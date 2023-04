Another Crab's Treasure viser frem sine våpenfusjonsfunksjoner

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gameplay viste oss mange interessante funksjoner, hvorav den ene er evnen til å smelte våpen sammen. Det ser imidlertid ut til at denne mekanikken ikke er eksklusiv for det kommende åpen verden-spillet, som Another Crab's Treasures utviklere har gjort klart over på Twitter.

"Vi har hatt våpensikring i flere måneder, så jeg vil ikke at noen skal si at vi stjal det fra Zelda," lyder innlegget, etterfulgt av en video som viser hvordan våpenfusjon fungerer i de kommende undersjøiske sjelene.

Å binde våpen sammen er selvfølgelig ikke et helt nytt konsept, og det var derfor lite sannsynlig at mange ville ha sagt at Another Crab's Treasure kopierte Tears of the Kingdom, men det ser også ut til at utviklerne på Angry Crab har sett sin sjanse til å bringe spillet tilbake i rampelyset.