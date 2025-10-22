Ansatt mister klarering etter å ha lastet opp 187 000 pornobilder til amerikanske myndigheters nettverk ved et uhell

HQ

En ansatt ved USAs energidepartement (DOE) har offisielt lært på den harde måten at personlige filer ikke hører hjemme på offentlige datamaskiner.

I det som kan være den største utilsiktede opplastingen i historien, sikkerhetskopierte den DOE-ansatte ved et uhell 187 000 eksplisitte bilder til et DOE-nettverk mens han eksperimenterte med AI-generert "robotporno", og mistet straks sikkerhetsklareringen sin.

Den bisarre sagaen (først rapportert av 404 Media) begynte 23. mars 2023. I løpet av 25-30 år hadde mannen samlet vokseninnhold på sine personlige enheter, en samling som endte opp med å bestå av 187 000 bilder.

Deretter bestemte han seg for å bruke det som opplæringsmateriale for generative bildeverktøy, men ved et uhell lastet han opp hele samlingen til sin DOE-utstedte datamaskin. Seks måneder senere oppdaget DOEs etterforskere det enorme lageret.

USAs energidepartement (DOE) // Shutterstock

Ifølge ankedokumentene trodde mannen oppriktig at hans personlige filer var "partisjonert" og ikke ville forurense den offentlige datamaskinen hans. Da DOE konfronterte ham, klaget han over at etterforskningen føltes som den spanske inkvisisjonen.

Anken avslørte også noen uvanlige forsvarsmekanismer. For eksempel hevdet han at bildene opprinnelig ble overført til den offentlige datamaskinen fordi det var upraktisk å se dem på den lille telefonskjermen hans.

Han erkjente at reglene var brutt, men insisterte på at det "ikke var veldig galt". En dommer vurderte hans sykdomshistorie (inkludert tidligere depresjon og ADHD), men konkluderte med at disse faktorene ikke unnskyldte den massive opplastingen.

Til slutt ble DOE-sikkerhetsklareringen ikke gjenopprettet. Så lærdommen er: Hvis du har flere tiår med personlige filer, bør du kanskje dobbeltsjekke hvilken sky du laster dem opp til ... spesielt hvis en av skyene tilhører onkel Sam.