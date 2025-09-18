Ansvaret vårt utvides 6. oktober med ny gratis oppdatering for Kingdom: Two Crowns

HQ

Fury Studios, teamet som består av veteraner fra Noio, Stumpy Squid, Licorice og Coatsink, jobber fortsatt med og støtter en av de lengst løpende titlene i spillet. Vi snakker om tårnforsvars- og strategispillet Kingdom: Two Crowns, som feirer tiårsjubileum (selv om det kom på Steam i 20218) med en massiv ny gratis oppdatering 6. oktober.

Kunngjøringen ble gjort av Raw Fury under Convergence Games Showcase, og det ser ut til at dette nye innholdet bringer en ny trussel mot kongeriket. Vil du holde kronen på hodet da?

Sjekk ut traileren nedenfor.

<social>https://youtu.be/Fv8aWWyiZlQ</social>