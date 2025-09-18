Gamereactor

Kingdom: Two Crowns

Ansvaret vårt utvides 6. oktober med ny gratis oppdatering for Kingdom: Two Crowns

Raw Fury-tittelen feirer tiårsjubileum med mer innhold for fansen.

HQ

Fury Studios, teamet som består av veteraner fra Noio, Stumpy Squid, Licorice og Coatsink, jobber fortsatt med og støtter en av de lengst løpende titlene i spillet. Vi snakker om tårnforsvars- og strategispillet Kingdom: Two Crowns, som feirer tiårsjubileum (selv om det kom på Steam i 20218) med en massiv ny gratis oppdatering 6. oktober.

Kunngjøringen ble gjort av Raw Fury under Convergence Games Showcase, og det ser ut til at dette nye innholdet bringer en ny trussel mot kongeriket. Vil du holde kronen på hodet da?

Sjekk ut traileren nedenfor.

Kingdom: Two Crowns

Kingdom: Two Crowns kommer ut i desember

Kingdom: Two Crowns kommer ut i desember
NYHET. Skrevet av Suzanne Berget

Raw Fury har kunngjort at Kingdom: Two Crowns lanseres til PC, PS4, Switch og Xbox One den 11. desember. Det kommer til Xbox Game Pass samme dag. Det kommer i tillegg til...



