirre spillerne med så mange kort (ettersom det også finnes nøkkelkort), eller for å introdusere et mer aktuelt element i hverdagen, for eksempel QR-koder.

"Sayoko lærte meg å lage origamitraner for lenge siden. Kanskje jeg skulle lage noen stykker og legge dem rundt om i herskapshuset, med et ønske om at de avdøde må hvile i fred".

Men det som er mer interessant med disse meldingene, er at de også inneholder et aldri før lest manus, en rekke detaljerte minner skrevet av Richard, Ashley Mizuki Robbins far, som introduserer mye mer bakgrunn og historie enn originalens korte notater. Dessuten er skriften deres mye rikere, og blir dermed en fornøyelig must-read som fan-service... Og skjuler til og med noen nye referanser!



Advarsel! Husk at du ikke kan vende tilbake for å utforske herskapshuset når du har gått ned i laboratoriet i kapittel 6, så du bør prøve å lete etter og samle de første 12 kranene i tidligere kapitler. Vi anbefaler at du gjør det før du går ned i kjelleren i kapittel 5, eller rett etter at du har snakket med Jessica i begynnelsen av kapittel 5. Hvis du gjør det på denne måten, må du ikke glemme å skanne den 12. kranen på veien, rett før du låser opp den hemmelige luken.



Another Code: Recollection - To minner: Hvor finner du alle origamitranene?

Se på bildene nedenfor for bedre visuell referanse :

1. Mitt første forsøk på trearbeid

Hvor finner du kranen: 1. etasje, sørøst: Salongen, på en lenestol.

2. Lawrence Edward, patriarken

Hvor finner du kranen: 1. etasje, øst: Butlerrommet, på skjenken.

3. Landskapet på den andre siden av havet

Hvor finner du kranen: 1. etasje, nordøst: Art Studio, på baksiden av det store maleriet med havtema.

4. Ternet bamse

Hvor finner du kranen: 2. etasje, øst: Frannies rom. Dette er kanskje den vanskeligste, siden den er godt gjemt. Du må fjerne bøker fra bokhyllen der du løste familiedukkegåten for å finne den.

5. Tanker om min far som far

Hvor finner du kranen: 2. etasje, øst: Henry og Maries rom, bak den gamle TV-en, på vinduskarmen.

6. Kolibrier

Hvor finner du tranen: 2. etasje, nordøst: Silver Bird Room, på det lille bordet på treplattformen.

7. Kaffepreferanser

Hvor finner du kranen: 1. etasje, nordvest: Kjøkkenet, på en tønne.

8. Livet med hermetikk

Hvor finner du kranen: 1. etasje, vest: Spisestuen, på tebrettet på det lille bordet ved siden av døren.

9. Avslørende radio

Hvor finner du kranen: 1. etasje, sørvest: Salongen, bak baren, mellom en kopp og en flaske.

10. Endre humøret mitt

Hvor finner du kranen: 2. etasje, vest: Arbeidsværelse og bibliotek, i det hemmelige rommet, på trekassen ved siden av kandelaberen.

11. En fan etter 60 år

Hvor finner du kranen: 2. etasje, nordvest: Silver Bird Room, på en kasse ved siden av gardinene.

12. Leonard Edward, musikeren

Hvor finner du kranen: 2. etasje, nord: Lawrences rom, under puten.

13. Mine fire filosofier

Hvor finner du kranen? Under bakken: Lab Storage, på en metallhylle.

14. Genetisk minne

Hvor finner du kranen? Under jorden: Hule, på maskinen.