Another Simpler Favor lander på Prime Video i mai

Med det pågående dramaet rundt It Ends With Us medskuespillerne Blake Lively og Justin Baldoni, sirkulerte det en gang et rykte om at krangelen hadde påvirket Prime Videos plan om å debutere A Simple Favor oppfølgeren. Dette ble raskt avkreftet av regissør Paul Feig, og nå forbereder strømmegiganten seg på å faktisk premiere filmen på tjenesten.

Mens vi fortsatt venter på en trailer, selv om denne sannsynligvis vil komme veldig snart ettersom plakater vanligvis slippes rett før en full trailer, har den første teaseren til filmen kommet og avslørt dens fulle navn og premieredato.

Filmen vil bli kjent som Another Simple Favor og den vil debutere på Prime Video 1. mai 2025. Den Lively og Anna Kendrick-ledede filmen vil også få sin globale premiere på SXSW kort tid i forveien, men massene vil kunne starte opp streameren denne våren for å se denne filmen for seg selv.