Antall omkomne i brannen i Hongkong stiger til 150, og politiet foretar flere arrestasjoner

Myndighetene i Hongkong sa mandag at de har arrestert 13 personer mistenkt for uaktsomt drap i forbindelse med etterforskningen av den dødeligste brannen i byen på flere tiår, som nå har krevd minst 151 menneskeliv.

Politiet fortsetter å finkjemme de syv høyblokkene ved Wang Fuk Court, der en brann onsdag fanget beboere i trappeoppganger og på hustak mens de forsøkte å flykte. Mer enn 40 personer er fortsatt savnet, og myndighetene advarte om at noen av ofrene kanskje aldri vil bli funnet igjen på grunn av brannens intensitet.

Etterforskerne sa at tester av det grønne nettet som var pakket rundt stillasene av bambus i bygningene, viste at det ikke oppfylte brannhemmende standarder. Entreprenørene hadde angivelig installert det dårlige materialet i områder som var vanskelige å nå for inspektørene. Skumisolasjon bidro også til å spre flammene, og brannalarmene i komplekset fungerte ikke som de skulle.

Bruk av tragedien av politiske årsaker

Brannen har utløst offentlig sinne, og tusenvis av mennesker har møtt opp langs en kanal i nærheten for å hedre ofrene, blant dem ni hushjelper fra Indonesia og én fra Filippinene. Denne uken er det planlagt markeringer i Tokyo, London og Taipei.

Mer enn 1100 innbyggere har blitt flyttet fra evakueringssentre til midlertidige boliger, mens andre bor på herberger og hoteller. Myndighetene tilbyr nødutbetalinger og rask erstatning for tapte dokumenter.

Katastrofen (Hongkongs verste siden en lagerbrann i 1948) har intensivert granskningen av tilsynet med bygg og anlegg og økt spenningen i forkant av helgens parlamentsvalg. Letemannskapene sier at den siste fasen av gjenopprettingsarbeidet vil fokusere på de mest ødelagte bygningene, og at det kan ta flere uker.

Minst én person som var involvert i en underskriftskampanje med krav om en uavhengig gransking, ble arrestert, og politiet har advart om at de vil gripe inn "i samsvar med loven" mot eventuelle uroligheter. Beijings nasjonale sikkerhetskontor har også advart mot forsøk på å bruke tragedien til politisk mobilisering.